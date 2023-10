Muchos amarres de amor se aprovechan cuando una relación se ha roto o se ha producido una separación.

No es la situación ideal, por supuesto. Profesionales en este sector como Paloma Lafuente advierten de que es mejor prevenir que tener que actuar cuando se ha producido la ruptura. No obstante, eso no significa que representen situaciones imposibles.

Lo que sucede es que tendrás que afrontar un ritual más complejo, aumentar todo lo posible la intensidad en tu deseo al Universo y, sobre todo, no cometer ningún error durante su desarrollo.

Esta misma profesional identifica algunos de los mejores amarres de amor para recuperar a la ex pareja que puedes conocer a continuación, para que así elijas el más adecuado para ti con el que puedas volver a disfrutar de la relación con esa persona que amas.

Amarre de amor para recuperar a un ex marido

Paloma Lafuente tiene muchas consultas de personas que quieren recuperar a un ex marido. Si la situación se ha agravado demasiado, es posible que se necesiten combinar hechizos, un caso complejo si no se tiene suficiente experiencia o conocimiento.

La combinación en este caso es triple, comenzando por lo que se llama «limpieza de aura». Este ritual sirve para eliminar todo tipo de interferencia energética.

El uso de una limpieza de aura sirve para que la energía del ritual pueda fluir libremente, sin que ningún otro factor suponga un obstáculo.

A continuación es preciso realizar un ritual de endulzamiento. Este tipo de hechizo de amor, también muy conocido y poderoso, servirá para que los sentimientos que había en la pareja que ahora están algo apagados, recuperen su energía y se vean potenciados.

Gracias a un endulzamiento correctamente realizado la unión de las dos personas tendrá mucha más energía, una vez que se aplique también el amarre emocional.

Otro elemento a tener en cuenta sobre este amarre de amor para recuperar a un ex marido es que debe hacerse durante la luna llena. El motivo de escoger este momento específico es que potenciará al máximo la energía de vuestro vínculo.

Con todo listo, ahora ya podemos abordar el amarre de amor en lo que respecta a su ritual. Para ello necesitaremos aprovechar los siguientes ingredientes:

Un hilo rosa y otro azul

Un poco de sal

Un corazón de papel

Unas gotas de aceite de rosas

Vela de incienso

Tu anillo de boda

Comienza este ritual echando unas gotas de aceite de rosas y sal hasta que hayas cubierto todo el fondo de un recipiente blanco.

A continuación enciende una vela de incienso dentro del cuenco. Procura encenderla con cerillas de madera y no con mecheros para ser tú quien crea la energía.

Paloma Lafuente especifica que es importante que junto a la vela pongas tu anillo de bodas de manera que el anillo la esté tocando.

Ahora haz un círculo con los dos hilos azul y rosa. Además debes atar cada uno al extremo del otro.

En el papel con forma de corazón debes escribir vuestros nombres y también la fecha de vuestro enlace. Luego dóblalo por la mitad.

Finalmente, prende el papel desde el pico con el fuego de la vela. Conforme veas que se vaya quemando debes recitar este conjuro:

«El amor de nuestro matrimonio sigue siendo verdadero, nuestro deseo siempre será infinito, volverás junto a mí y seremos felices para siempre».

Amarre de amor para recuperar a un ex amante

Todo el mundo no se encuentra en una situación de matrimonio. Es posible tener un amante que no termina de comprometerse y al que incluso el miedo a ello le haya podido motivar a la ruptura de esa relación.

Es posible también recuperar a la pareja en estos casos, con un amarre de amor que es muy similar al anterior, pero que tiene ciertos cambios sutiles y necesarios, como lógicamente el relativo al anillo de bodas que no se aplica en esta situación.

Los ingredientes que debes escoger son los siguientes. Notarás que son bastante similares:

Un hilo rosa y otro verde

Sal

Un papel con forma de corazón

Un poco de aceite de rosas

Vela de incienso

Un objeto personal de tu amante

Empieza el ritual con el recipiente blanco. Sobre él echa algunas gotas de aceite de rosas y sobre ellas echa sal, hasta que se haya tapado del todo el fondo del recipiente.

Ahora pon el objeto personal de tu amante en el recipiente y coloca al lado una vela de incienso que ya hayas encendido. Espera a que la vela coja suficiente fuerza y estabilidad para seguir con este amarre de amor.

Ahora ata por los extremos los dos hilos de color rosa y verde y forma un círculo con ellos que rodee todo el recipiente.

Coge el papel con forma de corazón, pon el nombre de los dos y dóblalo por la mitad. Fíjate que aquí no hay que poner fecha alguna, al contrario de lo que hacíamos en el ritual anterior.

Ahora prende el papel también desde el pico del corazón con la llama de la vela y, mientras está ardiendo, di el siguiente conjuro:

«Nuestra pasión es intensa, nuestro amor será infinito, estarás a mi lado y seremos felices para siempre».

Amarre de amor para recuperar a una ex mujer

Por descontado, también se puede dar la situación en que sea una ex mujer a quien se quiere recuperar en una relación de matrimonio.

En realidad el amarre de amor es el mismo y tiene las mismas condiciones que el de recuperar a un ex marido. Además, también debe hacerse en luna llena y está formado por esa triple acción de limpieza de aura, endulzamiento y amarre.

¿Siempre es posible recuperar a la ex pareja con un amarre de amor?

Aunque estos hechizos son bastante generales y aplicables en casi cualquier situación, cada relación puede tener ciertos detalles diferentes que motiven hechizos distintos.

