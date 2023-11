Zapatero respalda con determinación la postura del Gobierno frente a la ley de Amnistía

En sintonía con el inicio del debate de investidura de Pedro Sánchez y la polémica en torno a la ley de amnistía, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado con firmeza su apoyo a la posición gubernamental durante una entrevista en el programa «Hoy por Hoy». En respuesta a la campaña del Partido Popular para internacionalizar su rechazo a la ley, Zapatero ha subrayado la importancia de mantener la sensatez en el discurso político, advirtiendo que «cuando se sigue una línea de insensateces, la insensatez no tiene límites».

El expresidente socialista ha expresado su preocupación por la aparente deriva del centro derecha hacia el «trumpismo», y ha argumentado que la ley de amnistía no solo es constitucionalmente sólida, sino que también es respaldada por otros países democráticos comparables. Zapatero ha destacado que esta legislación busca abordar los hechos excepcionales ocurridos en Cataluña en 2017, con el objetivo de lograr la normalización y poner fin al conflicto que marcó ese periodo.

A pesar de las dudas expresadas por algunos sectores del PSOE sobre los pactos del Gobierno, Zapatero ha asumido un papel de defensor enérgico de Sánchez, sus acuerdos y sus políticas. En relación con el cambio de posición de Sánchez sobre la amnistía, Zapatero ha aclarado que las declaraciones anteriores se referían a la propuesta de amnistía de los independentistas, y que la posición actual se ajusta a los límites del Estado de derecho.

Al abordar la posibilidad de un consenso con el Partido Popular, Zapatero ha mostrado cierto escepticismo, aunque ha destacado que sería deseable. Recordó la falta de consenso durante su mandato para poner fin a ETA y señaló la crisis institucional heredada del PP en 2017, que Sánchez tuvo que gestionar. En este contexto, Zapatero considera que la amnistía será una herramienta esencial y enfatiza que la democracia no se equivoca al ser generosa.

La voz de la experiencia

Haciendo referencia a su propia experiencia, Zapatero ha recordado su gestión durante el conflicto con ETA, indicando que, aunque no logró el consenso necesario, se superó la crisis mediante la política y sin la necesidad de un código penal más estricto. En este sentido, ha insinuado que la situación actual en Cataluña requiere un enfoque similar de apertura al diálogo y reconciliación.

En cuanto a la percepción de la situación actual, Zapatero ha querido dejar claro que, desde su perspectiva, lo que se está observando no es un enfrentamiento contra Cataluña, sino más bien una disputa por el Gobierno de España. Argumenta que la derecha busca competir con el PSOE en el tema de España y el nacionalismo español, pero subraya que este enfoque es una desgracia y una muestra de hipocresía. En este contexto, insta a los votantes progresistas a tener en cuenta esta realidad y a no dejarse llevar por discursos antinacionalistas que, según él, no conducen al Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero ha respaldado con convicción la postura del Gobierno ante la ley de amnistía, reflexionando sobre la necesidad de una solución dialogada y generosa para superar el conflicto catalán, haciendo referencia a su propia experiencia en la gestión de crisis durante su mandato.