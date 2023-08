Las Mejores Tiradas De Tarot Para La Autorreflexión

Las cartas del tarot se encuentran entre las herramientas más populares y comunes en la industria psíquica. Son excelentes para evaluar eventos actuales, pero también para predecir situaciones futuras.

Si bien la mayoría de las personas confían en las cartas del tarot para descubrir qué les depara el futuro, la verdad es que pueden ser aún más poderosas cuando se usan con un propósito diferente, como el autoconocimiento. Pueden ayudarte a reflexionar sobre quién eres y qué necesitas para aprovechar más tu vida.

Hay todo tipo de tiradas, y diferentes psíquicos tendrán diferentes técnicas al sacar las cartas. Pero la mayoría de ellos se basarán en la clásica tirada de tres cartas. Las tiradas de autorreflexión se pueden hacer semanalmente, mensualmente o cada vez que sientas que algo ha cambiado.

Descubrirás dónde estás parado actualmente, cómo eras en el pasado y hacia dónde vas.

Algunos psíquicos también usan sus habilidades para captar mensajes de guías y ángeles, lo cual los ayuda a obtener aún más información sobre tu vida. Anota todas las interpretaciones si puedes, compáralas con tu estilo de vida, analízalas y todo tendrá sentido una vez llegues a tus conclusiones.

Ahora, regresando a la autorreflexión, ¿cuáles son las mejores tiradas? Muchos psíquicos prefieren mantenerlo simple: A veces, una sola carta servirá, especialmente si estás corto de tiempo. Pero para ser más específicos, una tirada de tres cartas es mejor.

Pasado, presente y futuro

Si te haces dichas lecturas diariamente, concéntrate en el día. Si las haces semanalmente, concéntrate en la semana, y así sucesivamente. Si es temprano en la semana, concéntrate lo que queda de la semana. Si es un fin de semana, piensa en la semana que está por venir.

La primera carta

La primera carta te da una idea del pasado. ¿Cinco de Copas? Es posible que hayas pasado por una ruptura sentimental o quizás uno de tus mejores amigos se haya mudado. Tal vez era tóxico y querías sacarlo de tu vida. Esta carta te dice que ahora puedes olvidarte de las partes negativas.

En su lugar, concéntrate en lo que es bueno. Hay algo positivo en cada situación, incluidas las que parecen malas.

¿Y si sale el Diez de Bastos? ¿Eres el tipo de persona que trabaja demasiado? ¿Descuidaste tu vida personal? ¿No tienes ninguna alegría en tus días libres? ¿Te sientes desgastado y quemado a nivel laboral? Eso es lo que la carta está tratando de decirte. Tu pasado se ha centrado principalmente en tu carrera, lo que significa que tus relaciones interpersonales sufren.

La segunda carta

La segunda carta te dice dónde estás parado en este momento para que puedas observar tu evolución desde quien solías ser.

Nuevamente, podría ser cualquier carta, y lo que salga debe interpretarse de la manera correcta, de ahí la necesidad de consultar con un lector de tarot experimentado o simplemente intenta Tarotoo.

Toma el Seis de Espadas, por ejemplo. Te estás alejando del pasado. No has realizado muchos cambios antes, pero tu enfoque se siente como el correcto. También puede conocer a alguien nuevo, especialmente si has estado soltero durante mucho tiempo.

Por otro lado, la Sacerdotisa indica la necesidad de más espiritualidad en tu vida. Tal vez ya hayas comenzado a practicar yoga, o tal vez estés pensando en unirte a un grupo espiritual en línea.

La tercera carta

La tercera carta generalmente apuntará a tu futuro y tu camino en la vida. Si estás a punto de dar un paso importante en tu carrera profesional, la carta del Mundo te dice que serás competente y que tendrás éxito. Ya sea en una ciudad o un país diferente, te encantará la aventura y encontrarás la diversidad que anhelas.

¿Y si sale el Tres de Copas? Mira a tu alrededor. Si el mundo está cambiando, estás atravesando una etapa. Las personas son ascendidas, tienen hijos y se casan. Siempre hay una buena razón para celebrar algo. Esto puede estar relacionado con el trabajo, pero también puede ser algo personal.

El punto detrás de estas cartas es que cada una de ellas se puede interpretar de distintas maneras. Cuando hay alguna pista sobre el pasado y el presente, el asesor psíquico puede indicarte el camino óptimo en tu vida basado en estos factores.

La reflexión sobre tu camino de vida puede adoptar múltiples formas y, según el tiempo que dispongas, también podrías pedir más cartas para clarificar. De la reflexión depende todo, y cada lectura será única. Esta interpretación debe hacerse teniendo en cuenta tus circunstancias personales.

La tirada de reflexión varía de un usuario a otro. Lo crea o no, hay personas que buscan ayuda a diario o cada dos días. Otros necesitan un poco más tiempo para que todo tenga sentido.

Si tienes dudas acerca de las lecturas de las cartas del tarot, dale un chance a la tirada de reflexión por un periodo de 30 días. Observa lo que sucede en ese tiempo. La tirada podría ser la guía que necesitas para cambiar tu vida.

¿Es esta la interpretación correcta? Por supuesto que no. Es por ello que necesitas reflexionar sobre tu pasado. Te harán una lectura, pero ciertas cosas pueden no tener sentido a primera vista. Intenta asociarlos con tu pasado y presente, y de pronto entenderás de qué se trata tu futuro.

En pocas palabras, tómate un poco de tiempo y observa qué cambia en tu vida. Si sientes que nada ha cambiado realmente, o que la tirada aún no tienen sentido respecto a tu realidad, tal vez necesites algo más que las cartas del tarot. Tal vez te iría mejor con cristales o quizás con runas.

Hay muchas herramientas para explorar. También hay algunos psíquicos que pueden conectarse con tu aura mejor que otros. De hecho, unos tendrán más sentido que otros, dependiendo de los mensajes que reciban, pero cada interpretación es única.

Para dar más sentido a las lecturas de tarot online de autorreflexión, las personas a menudo escriben diarios y tratan de ser observadores respecto a algunas tendencias en sus vidas. Proporcionan un poco de información al psíquico cuando este saca ciertas cartas y comienza a interpretarlas, y esto ayuda a identificar el pasado, el presente y el futuro también.

Cada carta se puede leer de distintas maneras según tus circunstancias, de ahí la necesidad de un profesional.