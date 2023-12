El borrador de la COP28 apela a la reducción de los combustibles fósiles, pero no a su eliminación

En unas horas, la Cumbre del Clima (COP28) tocará su fin. Mientras, las noticias sobre la negociación y el acuerdo final de la COP28 se suceden rápidamente. Ese texto pide a los países que reduzcan el consumo y producción de combustibles fósiles hacia 2050, pero no recoge el abandono de los mismos, que era el punto crucial de las negociaciones y que ha llevado al enfrentamiento de países productores de petróleo encabezados por Arabia con aquellos que piden un lenguaje más ambicioso en ese sentido, como la Unión Europea, además de las organizaciones ecologistas.

El acuerdo llama a «reducir el consumo y la producción de combustibles fósiles», en cambio no menciona la «eliminación progresiva», que sí figuraba en otros textos de negociación previos, lo cual ha sido duramente criticado por los observadores de organizaciones ecologistas, que lo ven como un acuerdo «débil».

Las resistencias expresadas por muchos países para aceptar el acuerdo hacen que la COP28 previsiblemente requiera de más tiempo del previsto, pues debería concluir en la mañana de este martes. Cada vez, resulta más complicado que muchos de los países más ambiciosos acepten un texto como este.

La UE y Teresa Ribera califican el borrador de «insuficiente»

La UE ha denunciado que hay partes del borrador que resultan «completamente inaceptables». Así lo ha asegurado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Es decepcionante. Aunque hay algunas cosas buenas, es claramente insuficiente para afrontar el problema del cambio climático», ha expresado el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra.

En palabras de Ribera, «hay un gran fallo, falta una senda clara marcada para asegurar un declive rápido de las emisiones por parte del sector energético, no sólo en el horizonte del 2050 sino en el de 2030, y así evitar que la temperatura no crezca más allá del límite de 1,5 grados por encima de niveles preindustriales, el límite considerado seguro para evitar los peores efectos del cambio climático. No queda en absoluto claro cómo podemos proceder en esta década crítica».

Aún así, ha afirmado que no se levantarán de la mesa sin los mensajes que el mundo necesita. «Tenemos horas y días, si es necesario, por delante».

Un «desastre» para WWF

En respuesta al último borrador del Balance Global, Fernanda Carvalho, responsable mundial de políticas climáticas y energéticas de WWF, ha señalado que es «desastroso y mucho menos ambicioso que la última versión; es decepcionante. No señala la corrección de rumbo fundamental que necesitamos ver en este proceso. Presenta una variedad de opciones energéticas, pero ninguna para eliminar progresivamente los combustibles fósiles». Y ha añadido que «la mayoría de ellas invitan a seguir utilizando carbón, petróleo y gas, que destruyen el planeta, o sugieren que la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono podrían considerarse soluciones. Si este texto sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles no se refuerza significativamente en las próximas horas, nos enfrentamos a la perspectiva de un resultado muy débil de la COP28, y a un empeoramiento de la crisis climática».

WWF criticado, además, la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la presencia de más de 2.400 «lobistas» de los combustibles fósiles en la COP28, lo que demuestra «que las industrias contaminantes temen que se refuercen los llamamientos en favor de una transición energética limpia. Existe la posibilidad real de que la COP28 envíe la señal de que la era de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) llega a su fin. WWF considera que los países deben responder con un acuerdo final que suponga la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles».

La organización ha insistido en que «los combustibles fósiles no son compatibles con un planeta habitable, y eso debe reflejarse en el resultado de la COP28. Para que el resultado sea creíble, el Balance Global (Global Stocktake, en inglés) debe dar a los países la orientación y las herramientas necesarias. Los países deben mantener y reforzar el lenguaje del borrador del Balance Global con un llamamiento a la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles para mediados de siglo, y que los países desarrollados lo logren mucho antes», afirma Mar Asunción, responsable del programa de Clima y Energía de WWF España.

Frente a ello, 100 países apoyan que el acuerdo final establezca, por primera vez, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.