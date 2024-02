La silla vacía de Rueda en el debate electoral de TVE

Las elecciones gallegas se acercan y la decisión de Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Xunta, de esquivar el debate, que se celebrará esta noche a las 21.30h en TVE moderado por el periodista Xabier Fortes, ha generado revuelo. Hay quien dice que está tratando de evitar las balas en un debate cargado, mientras que otros lo ven como un desprecio a los votantes gallegos, evitando enfrentarse a sus contrincantes, Ana Pontón del BNG y José Ramón Gómez Besteiro del PSdeG-PSOE.

¿Evitando el riesgo o ignorando a los votantes gallegos?

Rueda está jugando con fuego, evitando ser el blanco de las críticas en el debate. Pero muchos lo ven como un desprecio a la transparencia y la democracia, optando por esconderse detrás de las cortinas en vez de enfrentarse a las preguntas difíciles. Además, su «jefe» hizo lo mismo en las elecciones generales y a todas vistas no le dio resultado, parece que los populares no acaban de entender que los votantes son los que deciden y quieren tener información directa, el debate siempre aporta, y si no se comparece, nada puede decir.

Críticas a la opacidad y la falta de compromiso

La negativa de Rueda a acudir al debate de TVE resalta la falta de integridad y compromiso democrático de Rueda y su partido. Mientras Pontón y Besteiro están listos para dar la cara y debatir abiertamente sus propuestas, Rueda parece haberse achicado, dejando a sus votantes en la estacada y siembra serias dudas sobre su disposición a enfrentarse a la cruda realidad política.

Como dijo Mahatma Gandhi, «La verdad nunca daña a una causa que es justa». Esta cita, aunque de hace décadas, sigue resonando hoy en día y nos recuerda la importancia de la honestidad y la transparencia en la política. En este contexto, podemos preguntarnos: ¿la «verdad de Rueda» está siendo esquivada o enfrentada con integridad?. Con la ausencia del candidato popular en el debate nunca lo sabremos, aunque nos podemos imaginar la respuesta y el impacto en los votantes gallegos el 18 de febrero.

Una oportunidad perdida

Mientras Rueda se pierde el debate, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro aprovecharán la oportunidad para exponer sus visiones para Galicia y criticar las políticas del PP de Feijóo durante los últimos 15 años. Esta situación les da una plataforma única para conectar con los votantes, demostrando su compromiso con la transparencia y el diálogo democrático. La evasión de Rueda mina su credibilidad y confianza entre los votantes, quienes valoran la valentía y la honestidad en sus líderes políticos.