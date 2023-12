Grupo de Control entrevista a Luis María Pardo, de Iustitia Europa sobre el tratado de pandemias de la OMS

Esta semana, en Grupo de Control, entrevistamos a Luis María Pardo, portavoz de Iustitia Europa con ocasión de la ponencia que enunció sobre Derechos Humanos y Libertades Públicas, que tuvo lugar el pasado martes en el Parlamento Europeo sede de Estrasburgo, en la que se anunciaba la candidatura a las elecciones europeas previstas para junio del 2024 de la citada organización.

Con Luis María, hemos podido comentar las novedades con respecto de los eventuales Tratado de Pandemias y Reglamento Sanitario Internacional, que en una clara extralimitación de funciones, la Comisión Europea está negociando con la OMS al margen de los Estados Miembros, arrogándose competencias que le son del todo ajenas en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Tratado Fundacional de la UE. Por este motivo, Iustitia Europa, junto con la organización Door to Freedom, ha presentado un escrito de preguntas dirigidas a la OMS, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea, con objeto de esclarecer las cuestiones que se están negociando en nombre de los Estados Miembros, sin que conste ninguna publicación en que se pueda contrastar el sentido de las negociaciones. Entre los firmantes del escrito se encuentran eurodiputadas como Christine Anderson o Virginie Joron, del grupo Identidad y Democracia, o no inscritos como Iván Vilibor o Mislav Kolakusic, todos ellos miembros de Door To Freedom.

También hemos comentado la posición votada en el Parlamento Europeo de apoyo a la inclusión de los datos médicos de los ciudadanos europeos inscrito en el proyecto de identificación digital de reciente aprobación, y su potencial relación con la cuestión climática y con la divisa digital que prepara el BCE.

Para ver la entrevista pulsa aquí o en el siguiente enlace.

https://beatalegon.tv/video/grupo-de-control-entrevistamos-a-luis-maria-pardo-portavoz-de-iustitia-europa/