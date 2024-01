Baja laboral de 3 días: UGT critica la ausencia de diálogo en la nueva propuesta sanitaria

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha emitido un comunicado en respuesta a la noticia recientemente publicada sobre una propuesta del Ministerio de Sanidad. Esta propuesta estudia implementar una baja de 3 días para hacer frente al colapso en la atención primaria. La UGT aclara que ha conocido esta información a través de los medios de comunicación y no posee detalles adicionales, ya que el Gobierno no ha realizado ninguna consulta oficial al respecto.

La UGT recuerda que, según la legislación vigente, el periodo de baja laboral por incapacidad temporal (IT) inicia con un certificado médico emitido por la Sanidad Pública. Durante los primeros tres días de baja, la prestación por IT de la Seguridad Social (SS) no cubre al trabajador, aunque muchos sectores han acordado en sus convenios colectivos que la empresa pague el salario total o parcial desde el primer día.

Del día 4 al 20 de baja, el trabajador recibe el 60% de la base reguladora de la prestación por IT, que aumenta al 75% a partir del día 21. Estos porcentajes son pagados por el INSS o la Mutua correspondiente. Nuevamente, muchos sectores y empresas ofrecen porcentajes mayores en sus convenios colectivos.

El sistema actual requiere obligatoriamente una consulta médica inicial para iniciar el periodo de baja, sea para un día (si está contemplado en el convenio), cuatro días (generalmente), o más de veinte días para el incremento de la base reguladora.

La UGT subraya que el procedimiento propuesto por el Ministerio de Sanidad no parece adecuado, considerando la sensibilidad y las matizaciones necesarias para temas de esta naturaleza. La organización critica que, una vez más, el Gobierno y en particular la ministra de sanidad, han optado por anunciar públicamente la medida antes de realizar las consultas pertinentes con los agentes sociales involucrados.