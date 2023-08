Rubiales: de la idiotez a la disculpa por el beso en la boca a Jennifer Hermoso

La polémica, por el machismo patriarcal y casposo por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, cambia de bando y es ahora cuando Rubiales pasa del insulto a las disculpas. Lo más indignante es que el propio directivo no se enterase a estas alturas del Me Too que, por ser un hombre con poder, no puede dar un beso sin consentimiento.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha pedido disculpas y ha admitido que se ha equivocado tras el revuelo generado por el beso en la boca que le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el título mundial en Sídney. Pero lo ha hecho en un vídeo muy poco creíble para la mayoría de los periodistas y dirigentes deportivos españoles.

Rubiales pide disculpas ¿sinceras?

En un vídeo enviado a los medios por la RFEF, Rubiales comienza diciendo que están “ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, el campeonato mundial, algo por lo que llevan «trabajando mucho tiempo» y se sienten orgullosos”.

“Pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, afirma.

“A partir de ahí, aquí no se entendía. Lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra”, asegura Rubiales.

Miquel Iceta: “Es inaceptable besar en los labios a una jugadora”

El ministro ha intervenido en el programa de Radio Nacional España, ‘Las mañanas de RNE’, para elogiar el gran trabajo de la Selección femenina de fútbol y, sobre todo, para opinar acerca del pico de Rubiales a Jenni Hermoso. “Nos hemos encamado a ser la primera potencia mundial en fútbol femenino y lo podemos ser durante muchísimo tiempo”, ha expresado.

Su opinión sobre el beso de Rubiales ha sido contundente: “Me parece inaceptable… Vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla. Tal y como lo he visto, creo que hay que decirlo: todos merecemos un respeto”.

Para el equipo de Rubiales el beso era normal

El presidente de la Federación continúa explicando que en su equipo “no se entendía la polémica, porque lo veíamos como algo natural, normal, pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se haya sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra”.

“Y además aprender”, añade Rubiales, “que cuando uno es presidente de una institución tan importante debe tener más cuidado, sobre todo en ceremonias y este tipo de celebraciones. Desde aquí no lo vimos así, pero quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que, si lo han visto así, tienen sus motivos”, ha reiterado.

El presidente de la Federación cierra su mensaje diciendo sentirse “apenado porque este hecho haya empañado la celebración» ante «el mayor éxito de nuestro fútbol femenino. Hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jore Vilda y esto se tiene que celebrar por todo lo alto”, ha pedido.

Robles califica el beso de “gesto absolutamente rechazable”

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, lo ha calificado como “un gesto absolutamente rechazable. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ser la propia interesada la que diga cuál es su situación, cómo se sintió”.

Durante un acto en Pontevedra, Margarita Robles ha admitido que la final de un mundial “son momentos de mucha euforia” y se ha mostrado “plenamente solidaria con lo que diga y con lo que sienta la interesada”.