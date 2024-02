República Dominicana refuerza su liderazgo mundial

Nuevo éxito de República Dominicana en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) celebrada en Madrid la semana pasada. Las cifras de inversión son incontestables dado que, según anunció David Collado, ministro de Turismo del gobierno de Luis Abinader, se lograron cerrar más de 3.500 millones de dólares de inversiones.

Estas cifras son la consecuencia, en primer lugar, de la estabilidad política y económica que ha logrado el país gracias a las medidas aplicadas por el presidente Luis Abinader que han generado un clima positivo para la inversión. En segundo término, también es muy importante el modelo de negocio basado en la colaboración público-privada que se aplica en República Dominicana. La importancia de este análisis, desde un punto de vista político, radica en que fueron pronunciadas por alguien ajeno al gobierno Abinader, en concreto, por René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular.

Los dos principales bancos cerraron acuerdos de financiación, en algunos casos con operaciones conjuntas, para importantes proyectos en República Dominicana. Tal y como afirmó el ministro de Turismo, «Banco de Reservas anunció 2.500 millones de dólares y Banco Popular, 2.600. No obstante, muchos de esos préstamos son en conjunto».

República Dominicana acudía a este FITUR con varios objetivos: potenciar y apuntalar los nuevos proyectos presentados el año pasado en Miches y Punta Bergantín y, sobre todo, recuperar una parte del mercado europeo. En ambos casos, se han cerrado importantes acuerdos con grandes empresas internacionales para cumplir esos objetivos.

Sólo los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Turismo con turoperadores y aerolíneas han garantizado la llegada de más de 320.000 turistas europeos, es decir, recuperar en su totalidad los perdidos en 2023 a causa de las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la crisis energética en Europa. Además, estos acuerdos supondrán la creación de 26.000 nuevos empleos, según afirmó David Collado.

Todas estas cifras positivas destruyen por completo el argumentario apocalíptico que está presentando Leonel Fernández en sus actos de campaña. Por esa razón, los días pasados se han convertido en una semana negra para el líder de Fuerza del Pueblo.

No se conciben cifras tan positivas dentro de un país como el que pretende pintar Leonel. Si no hay seguridad jurídica ni ciudadana, entonces los inversores no arriesgarían su dinero. En FITUR se alabó, precisamente, la seguridad como uno de los elementos que generan el clima de inversión en República Dominicana.

Estas cifras demuestran, precisamente, que Leonel está engañando al pueblo al presentarles un escenario que no existe más que en sus estrategias de propaganda populista. Hacer de cada anécdota una crisis nacional sirve para las redes sociales pero no para alcanzar la Presidencia. Además, la realidad tumba el populismo.

Sin embargo, Leonel está tomando un camino absolutamente antipatriótico que demuestra que su único objetivo es su propia posición, no la mejora del pueblo dominicano. En ocasiones da la sensación de que el líder de Fuerza del Pueblo se retroalimenta de la máxima de «cuanto peor, mejor» y esa imagen no es la que pretende vender de hombre abnegado por la patria y por el pueblo.

Los datos de FITUR no son sólo una muestra más de que Luis Abinader ha convertido a República Dominicana en una potencia mundial del turismo, sino que son la certificación internacional de que el presidente dominicano ha conseguido, con un nuevo estilo de gobernar, que el país se haya transformado en un objetivo de las inversiones internacionales en otros sectores y otros ámbitos, inversiones que traerán más empleo formal y más bienestar a los dominicanos y dominicanas, quienes en apenas cuatro meses tendrán que decidir si seguir avanzando o volver al pasado de la corrupción y el estigma.