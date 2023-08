Rusia, dispuesta a reactivar el acuerdo de la exportación de cereal, recuerda las condiciones que deben ser cumplidas

Rusia anunció hace varias semanas que no mantendría activo el acuerdo para la exportación de cereal por la vía del Mar Negro, alegando que no se estaban cumpliendo las condiciones previstas del acuerdo. No obstante, aclaró que quedaría garantizado el suministro para los países más necesitados, especialmente de África, que recibirían el suministro del cereal ruso de manera gratuita.

Hoy Rusia ha querido recordar que está dispuesta a recuperar el acuerdo de la exportación de grano por el Mar Negro, siempre y cuando se cumplan los acuerdos por ambas partes. Y en este sentido, ha insistido en que solamente lo hará cuando se cumplan las condiciones establecidas.

Con la intermediación de la ONU y de Turquía, el año pasado se llegó a un acuerdo que permitía que los productos agrícolas pudieran fluir a través de los puertos ucranianos, y así abastecer al mercado europeo, y también a países en vías de desarrollo en África.

La enviada de las Naciones Unidas de Washington, Linda Thomas-Greenfield, ha afirmado ayer martes que el gobierno ruso podía estar interesado en las negociaciones sobre el acuerdo de granos. Afirmación que obtuvo respuesta inmediata desde el Kremlin a través de su portavoz, Dmitry Peskov, esta misma mañana: «Moscú está lista para volver de inmediato al acuerdo de cereal. Pero esto tendrá lugar solamente después de que se cumplan las condiciones relativas a Rusia».

Condiciones pendientes

Desde el Kremlin se han recordado las condiciones que han de cumplirse para que el acuerdo de cereal del Mar Negro sea retomado. El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, ha recordado las cuestiones fundamentales que no se han cumplido y por las cuales no se ha extendido el acuerdo.

Entre otras cuestiones, el levantamiento de las sanciones occidentales sobre las exportaciones rusas de granos y de fertilizantes, la reconexión de las instituciones financieras rusas al sistema de pago SWIFT y el fin de las restricciones a las importaciones rusas de repuestos para maquinaria agrícola son los puntos que están sobre la mesa.

También se ha insistido en que el acuerdo de granos «debe recuperar su naturaleza humanitaria inicial» y ayudar a aliviar la escasez de alimentos en las naciones en desarrollo, en lugar de hacer que los países ricos sean aún más ricos, que es lo que se ha denunciado por parte del Kremlin.

Cabe señalar que estas condiciones fueron pactadas, pero incumplidas por la contraparte, razón por la que Rusia ha decidido no extender su cumplimiento del acuerdo hasta que no se asegure la palabra dada.