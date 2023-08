El PNV vuelve a decirle a Feijóo que no pactará nada con el PP mientras vaya de la mano de los herederos del franquismo

El rey Felipe VI inicia hoy lunes en el Palacio de la Zarzuela su ronda de consultas para designar candidato a la investidura. Los primeros en pasar por Zarzuela serán los representantes de UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar (Yolanda Díaz acudirá en calidad de líder de la coalición de partidos de izquierdas). ERC, Bildu, Junts y BNG han declinado acudir a la cita. Por primera vez el monarca tendrá que elegir entre dos aspirantes que se postulan para asumir el encargo: Alberto Núñez Feijóo, del PP, que se reivindica como ganador de los comicios del 23 de julio, y el socialista Pedro Sánchez, que se considera el único capaz de sumar apoyos para superar la votación en el Congreso.

Feijóo insiste

Feijóo ha asegurado en los últimos días que pretende formar gobierno, aunque las matemáticas no le dan. La única posibilidad de que el gallego llegara a la Moncloa sería que el PNV diera un giro inesperado de última hora a su estrategia y decidiera apoyar al candidato del PP, pero eso no va a ocurrir. Así lo ha dejado claro el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, que ha recordado en la Cadena Ser que con partidos fascistas como Vox (socio preferente de gobierno del Partido Popular) la formación vasca no tendrá ningún tipo de relación política. Esteban asegura que Vox es el partido de los herederos del franquismo, de modo que por ahí no. De esta manera, la única posibilidad (aunque remota) que le quedaba a Feijóo para ser investido parece difuminarse. Lejos quedan aquellos apoyos del PNV a la derecha española, cuando Esteban bromeaba con Rajoy y le decía aquello de “si bien me quieres Mariano, dame más leña y más grano”. Hoy ni leña ni grano.

Mientras el PP vaya de la mano de los posfascistas de Vox (“un partido no democrático porque quiere anular al adversario político”, según el dirigente peneuvista) no habrá ningún entendimiento ni puerta abierta a negociación para dar estabilidad a la Legislatura. De esta manera, Esteban deja claro que en política no todo vale y que cualquier líder político, en este caso Feijóo, debe poner las luces largas, comportarse como un auténtico estadista y no quedarse solo en la próxima curva. Es decir, asociarse con un partido nostálgico del régimen anterior supone renunciar a los ideales democráticos más elementales.

Cordón sanitario del PNV a Vox

De esta manera, el PNV coloca su propio cordón sanitario a Vox, que es tanto como colocárselo al PP. En Génova las huestes están divididas. Hay quien cree que si el rey le propone él debe acudir y presentarse, aunque el debate de investidura se antoje fallido de antemano. Sin embargo, en el sector crítico se entiende que esta táctica no conduce a ningún lugar concreto más que a la melancolía y que lo más práctico sería que el PP asumiera ya su papel de partido de la oposición y empezar a planear el futuro.

A esta hora, Feijóo insiste en su investidura, una estrategia que se antoja ya no imposible, sino ridícula. Cabe recordar que, aunque el rey propone, es el Congreso quien dispone, es decir, es la Cámara Baja, depositaria de la soberanía nacional, quien conforma las sumas aritméticas para otorgar la confianza al nuevo presidente. Así es como funcionan las cosas en un sistema parlamentario.

Ronda de consultas

Tras la constitución de las Cortes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió el viernes a Zarzuela para informar al jefe del Estado de la sesión constitutiva y para proporcionarle la lista de partidos que habían mostrado su disposición a participar en la ronda de consultas. Mañana, Casa Real emitirá un comunicado de prensa en el que informará sobre si prorroga el tiempo de consultas o propone a un candidato a la Presidencia del Gobierno. De momento, Pedro Sánchez parece ser quien tiene el camino más despejado, lo cual no significa que lo tenga atado, ya que depende de Junts y Carles Puigdemont, desde Waterloo, insiste en exigir el referéndum de autodeterminación para Cataluña, la amnistía a los implicados en el procés y un nuevo marco fiscal. Todo apunta a que las negociaciones se prolongarán hasta el minuto final.