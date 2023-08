La belleza de un legado espiritual

Una vez licenciada en Comunicación, trabajé en el reporterismo escrito, practicando el periodismo de cocción lenta. En el Máster de Mujeres, Género y Ciudadanía recibí las bases para la comprensión de los estereotipos y los roles de género. Y esta nueva mirada me animó a poner en marcha un programa de radio sensible a la construcción social del femenino y del masculino. En la Universidad, colaboré en dos proyectos de investigación y fui cofundadora de un tercero, que nació con la voluntad de mejorar la competencia comunicativa audiovisual en la educación. Una experiencia que me permitió conocer de cerca el mundo educativo y emprender una etapa como docente. Ahora, siento necesario compartir experiencias que descubro y de las que aprendo, y que se me presentan esenciales para una mejor comprensión del arte de la vida, porque entiendo que permiten la conexión con una percepción holística del mundo y del ser humano. Más adelante, no lo sé. Lo que sí intuyo, cada día con más intensidad, es que atender al amor y a la libertad mantiene creativa la energía y da paz.