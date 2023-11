Junts desconfía de Sánchez y dice NO, de momento

Junts per Catalunya no ha llegado a un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La comisión permanente de la formación soberanista, tras cerca de seis horas de reunión, no ha dado por cerrado el pacto con el Partido Socialista.

Según fuentes citadas por El País, las conversaciones continuarán aunque sin fecha, dado que muchos de los asistentes han regresado a España y sólo habían viajado a Bruselas para participar en la reunión de hoy.

Las diferencias, de momento, no serían insalvables de cara a llegar a un acuerdo final. Sin embargo, Junts desconfía de Pedro Sánchez y quiere que todas las promesas que se hagan queden reflejadas por escrito. Además, las mismas fuentes citadas por el medio del Grupo Prisa indican que desde el PSOE se están vendiendo muchas expectativas y que el plazo para la investidura se acaba.

Esa exigencia de que todo quede por escrito puede ser interpretada por algunos como que habrá acuerdos que podrían o querrían que no se hicieran públicos, lo que es muy peligroso desde un punto de vista democrático.