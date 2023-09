Gobierno, oposición y ecologistas consideran que los problemas de Doñana no se solucionan con la compra de 7.500 hectáreas de terreno

Parque Nacional de Doñana. Foto: Turismo de Sevilla

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, considera que la compra de 7.500 hectáreas de terreno para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14% por parte de la Junta de Andalucía, anunciada por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, «va en la buena dirección», pero ha pedido la retirada de la Ley de regadíos autonómica.

Los terrenos en cuestión se ubican en «Veta La Palma», en el municipio de Puebla del Río, y el objetivo de la adquisición, según Moreno Bonilla, es hacer «más resiliente al espacio natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático».

Para Ribera, «una medida en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves pero que es insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable». Considera que debería poder formar parte del marco de actuaciones prioritarias anunciado por la Administración General del Estado, en noviembre de 2022, y que «no ha contado hasta la fecha con ninguna contribución por parte del gobierno autonómico, que es quien debe gestionar Doñana».

A su vez, ha indicado que el anuncio de Moreno Bonilla es «una noticia que se produce en un contexto muy concreto», después de que el pasado mes de agosto la Unesco emitiera una advertencia urgente: «a menos que se tomen medidas efectivas e inmediatas para revertir el alarmante declive del acuífero de Doñana, este refugio natural de importancia global será añadido a la lista del Patrimonio Mundial en Peligro».

La «mala conciencia»

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «coherencia» con el Parque Natural de Doñana y que retire la propuesta de ley que amplía los regadíos en la zona. En este sentido ha dicho que ve «positivo» el anuncio de Moreno Bonilla, pero esta compra «no tiene nada que ver con el problema del agua».

Para Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, el anuncio realizado por el presidente andaluz es propio de «un negacionista con mala conciencia».

Por su parte, WWF ha calificado de «interesante» el anuncio, pero «no la solución». Así, el responsable de la Oficina Técnica de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado, en declaraciones a EFE, que el anuncio demuestra «cómo está la situación de Doñana, tan mal que durante los últimos años, como hemos venido denunciando, la marisma, el corazón de Doñana, las lagunas, pues no están bien y no estaban cumpliendo su función». Asimismo, considera que la compra de «Veta La Palma» es «de interés para algunas cuestiones en Doñana, como la recuperación del Bajo Guadalquivir, pero no soluciona los problemas de las lagunas, no es una respuesta al problema de la falta de caudales que entran en el parque y no sirve para justificar el robo del agua y la falta de cierre de fincas por parte de la Junta de Andalucía».