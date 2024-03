Las empresas de la pareja de Ayuso no tienen empleados y muy poca infraestructura

La Fiscalía ha pedido la imputación de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario. Según la Agencia Tributaria, presuntamente defraudó 155.000 euros en 2020, 196.000 en 2021. «Su facturación aumentó exponencialmente después de la pandemia», se puede leer en la información destapada por eldiario.es.

En el año 2020, las ventas de la empresa se dispararon hasta los 2.300.000, seis veces más que el ejercicio anterior, pero ante Hacienda solo se declararon 8.400 euros de beneficio y también se multiplicaron bastante en el siguiente ejercicio. A todo esto, hay que sumar una serie de “gastos ficticios” de unas 15 facturas que ascienden hasta los 1,7 millones de euros.

Las facturas

Según se ha sabido, Hacienda estaba revisando todas las facturas, entre ellas las de una empresa mexicana y otra de Costa de Marfil, que se han podido demostrar que son falsas, y cuyos trabajos no fueron ejecutados. La pareja de Ayuso utilizaba una serie de empresas pantalla para simular facturas por trabajos no realizados y así bajar la cuota del beneficio para pagar menos impuestos. Para la Agencia Tributaria, esta forma de actuar no es un desliz, sino que se han fabricado facturas con el ánimo indiscutible de defraudar a Hacienda.

Empresas con objetos sociales extraños

Las dos empresas de González investigadas son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, antes denominada “Círculo de belleza”, y en las que figura como socio y administrador único.

La primera es una ingeniería de medio ambiente que tiene por objeto social: La prestación de servicios para la mejora de los procesos y de la eficiencia energética, incluyendo la consultoría organizacional y la auditoría energética. Desarrollo de proyectos para la promoción medioambiental y sostenibilidad de los recursos.

La segunda es una sociedad del sector de cosmética y farmacia que antes se denominaba Círculo de Belleza, S.L. y que no tiene empleados. Tiene como objeto social: Compraventa, distribución y exportación de productos sanitarios y de parafarmacia, consumibles, insumos, equipos sanitarios, etcétera; Trabajos de consultoría de gestión de empresas y asesoramiento de directivos.

Son empresas con poca infraestructura, sin empleados, lo que levanta las sospechas de Hacienda. ¿Cómo han podido hacer estos trabajos si no tienen infraestructura ni trabajadores? Como se puede ver en los informes de actividad, Alberto González no es una persona que llegue a ese sector tras comenzar su relación con la presidenta madrileña en la primavera de 2021. El piso en el que actualmente vive la pareja no es de Ayuso, sino que el 100% de la propiedad le pertenece a él, que lo compró el pasado verano.