Un 66% de las empresas de hostelería no ha compensado a sus trabajadores por la inflación

Sin duda, uno de los sectores en los que más se ha percibido la subida de los precios ha sido en la hostelería. De esta manera, el INE estimaba que la inflación anual del IPC en octubre de 2023 ha sido del 3,5%. Este indicador facilita un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría una disminución de dos puntos y medio en su tasa anual, ya que en el mes de febrero esta variación fue del 6,0%.

Pese a que todo indique una leve mejoría, la situación sigue siendo incierta. A esto, se le suma la profunda crisis que está viviendo el sector de la hostelería, al no haber suficientes camareros para cubrir dicho puesto, una situación que se agudiza en el caso de los seniors. Y es que, mientras que un 17% de los menores de 30 trabajan en el sector de la restauración, en el caso de los trabajadores de más de 50, la cifra desciende hasta casi el 7%, según el Mapa de Talento elaborado por el centro de investigación de la Fundación Mapfre, lo que pone de manifiesto que cada vez más los seniors prefieren dedicarse a otro tipo de trabajos, evitando así el sector de la hostelería.

Ante esta situación, no es de extrañar que hasta un 57% de las plantillas en el sector hostelero declare que lo primero que mejoraría de su trabajo sería su sueldo, precisamente con el principal propósito de paliar la situación inflacionista, según el Informe Tendencias en Beneficios para Empleados y Empleadas 2023 elaborado por Cobee, la primera plataforma digital europea de gestión de planes de beneficios de empleados de manera flexible y totalmente automatizada.

De igual manera, otros de los aspectos que el personal de la hostelería también mejoraría son las horas extra no retribuidas (35%), así como la disposición de más medidas para favorecer la flexibilidad y conciliación (31%).Y es que la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación aún no ha sido paliada por las empresas. En concreto, el 69% de las empresas del sector de la hostelería no ha compensado de ninguna manera esta subida de los precios y sólo un 22% ha anunciado subidas de sueldo moderadas para los próximos años.

Así, el 59% de las personas afirma que se ha planteado cambiar de trabajo si su compañía no le compensa suficientemente la inflación. Por ello, a la hora de considerar una nueva oferta de trabajo, el sector hostelero lo tiene claro: un 25% de la plantilla afirma que lo primero que miraría y preguntaría sería el sueldo variable en función de objetivos, seguido de la flexibilidad horaria de entrada y salida (23%), además de los beneficios sociales como cheques restaurante, transporte, formación, seguro de salud, etc. (12%).

Los planes de beneficios, la alternativa para retener talento en el sector

Ante la problemática causada por la inflación y la crisis del sector, la compensación total se ha posicionado como una forma de retribuir mucho más inteligente, permitiendo a la compañía personalizar la experiencia de pago de salarios de manera diferente a la nómina mensual. Entre las personas que sí poseen algún tipo de plan de beneficios en su empresa en el sector de la hostelería, el 48% asegura contar con beneficios sociales -productos y servicios pagados directamente por su empresa-, el 13% dispone de retribución flexible -productos y servicios pagados desde su nómina con ventajas fiscales-, el 22% cuenta con ambas y, llamativamente, el 17% desconoce exactamente en qué consiste su plan de beneficios.

En los últimos tiempos la compensación total se ha convertido en la mejor herramienta para atraer y retener el talento hasta el punto de que un 89% de la plantilla cree que ofrecer un plan de beneficios es una muestra clara de que la empresa se preocupa por sus equipos. Así, no es raro que, en lo que respecta a aquellas personas que no disponen de planes de beneficios, el 39% afirme que es por falta de interés en el bienestar del equipo, mientras que el 28% considera que es una falta de recursos al tratarse de una empresa pequeña y el 25% lo achaca a la falta de presupuesto.

La pandemia provoca un cambio a mejor

La pandemia ha afectado de forma directa la manera en la que las compañías ofrecen sus planes de beneficios. De hecho, el 56% de las empresas del sector de la hostelería en España han modificado su configuración: un 26% ha añadido nuevos beneficios vinculados al bienestar físico -suscripciones a gimnasios o a clases virtuales-, un 17% ha incluido prestaciones relacionadas con el bienestar financiero -planes de pensiones, seguros de jubilación…-, y un 9% ha añadido nuevos beneficios relacionados con el bienestar mental -nuevas coberturas en los seguros de salud, terapia psicológica, talleres de coaching-.

Los propios trabajadores y trabajadoras también han modificado ligeramente sus preferencias tras el parón vivido con la pandemia. El 45% asegura que ahora se preocupa mucho más por temas de salud y bienestar, al cual le siguen las finanzas personales (23%), la formación (12%) y el entretenimiento (10%).

Esta situación, ha llevado a las plantillas en el sector a destacar los seguros de salud (42%), los seguros de jubilación (37%), los planes de pensiones (36%), los tickets comida (36%) y el seguro de vida (35%) como las opciones preferidas para configurar el plan de beneficios de la compañía.