La voz eterna: Celine Dion

Si ha existido una voz eterna es la de la gran artista Celine Dion que hace tiempo no se escucha por problemas de salud, pero lejos de apagarse crece y he tenido la oportunidad que me conceda una entrevista en la que se abre como persona, lo cual agradezco su extrema generosidad. Si la estrella brilla, más aún lo hace su persona. Gracias de corazón.

Una mujer que conserva ese maravilloso espíritu modesto de esa niña de 12 de Quebec que deslumbró al mundo.

Comenzaste tu carrera de cantante a los doce años ¿Con aquella edad ya tenías esa determinación de hacer de la música tu vida?

La verdad que tenía la sensación que era mi destino marcado y que no podía hacer nada para cambiarlo. Desde muy niña me encantaba cantar encima de la mesa de la cocina y siempre estuve tratada como una reina dentro de mi familia.

Acaba de hablarnos de sus problemas de salud ¿Cómo se encuentra?

La verdad que es una enfermedad que afecta excepcionalmente a muy pocas personas en el mundo y que la voy asumiendo y que como siempre he hecho le plantaré cara hasta que mis fuerzas y Dios me lo permita.

¿Cómo te encuentras? Ruego me disculpe la pregunta y puede no responderla lo comprendería perfectamente.

Tranquilo, por supuesto que te voy a contestar, como no. Si es cierto que la vida me ha tratado muy duro y es un camino muy largo, pero hay mucho por delante. No quiero pensar en el futuro sólo quiero el aquí y el ahora.

¿Cómo es su vida en la actualidad?

Muy sencilla, siempre que mi salud lo permita y es estar volcada totalmente en mis hijos y son ellos los que llenan el vacío que dejo mi gran amor René.

Me siento llena de amor y eso es lo que realmente me da fuerza para seguir adelante.

¿Qué es lo que más le asusta?

Me asusta la soledad y no quiero perder a la gente que amo y quiero, pero la realidad es que siempre te alcanza y mi sustento y fuerza es la fe y Dios que nunca me abandona….

Hábleme de su familia….

He tenido la fortuna de tener una gran familia, y muchos ya no están y los echo mucho en falta, pero no sólo es esa la familia que sólo quiero pues ese público que venía a mis conciertos 3.000, 5.000 ó 10.000 personas son parte de mi familia y la verdad que los echo en falta que me da fuerza y con los que estoy interconectada. El momento en el que la salud me lo permite podré en algún momento abrazar, pero eso sólo Dios puede decirlo y así se lo pido.

Fue la más grande y sigue siendo la más grande un referente ¿Qué puede decirme?

Cuantas más cosas maravillosas vives, cuanto más se crece tanto personalmente como profesionalmente es más difícil pues, aunque sea maravilloso se hace especialmente pesado, no sólo el entorno sino la disciplina, las renuncias y especialmente las exigencias a uno mismo.

¿Tiene momentos de duda?

En ocasiones, no puedo evitar llorar cuando estoy muy cansada. A veces no sé dónde voy o qué estoy haciendo. Pero mis hijos son mi consuelo y mi fuerza.

¿Cómo lleva usted la fama?

No la llevo de ninguna manera, porque me niego a vivir como una famosa. Y mi papel fundamental es ser madre.

Ellos confían en mí, me cuidan y los cuido solo soy una madre que disfruta cantando.

Siempre ha sido una persona muy generosa ¿Piensa que algunas personas se han aprovechado de usted?

Seguramente, pero la generosidad no radica en ofrecer dinero o ayuda material sino la entrega de la propia persona y que los demás sepan que pueden contar contigo. Me gusta ser generosa pues amo al mundo.

Para terminar, me gustaría preguntarle qué opina del momento musical que se vive y cual sería para usted su canción preferida….

La música y el arte es algo eterno que nunca morirá y ahora tenemos grandes y verdaderos genios, hombres y mujeres que convierten su voz en arte. Me pediste opinión de una artista, Carla Rocher , y tras ver su video sólo puedo decir “Ha nacido una estrella mundial y le deseo que sea muy feliz”. Todas las generaciones tienen verdaderos talentos.

Si tuviera que escoger una canción quizás por mi situación escogería My Heart Will Go On.

Unas palabras para los que lean su entrevista.

Sólo dar las gracias a vuestra generosidad por quererme y recordarme . Sed felices día a día y gracias a ti por tenerme en cuenta……