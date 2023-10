Mati Morata regresa con ‘El desorden del azar’

En la década de los años sesenta de una España gris, una niña de un barrio marginal de Málaga hace pompas de jabón sobre un tejado. Es un día raro y nunca lo olvidará. Desde allí presencia un acontecimiento dramático y su mundo se desploma. Es el punto de partida de El desorden del azar (Huso Editorial, 2023). La vida de la pequeña dará un giro al ser adoptada por un matrimonio de maestros con residencia en Granada, que representa a una familia ejemplar de una ciudad de provincias. Años después, la historia de esa joven estudiante que recorre las calles salpicadas de octavillas y susurros podría ser normal, pero nuestra protagonista, afiliada a una formación izquierdista, tiene algo visionario, inverosímil, algo que coloca al lector entre la realidad y la ficción.

Escrita en primera persona y con una estructura circular, la autora crea tensión y capta el interés del lector no solo porque las escenas sean enormemente visuales, sino también por cómo las narra, desde dónde lo hace y por esa manera original de contar situaciones que entrelazan amor y odio. Un núcleo intimista y político que se cubrirá de sangre y de venganza. Y todo eso en el mismo tono afilado, poético y crudo que ya encontramos en sus anteriores novelas.

Escrita en primera persona y con una estructura circular, la autora crea tensión y capta el interés del lector

Mati Morata, andaluza de nacimiento, ha estudiado Magisterio en la Universidad de Málaga y ha dejado inconclusas otras formaciones académicas como Historia del Arte o Periodismo. Compagina su trabajo como funcionaria del Ayuntamiento de Mijas, en excedencia, con la escritura de relatos, poesía, guiones y artículos de prensa. Ha participado en Derivas (Ateneo de Málaga, 2023). Su primera novela, La seducción de la sal, publicada en 2011, narra la huida de una protagonista sin nombre. El tiempo de la rabia (Huso, 2021) es la segunda de sus novelas. Su actividad creativa la ha llevado a la realización de dos documentales: Lo que tus ojos no ven y Down on me, ambos de temática social.