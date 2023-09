Antonio Orbe: joven cineasta

Sus cortometrajes han sido premiados y nominados en montones de concursos y se ven en todas las partes del mundo, desde L.A. hasta la India. Aunque ya había trabajado como guioniesta, productor y actor en películas como EXTRATERRESTRES a principios del milenio su vinculación con el séptimo arte se tornó cada vez más seria y profesional hace un par de años hasta llegar al momento actual. Sus obras más recientes son dos series en formato vertical: EN PAREJA, con la extraordinaria María Zabala , y JONAX BROS Summer ´23, con Max Doble X y Jon O.

Orbe es, y siempre lo ha sido, una fuerza de la naturaleza, y ha hecho de todo a lo largo de su vida: experto en inteligencia artificial (conocía al Watson de IBM mucho mejor que ninguna otra persona de la compañía), fundador del FORO DEL FUTURO PRÓXIMO, autor de CEREBRO Y ORDENADOR, SOBRE LA CONCIENCIA y ¿POR QUÉ CREEMOS?, entre otros títulos, posee una energía y capacidad organización extraordinarias. Y desde luego es una persona sin edad: no age people, como se dice en Nueva York (donde también ha recibido este año varios premios).

Como el joven de alma inquieta que es, y pienso siempre seguirá siendo, no resultaría imposible que su relación con el cine fuera sólo otra etapa de su vida intensa y novelesca a, aunque yo haré cuanto esté en mi mano para que siga produciendo y montando películas y actuando y convirtiendo en realidad todo tipo de sueños. En su última serie vertical, mencionada más arriba: JONAX BROS Summer ´23, dirigí con Orbe algunos capítulos y también hice de cámara. Disfruté muchísimo trabajando con él (y hasta me permití hacer una versión en horizontal de una de las películas de un minuto que prometo subir en breve, tal vez hoy mismo, a La Pirindola (mi muy humilde y enredador canal de Youtube), pero esa es otra historia –como diría London- y hoy y ahora el único protagonista es él y el enlace que dejaré pegado a continuación será el de su canal: ORBE STORIES. Hay una pieza en su muro de Youtube que me encanta, y considero magnífica: un hombre hablando consigo mismo desde con dos edades distintas (ya sé que no queda muy claro lo que estoy escribiendo, pero como dejo el enlace cualquiera puede verlo, y comprenderá; y si sabe ver: flipará).

Antonio Orbe Mendiola: joven cineasta. Es mi orgullo ser su amigo.

EL CANAL:

https://www.youtube.com/@AntonioOrbe

MI CORTO FAVORITO:

Excelsior.