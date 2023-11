Junqueras avisa de que el referéndum es una cuestión de fuerza democrática

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, Oriol Junqueras, confía en que Junts alcance un acuerdo en las próximas horas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Considera que se han logrado mejoras para los catalanes. Pero echa una poya a los de Carles Puigdemont, ya que cree que “están pensando más en su partido”, y le ha reclamado a “hacer lo mismo que ellos”, pactar con los socialistas.

Junqueras, avisó de que un hipotético referéndum de autodeterminación “no es una cuestión de tiempo, sino que lo es de fuerza democrática. Si tuviéramos toda la fuerza democrática el tiempo sería muy corto, prácticamente inexistente, or tanto, debemos acumular tanta fuerza democrática como podamos”, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, justo al día siguiente de firmar el acuerdo de investidura con el PSOE.

Junqueras y la amnistía

Sobre la negativa del PSOE a una votación, el líder de ERC subrayó que los socialistas también se habían opuesto, en un inicio, a la amnistía y a la reforma del Código Penal. “Han dicho muchas cosas a lo largo de su historia”, apuntó.

Junqueras ha subrayado que el acuerdo con el PSOE “es un acuerdo útil para Catalunya”. De todos modos, los votos de ERC no son suficientes para la investidura y son necesarios, también, los de Junts, que de momento todavía no ha cerrado ningún pacto con los socialistas.

El líder republicano aseguró que celebrarán todos los avances que puedan conseguir, pero lamentó “que no quieran coordinarse con ERC. Sería muy útil hacerlo, pero si no quieren coordinarse, no quieren; si quieren, nos encontrarán bien predispuestos”, ha afirmado. En esta línea, Junqueras ha invitado a todo el mundo “a pensar más en el país que en el partido”.

Por otro lado, el líder de ERC no quiso concretar si se volviese a presentar a las elecciones en caso de que acabe aprobándose la ley de amnistía y remarcó que es una cuestión irrelevante.

Estabilidad en la investidura

En el pacto firmado con el PSOE los republicanos se comprometen a dar estabilidad a la legislatura negociando de buena fe los presupuestos y otras leyes. Junqueras ha remarcado que este punto implica que «si los acuerdos se van cumpliendo y tienen continuidad, será más fácil que haya nuevos acuerdos. “Si no se cumplen o no hay nuevos acuerdos útiles para Catalunya, no habrá continuidad para la legislatura por nuestra parte”, ha explicado.