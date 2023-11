Aznar llama a los españoles a actuar contra Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente del Gobierno, José María Aznar inauguran el Máster de Acción Política del Instituto Estudios Atlánticos en medio de la materialización de la amnistía, donde se estas dando vox a mensajes brutales: Como que España ya no es una democracia. O que la gente tiene que salir a la calle a defender España. Pero no solo desde las fundaciones del PP, también desde el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, que se muestra en esa línea de que “hay que parar esto”.

El llamamiento de Aznar a la ciudadanía a actuar es una gigantesca desfachatez”.

La ministra de educación en funciones, Pilar Alegría, ha calificado el llamamiento del expresidente José María Aznar a la ciudadanía a «actuar» por la ley de amnistía como «gigantesca desfachatez». «Aznar siempre ve armas de destrucción masiva y grandes amenazas donde solo hay mentiras. Es de una gigantesca desfachatez. Aznar echado al monte: un peligro», ha criticado la ministra en su cuenta de X.

El CGPJ se arroja competencias que no tiene

Esta mañana son los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial, los que, con el mandado caducado desde hace más de 5 años, los que se arrojan competencias que no les corresponden e intentan enmendar un ley que todavía no se ha presentado. Intentan asumir las competencias del legislativo. Chats vinculados a VOX están pidiendo una intervención militar.

Afortunadamente no estamos en la misma situación histórica que en los años 30 del siglo XX, cuando los países fascistas apoyaron el alzamiento y el golpe militar de Franco. Hoy el panorama es diferentes y por ahora, las fuerzas de extrema derecha no tienen la capacidad de alzarse contra la democracia. No tienen apoyo exterior y tampoco estamos en peligro de guerra inminente.

Dirigentes populares irresponsables como Aznar

A pesar de ello, dirigentes populares irresponsables como Aznar, Ayuso o Esperanza Aguirre insisten en declaraciones gruesas, rayando en la sublevación, pero sin que suceda nada. Esta mañana, el expresidente José María Aznar ha acusado al líder del PSOE de ser: “El candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”

El expresidente del Gobierno del PP ha advertido de que “en España se han cruzado todas las líneas rojas” y el país se encuentra en estos momentos previos a la aprobación de una ley de amnistía “en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave”.

“Se pretende el cambio del régimen constitucional en España”, ha alertado Aznar en un acto junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha compartido un diálogo en una universidad privada de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria. Tras él, Feijóo también ha elevado el tono describiendo la situación política en términos apocalípticos. La amnistía es, según el líder del PP, “la humillación más grande en España en buena parte de sus siglos de historia”.

Por su parte el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo sobre Sánchez: “Su único objetivo era repetir la presidencia del Gobierno. Cueste lo que cueste”, y ha reiterado que el secretario general del PSOE rechazó de lleno dejar gobernar al PP. “Hay un compromiso de romper la Transición, el periodo constitucional, y los grandes consensos en España”, ha agregado.

Feijóo: Me preocupa España, no el señor Sánchez

El presidente del PP ha destacado que “España es una de las grandes naciones del mundo”. “Para los independentistas, cuanto peor le vaya a España, mejor”, ha zanjado.

El presidente de los ‘populares’ ha criticado que se ha nombrado un Letrado en el Congreso que “formaba parte del Gobierno para que le apruebe los textos”. Asimismo, Feijóo ha afirmado que “hemos hecho un ridículo internacional con las euroórdenes. Tenemos una gran misión en nuestro país”, ha subrayado acerca de su partido. “Tenemos que proteger a Las Cortes y al Poder Judicial”.