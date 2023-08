Pensábamos que iban a ganar ellos…

Y hemos ganado nosotros”. Desconozco a quién es atribuible este juego de palabras. Imagino que de alguien del corte del Alfonso Guerra del primer gobierno socialista o del de Ibarra. Pero, si le buscamos un poco de sentido al “oxímoron”, bien se podría pensar que el autor es alguien más del corte de Bono, un político que ha chupado lo indecible del falso socialismo siendo claramente un hombre de derechas e, incluso me atrevería a decir, de la derecha más retrograda, como actualmente ha quedado patente.

Lo cierto es que, en las pasadas Elecciones Generales, la izquierda (aunque considerar al PSOE de izquierda sea algo que no está ni mucho menos demostrado, al menos en gran parte de sus dirigentes y en muchos de sus militantes debido al clientelismo de unos y de otros para vivir mucho mejor sin dar palo al agua) ha salvado los muebles y ha puesto a cavilar a algunos partidos de la burguesía adinerada Vasco-Catalana para que tiren de neuronas con sus escaños y a quién “vendérselos” al mejor precio; como, por otra parte, llevan haciendo desde que se inició eso que llaman Democracia, pero que servidor cree que es más bien una Plutocracia de grandes empresarios, banqueros, milmillonarios y gran parte de la judicatura con el beneplácito de la UE y de los EEUU.

Independientemente de esa “maléfica” ley de D´hont que ha premiado al PP con una diferencia de escaños sobre el PSOE que de tirar de proporcionalidad no hubiera existido, pienso que el gobierno “socialista-comunista” (como piensan muchos erróneamente, puesto que ha sido un gobierno tan sólo un pelín social y mucho menos de lo que lo debería haber sido con ministros claramente de la izquierda real) ha cometido una serie de atropellos que descalifican a cualquiera y de ahí que su -aunque poco- bien hacer no les haya servido para ganar claramente ante un partido dirigido por un mentiroso compulsivo y otro partido de corte nazi de mentes retorcidas que añoran el pasado como si el mundo se hubiera parado en 1940.

Sin entrar en que ya se debería cambiar esa, como he dicho antes, maléfica ley de D´hont, al menos, por la regla de Sainte-Lagüe (que comporta dividir el número de escaños por secuencias de números impares, 1-3-5-7…) de mayor proporcionalidad, el gobierno que la caverna llama social-comunista, tendrá que plantearse -de ser elegido de nuevo Presidente Pedro Sánchez- y analizar muy detenidamente el comportamiento de algunos de sus ministros anteriores (Planas, Garzón, M. Jesús Montero e incluso Yolanda Díaz y la Sra. Calviño) para intentar reconquistar gremios como el de los Autónomos y el de los Funcionarios (que erróneamente se cree que son todos de derechas exceptuando el clientelismo de PP y PSOE durante el tiempo que llevamos de Democracia, que, reitero una vez más, no ha sido sino una vulgar Plutocracia) y muchos de los distintos “gremios” del trabajo de fábricas e industrias de todo tipo. Sin, por supuesto, olvidar el campo y la desvergüenza que supone esa famosa Política Agraria Comunitaria (PAC) que está atiborrando de dinero a los grandes latifundistas de siempre, caso de la familia Alba y otros conocidos terratenientes que no tienen el mínimo escrúpulo en secar todos los acuíferos que se le antojen para sus sucios negocios. Y, sin lugar a dudas, acabar de una vez por todas con esa BANCA (que no para de sumar miles de millones de beneficio cada trimestre) que tiene a medio país asolado con hipotecas que cada día que pasa suben y esos cobros ilegales como comisiones de mantenimiento desmesuradas y cosas como, por ejemplo, “posiciones deudoras” (números rojos cobrados dos veces) y el infame pago por el dinero de los ahorradores y las pólizas de las PYMES inasumibles por sus aberrantes intereses que terminarán por arruinar a más de uno y dejar sin trabajo a gran cantidad de personas. Y, por supuesto, obligar a esos “filibusteros” de las finanzas a que presten, sobre todo, a los pensionistas un servicio digno y en un horario decente, porque lo que hay ahora es una auténtica tomadura de pelo de la que sólo se salvan algunos Bancos Online, pero que la mayoría de pensionistas no sabe manejar y huelga decir que se cambien a uno de éstos. Y no hablo de la cesta de la compra porque es algo tan nauseabundo que me da no sé qué tocarlo. Jamás se había conocido un atropello semejante en este país sin que quienes tienen que ponerle remedio ni siquiera lo intenten. ¿Cuántos votos de “la calle” se han quedado en casa por culpa de esa hoy maldita “cesta de la compra”?

El próximo gobierno -si, como parece, puede seguir siendo comandado por Pedro Sánchez- tiene que tener muy presente la famosa frase de Sócrates: “la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego”.

Y una corta coletilla para las Sras. de Sumar: Ha quedado claro que la izquierda a la izquierda del PSOE no es Mas País ni Mas Madrid, Compromis y otros cuatro “gatos” más. Ha quedado claro que Vds. se han colado con “linchar” a una parte, la mayor parte, de Podemos. Sino rectifican su paso por la política habrá acabado cuando se vuelvan a celebrar otras Elecciones; y, concretamente, la Sra. Yolanda Díaz deberá -si vuelve a ser ministra- afinar un poco más la puntería a la hora de hablar de Reforma Laboral, para que sea la que la gente trabajadora está esperando y no una descafeinada como la actual.