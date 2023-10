Viviendas en España, entre el sueño y la realidad económica

adquirir una vivienda en España ha demostrado ser un desafío para muchas personas. Los salarios no son tan altos en relación con los precios de las viviendas, en particular en áreas de alto desarrollo económico. Por esta razón, un gran número de personas no logra alcanzar el sueño de tener su propio hogar.

Se ha llevado a cabo un estudio en el que se evaluó la posibilidad de comprar una vivienda basándose en el salario medio en cada comunidad autónoma, comparando esto con el costo promedio de las viviendas en la misma región. Los resultados son alarmantes: más del 50% de España muestra que es inalcanzable para una persona sola con salario medio comprar una casa.

El acceso a la vivienda en distintas comunidades

En 11 comunidades autónomas, incluyendo lugares como Madrid, Cataluña y las Islas Baleares, un ciudadano con salario medio no podría adquirir una vivienda. Las cifras son claras: en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una persona con un ingreso medio de 1.788 euros solo podría costear una vivienda de hasta 149.317 euros. Pero el precio medio de una vivienda en esta comunidad es de 311.425,60 euros, mucho más del doble.

La situación en Cataluña es similar. Con un salario medio de 1.688 euros, un ciudadano podría financiar una casa o piso hasta por 140.966 euros. No obstante, el costo promedio de una vivienda en la región es de 225.876,20 euros.

No todo es sombrío, algunas comunidades como Extremadura, Castilla – La Mancha, Asturias, La Rioja y Murcia, muestran que es más factible para una persona adquirir una vivienda con el salario medio de la región.

Considerando viviendas más pequeñas

Si tomamos en cuenta viviendas de 80 metros cuadrados, la situación mejora en algunas comunidades. Un ciudadano con salario medio podría adquirir una vivienda en la mayoría de las regiones. Sin embargo, aún hay desafíos en comunidades como Cataluña, Madrid, Islas Baleares, entre otras.

Comprar entre dos, una solución más viable

Si se tiene en cuenta a dos personas comprando juntas, ambas con el salario medio de su región, la situación cambia significativamente. Con ingresos combinados, sería posible financiar una vivienda en casi todo el territorio español. Aun así, en las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, el desafío persiste.

Mientras que en algunas comunidades autónomas es viable adquirir una vivienda con el salario medio, en otras, especialmente en las más desarrolladas económicamente, sigue siendo un reto. Las soluciones podrían incluir una mayor regulación de los precios de las viviendas, incentivos para primeros compradores o fomentar la construcción de viviendas más asequibles.