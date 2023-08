TheGrefg se ríe de su discalculia

El famoso youtuber TheGrefg ha retratado la falta de conciencia que existe en parte de España por saber de matemáticas: cuando se calcula que un 5% de la población española sufre de discalculia, bromear y reírse en directo riéndose de no saber matemáticas y no saber resolver una resta, se convierte en una mala influencia para cientos de miles de jóvenes que escuchan sus vídeos, y cuya influencia puede ser grande.

A escasos días de la vuelta al cole, esta escena muestra el rechazo que existe por muchos niños que, actualmente, tienen por las matemáticas en la escuela de este país.

En el vídeo, el youtuber trataba de restar 100–20, y al llegar a las decenas, se sorprende por la supuesta imposibilidad de restar 0 menos 2. Trata de justificarlo, pero no lo es, y menos reírse de no saberlo, y creer que es bueno no saberlo. Le habría faltado decir que qué más da saber de matemáticas. Menos mal que existen las calculadoras, y existimos los aficionados a las matemáticas.

Las matemáticas cada vez suman más seguidores, pero todavía siguen siendo, pese a ser troncal, la asignatura más rechazada por los estudiantes del país. Y por desgracia la excusa de ser de letras sigue siendo válida para justificar las malas cualidades matemáticas que existen, y entre los jóvenes, es gracioso y guay no saber de matemáticas; parece que está bien visto. Y no puede ser así. TheGrefg, como influencer no des mala influencia de las matemáticas. Éste es un mundo grande de gente que no solo opera restas como esta, que quizá tampoco sabe resolverlas, pero que tiene la estrategia para jugar con ellas.