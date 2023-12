Andalucía pide a los pacientes que se resignen a ser atendidos por Administración o Enfermería si no obtienen cita con el médico de cabecera

La degradación incesante durante el mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla de la sanidad pública andaluza, la “Joya de la Corona” como la definía la ex presidenta socialista Susana Díaz, es un no parar. Al colapso actual de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, reconocidas por la propia consejera de Salud, Catalina García, al asegurar que es un síntoma de que “el sistema funciona”, ahora se unen otras deficiencias denunciadas por usuarios y representantes sindicales de los profesionales sanitarios. Entre ellas la opción puesta en marcha por la propia Consejería de Salud para que un paciente que no obtenga cita con su médico de atención primaria pueda ser atendido de forma inmediata por personal de Administración o de Enfermería.

El responsable andaluz de la sección sanitaria de UGT, Antonio Macías, lamenta que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que aconsejaba hasta ahora a los demandantes de cita con su médico de cabecera en su servicio online de atención que acudieran a Urgencias, ahora pide que “mendiguemos a otras categorías profesionales” como administrativos o personal de enfermería. De este modo, se generan “graves problemas” en el resto de colectivos de los centros de salud de Andalucía, ya de por sí saturados en líneas generales, “al derivarles a los pacientes, que a su vez se siente frustrados ante la imposibilidad de conseguir una cita médica”, según el responsable de UGT.

Salud da la opción alternativa de llamar por teléfono o acudir al centro de salud, consciente de que lograr una cita con el médico de cabecera puede retrasarse semanas

Otro malestar creciente de los andaluces con su sistema sanitario público está relacionado con la nueva campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19. Puesta en marcha el pasado octubre por la Consejería de Salud, pacientes encuadrados en los grupos de riesgo y también los de más de 60 años denuncian la imposibilidad de obtener cita por las aplicaciones digitales de Salud Responde o ClicSalud+ al estar deshabilitadas, pese a ser las vías oficiales que la propia página de la Consejería de Salud aconseja a los pacientes. “Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde, ClicSalud+, por teléfono o en el centro de salud”, indica la Junta en su web.

https://x.com/LuisAngelHierro/status/1734493982158209284?s=20

Un portavoz de la Consejería de Salud reconoce a Diario16 que esta opción de cita previa digital está deshabilitada “para las personas que no pertenecen a los grupos de riesgo que son los llamados a la vacunación”. Pero varios pacientes que sí están encuadrados en estos grupos de riesgo o son mayores de 60 años han contactado con este diario para confirmar la imposibilidad de obtener una cita online para vacunarse.

La pescadilla que se muerde la cola

Salud da la opción alternativa de obtener cita “por los canales habilitados para ello”, es decir, vía telefónica o acudiendo al propio centro de salud para que lo atienda un profesional sanitario, una recomendación alternativa que choca de nuevo con al evidente colapso que sufren actualmente los centros de Atención Primaria de la comunidad, como vienen denunciando desde hace meses tanto usuarios, como sindicatos sanitarios y oposición parlamentaria en pleno.

El cronograma marcado por la Consejería de Salud para la campaña de vacunación se inició el pasado 16 de octubre con las personas de más de 70 años, población infantil de seis meses o más y los adultos con patologías de riesgo, grandes dependientes y sus cuidadores profesionales, así como las embarazadas. Desde ese mismo día también pueden recibir la vacuna antigripal los niños de 6 a 59 meses, ambos inclusive.

La siguiente fase comenzó el pasado 30 de octubre. Desde entonces, reciben la doble vacunación los mayores de 60 años y otros grupos profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias, veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos.

La última fase, que ha comenzado este mes de diciembre, se administra la doble vacuna de gripe y covid a los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más, o personas de riesgo. Las principales novedades de esta campaña de vacunación contra la gripe y el covid son el cambio de edad de 65 a 60 años para la vacunación antigripal, la inclusión de las personas fumadoras dentro de los grupos diana para gripe y la ampliación del grupo de profesionales expuestos a animales.