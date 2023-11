La Audiencia Nacional obliga al juez García-Castellón a citar a Cospedal en la parte judicial de la Kitchen

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón en un auto emitido este martes, adelantado por la Cadena SER, que cite a declarar —en principio, como testigo— a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la pieza en la pieza separada del caso Villarejo que investiga la Kitchen jurídica del PP.

Cospedal, testigo

Se trata de la causa abierta a raíz de unas grabaciones en las que los interlocutores situaban a Cospedal al frente del lobby judicial del Partido Popular, supuestamente dirigido por un abogado del Estado, para «matar» civilmente a Bárcenas y a su letrado Javier Gómez de Liaño, con el objetivo de evitar que filtrasen datos sobre la caja b de la formación conservadora.

Esa pieza, que había permanecido en secreto, y fue abierta y cerrada por orden del instructor, Manuel García-Castellón, y en febrero de este año la Sala de lo Penal corrigió una de sus decisiones y le obligó a seguir indagando.

Cospedal reconoció en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón que se reunió con Villarejo en la sede del PP y le pagó “gastos corrientes por cortesía”. Además, durante su declaración como imputada, después dejo de serlo, en la operación Kitchen, estos gastos fueron abonados por informaciones que carecían de valor e interés, todo lo contrario de lo que afirma la Fiscalía, que responde que estos costes “tendrían lugar por algún servicio profesional.

Operaciones parapoliciales del PP

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exconsejera de la Comunidad de Madrid, ha hecho el paseíllo ha desfilado ante la prensa para sentarse como investigada ante el magistrado Manuel García-Castellón para declarar en el espionaje del ‘caso Kitchen’. La investigación judicial sobre la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.

En la investigación se tuvo acceso a unos audios que, según dijo el fiscal, “pondrían de manifiesto de manera indiciaria un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el PP vinculadas con dicho sumario”.

La sección tercera de la Audiencia Nacional atiende al recurso del abogado, Gómez de Liaño, después de que el magistrado rechazase en principio citar a Cospedal y a otras tres personas porque los consideraba “meros testigos de referencia” que solo habían sido mencionados en las grabaciones.

La Sala señala que la exsecretaria general del PP y el resto de los testigos “pudieron participar en reuniones y situaciones que les permitieron conocer directamente los hechos y pueden aportar información relevante”. Continúa, “estas diligencias son útiles y necesarias y es obligatorio acordar su citación, en principio como testigo”.

El juez también tendrá que citar a los otros tres testigos solicitados: José Aliste Martín, Óscar Jiménez de la Rubia y José Manuel Villarejo.

Como conoció a Villarejo

Cospedal declaró que fue su marido “quien le presentó a Villarejo como propietario de una consultora muy importante con magníficas relaciones con la prensa y la propia policía”. Todo sucedió en 2009, el mismo año que estallo la ‘Gürtel’.

Según la exsecretaria general del PP, su marido, López del Hierro le dijo que “el comisario se dedicaba a labores de investigación y que estaba en excedencia de la Policía Nacional”, aunque la verdad es que estaba en activo.

La primera reunión

La ex secretaria general aseguró que en la primera reunión estuvo su esposo, pero que el resto de encuentros se desarrolló a solas con el comisario. Unas citas que no se recogían nunca en su agenda oficial y a las que, según ha relatado, el principal sospechoso de la trama llegaba en coche para acceder al edificio a través del garaje. Cospedal ha justificado dichos encuentros en su preocupación por que el PP estuviera siendo espiado.

Cospedal negó su implicación en la trama Kitchen, -financiada con fondos reservados durante el Gobierno de Mariano Rajoy- y se ha desmarcado con el resto de los imputados. Con el comisario Andrés Gómez Gordo, alias Cospedin y asesor de la política durante su etapa en Castilla-La Mancha, ha asegurado “que casi nunca despachaba con él”.

No sabía nada

De Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente tras las encargos de Gómez Gordo, ha negado “haber oído hablar de él hasta que estalló el escándalo”. Hasta se ha desmarcado de su colega, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su entonces número dos, Francisco Martínez.

Con el ministro mantenía una relación: “de un compañero de partido con el que se veía en el comité ejecutivo del PP”. Con Martínez: “solo se reunió en una ocasión con él con motivo de las elecciones de 2016, en la que el primero fue candidato en las listas del PP”.

Inspector jefe Manuel Morocho

A la pregunta sobre si sabía quién era el inspector jefe Manuel Morocho, el responsable de la investigación del caso Gürtel quien denunció presiones para arruinar sus investigaciones, Cospedal ha dicho: “Hoy sé quién es. Hace unos años, ni idea”.

La ex secretaria general ha rechazado, como apunta el juez, hubiera un interés del PP por arrebatar a Bárcenas documentación comprometedora para el partido.

“Kitchen no tiene nada que ver con el PP”, ha insistido Cospedal. “Esta persona —la política ha evitado en varias ocasiones citar a Bárcenas por su nombre— ha dado muchas versiones sobre lo que tenía y no tenía, y queda como lo que es, un mentiroso. El PP no tenía necesidad de arrebatar nada”.