Lo ideal para estos casos es siempre contar con profesionales como Paloma Lafuente, dado que esto ayuda a evitar que se cometan errores y permite tomar siempre las decisiones acertadas.

No obstante, incluso con la ayuda de profesionales, hay mucho que depende de ti y de la situación en la que te encuentres con tu ex pareja.

En primer lugar hay que averiguar si todavía tiene sentimientos por ti. Un hechizo de magia blanca se basa en los sentimientos existentes y no impone nada que no exista, como sí hace otro tipo de magia.

Aunque parezca lo contrario, la mayoría de veces esos sentimientos que se tenían antes de romper la relación permanecen todavía.

El problema es que las discusiones, el rencor y otros conflictos pueden prevalecer de forma dominante en su comportamiento, lo que hace pensar que ya no tiene esos sentimientos, pero siguen estando presentes.

Lo que un amarre de amor de magia blanca hace es llegar a esos sentimientos y reorientarlos poco a poco hasta que adquieran una posición dominante por encima de los anteriormente comentados.

Este progreso permite que, una vez se alcanza la meta en concreto que se ha fijado con el ritual, los efectos conseguidos sean consolidados y perduren en el tiempo.

Por tanto, en la mayoría de casos, con un amarre de amor bien realizado y la ayuda de profesionales como Paloma Lafuente, vamos a poder recuperar a nuestra ex pareja.

Ahora bien, tú también debes tomar ciertas decisiones y adoptar algunos cambios con los que mantener esa relación y evitar problemas como los que estáis sufriendo ahora mismo.

El primer gran paso es reconocer que se tiene un grado de responsabilidad en la ruptura. No tiene por qué ser el mismo en ambas partes.

De hecho, hay muchos casos en los que hay una gran diferencia de responsabilidad entre una y otra parte. Pero al fin y al cabo la relación es cosa de dos y, por tanto, ambos tenéis influencia en lo que ha pasado, por muy pequeño porcentaje que sea.

Esto deriva a una autocrítica. Es decir que tienes que pensar qué podrías cambiar, qué modificar de tus reacciones, respuestas y pensamientos para evitar que la situación derive en una crisis como la que estáis viviendo ahora.

Estos análisis te permitirán mejorar como persona y como pareja, para que la relación cuando se haya restaurado tenga más posibilidades de mantenerse fuerte y unida.

Otro paso importante en la búsqueda del amarre de amor ideal para recuperar a tu ex pareja es encontrar el motivo real por el que esa persona está ahora mismo alejada de ti.

Puede parecer algo muy fácil de identificar. Pero encontrar el origen de un conflicto a menudo es más complejo de lo que se cree. Ya sea porque desconocemos cierta información o porque estamos confundidos con respecto a la respuesta que consideramos acertada, lo cierto es que hay que tener seguridad en qué ha sucedido para ese alejamiento, para esa ruptura.

Paloma Lafuente recomienda para esta tarea aprovechar la cartomancia. Ella descubrió muy pronto sus aptitudes para los amarres de amor y ha mantenido una dedicación constante hacia ellos para aprovechar todo lo que ofrece y ayudar a las personas que acuden a su consulta en busca de respuestas.

La interpretación de cartas del tarot se ve en estos casos como un ejercicio de introspección. Permite profundizar en nuestro subconsciente y encontrar esas respuestas que están ocultas a primera vista, aunque incluso en el fondo ya las supiéramos pero sin conseguir verlas de forma clara.

Con la cartomancia podemos así ver mucho más claro el presente y el camino que estamos recorriendo. En consecuencia, también podemos ver hacia dónde nos lleva y, si no es la meta de felicidad que tenemos planteada, lo mejor es cambiar de camino, tomar otras decisiones, aprovechar recursos como los amarres de amor.

El tarot también nos ayuda a tener respuestas como por qué se ha roto la relación, dónde se origina el conflicto, si tiene que ver con otras personas y qué hechizo es el más adecuado en cada caso. Con esta información podremos abordar correctamente el amarre de amor que necesitamos para recuperar a nuestra ex pareja.

Por último, una vez realizado el amarre de amor y mientras esperamos los efectos de este hechizo, tenemos que ir trabajando una actitud receptiva a los cambios que vamos a percibir en la otra persona.

No es algo demasiado difícil y, de hecho, tiene toda la lógica del mundo. Al fin y al cabo hemos realizado todo este proceso para conseguir recuperar la relación, por lo que deberíamos acoger muy positivamente este hecho.

Sin embargo, hay gente que no desarrolla esa autocrítica o que no realiza el análisis adecuado, con lo que cuando nota que la otra persona muestra por rencor y orgullo una actitud esquiva, desafiante y poco receptiva. En estos casos lo que sucede es que la situación se agrava, la otra persona queda confundida y con sentimiento de rechazo, lo que puede derivar a una crisis aún mayor a la que se estaba intentando solucionar.

Por tanto, ten muy claro qué objetivos quieres lograr. Como dice la famosa frase, «ten cuidado con lo que deseas», porque los amarres de amor pueden tardar en hacer efecto pero terminan consiguiéndolo si todo se ha hecho correctamente.

Así que si notas los cambios en tu ex pareja, acógelos de la forma positiva y receptiva que merecen, para dejar de lado los problemas que os han llevado a esta situación y disfrutar de una relación basada en el amor, el afecto, el cariño y el deseo de estar juntos.

Es la mejor estrategia para que la relación se fortalezca más que nunca y pueda afrontar los siguientes retos que están por venir.