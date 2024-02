Pedro Sánchez, un desastre electoral para el PSOE

Tras la debacle del PSdeG en las elecciones al Parlamento de Galicia del pasado domingo, el interior del PSOE empieza a revolverse. Son muchos los militantes, dirigentes locales y regionales (más allá de Emiliano García-Page) que ya comienzan a cuestionar la efectividad del liderazgo de Pedro Sánchez y, sobre todo, las consecuencias en sus territorios de las decisiones orgánicas que se adoptan desde Ferraz. Todo ello, sin contar con los efectos devastadores que tienen determinadas decisiones tomadas como gobierno.

No es que se esté cuestionando abiertamente el liderazgo de Sánchez. Ese momento aún no ha llegado, aunque, de seguir así las cosas y de cumplirse los pronósticos de cara a las Elecciones Europeas del mes de junio, ese instante está más cerca de producirse de lo que en Ferraz o en la Moncloa piensan.

La elección de determinados candidatos a las elecciones, sobre todo las apuestas personales de Pedro Sánchez que han fracasado estrepitosamente, la utilización de las listas como lugar de acomodo de perdedores en anteriores comicios olvidando la implantación territorial, son algunos de los factores que están provocando la revoltura orgánica.

Son cada vez más los militantes o dirigentes que empiezan a ver la luz o a darse cuenta de que Pedro Sánchez ha pasado de ser un activo para convertirse en un lastre electoral. El PSOE es un partido ganador y, desde que el actual secretario general alcanzó el poder (con el lapso de la gestora) los socialistas han perdido mucho más que han ganado, por más que hayan conseguido alcanzar el gobierno.

Un análisis de los resultados electorales desde el año 2014 demuestra que el PSOE ha perdido más del 60% de los comicios en los que ha comparecido. Sólo ha logrado ser la primera formación en un 38% de las convocatorias.

En las elecciones generales, Pedro Sánchez se ha presentado en cinco ocasiones y sólo logró la victoria en las dos convocatorias del año 2019, es decir, cuando la esperanza tras la moción de censura y las medidas progresistas aprobadas por ese primer gobierno aún estaban candentes. Aun así, entre las elecciones de febrero de 2019 a las de noviembre, Sánchez se dejó más de 700.000 votos y un 11,9% del apoyo popular.

En las otras tres ocasiones Sánchez no consiguió llevar al PSOE a ser la fuerza más votada. En 2018 y 2019 cosechó las dos derrotas más duras de la historia del Partido Socialista con 90 y 85 escaños, respectivamente. En 2023, aunque logró a través de la aritmética parlamentaria ser investido como presidente, el PSOE fue la segunda fuerza más votada, tras el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Respecto a las elecciones municipales, Sánchez jamás ha conseguido superar los 8 millones de votos. Ganó las de mayo de 2019, pero tuvo dos debacles en 2015 y 2023. En concreto, en las últimas se obtuvo el tercer peor resultado de la historia del PSOE, con 6,29 millones de votos, sólo por encima de las de 2011 (6,27 millones) y las de 1979 (4,62 millones).

En las autonómicas de las regiones históricas, en Andalucía perdió la mitad de los votos que tenía el PSOE-A antes de su llegada y, sobre todo, ha perdido el gobierno dejando al PP con una mayoría absoluta impensable.

En Cataluña ganó las últimas elecciones gracias a la captación del voto de Ciudadanos, pero en 2015 apenas superó el medio millón de votos, colocando al PSC en tercer lugar y en 2017, cuando fue la cuarta fuerza política de Cataluña.

En el País Vasco, desde que Pedro Sánchez es secretario general, el PSOE ha perdido casi la mitad de los votos, llegando a ser en 2016 cuarta fuerza política.

De Galicia, ya se ha visto que desde el bipartito PSOE-BNG, ha sido una caída en picado hasta lograr los peores resultados de la historia del PSdeG.

En el resto de las comunidades autónomas, salvo Asturias y Extremadura, se han perdido elecciones en alguna de las convocatorias desde 2014. Resulta absolutamente impresentable la situación en la Comunidad de Madrid, donde el PSOE ha quedado relegado como tercera fuerza política de la región, siendo, quizá, la federación socialista más castigada por las decisiones de Pedro Sánchez.

Las cifras son incuestionables. Pedro Sánchez no ha sido jamás un activo para el PSOE. Ha perdido mucho más de lo que ha ganado y, de continuar con la dinámica de liderazgo personalista, mesiánico y sin ningún tipo de debate interno, el Partido Socialista va camino de la extinción o, lo que sería incluso más doloroso, a la escisión, porque la gente no aguanta una debacle más y en el horizonte no hay ningún atisbo de esperanza.