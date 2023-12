La COP28 concluye con un «acuerdo histórico» para el fin de los combustibles fósiles

El consenso de prácticamente todas las naciones del mundo al remozado borrador final de la Cumbre del Clima de Dubái se ha convertido en un «logro histórico», como lo ha definido el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, en medio de una gran ovación que ha invadido el plenario en el que ha sido aprobado.

Ayer, las expectativas respecto a los resultados de la conferencia eran escasas e incluso el documento final calificado de «fracaso», por estar redactado «en interés de la industria de los combustibles fósiles y no de las personas, ni de las comunidades ni de toda la vida en la Tierra, que requieren una acción urgente», como denunciaron las organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace.

Se trata de la primera vez en 30 años de conferencias que se incluye una mención explícita a los hidrocarburos, principales responsables de la emergencia climática. Así, el acuerdo final, alcanzado en tiempo de descuento, pues la COP28 debía haber finalizado ayer por la mañana, hace un llamamiento a los países para transitar hacia el fin de los combustibles fósiles.

El documento ha llegado tras una larga noche de negociaciones en Dubái y se ha aprobado minutos después de que diera comienzo el plenario de esta mañana. Es el Balance Mundial del Acuerdo de París y un texto que marca el camino a seguir en lo que queda de década.

El anterior borrador abordaba la reducción de los combustibles fósiles, pero no su eliminación, un asunto que desde el inicio de la COP28 venía siendo motivo de disenso entre las partes negociadoras. En el nuevo texto no se pide su «eliminación progresiva» («phase-out», en inglés), como reclamaban la UE y un centenar de países, además de las organizaciones ecologistas, pero sí un concepto que se ha definido como similar: «transition away from», una transición hacia el abandono del petróleo, el gas y el carbón.

El fin de la era fósil

Al Jaber, ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos y también director de la petrolera estatal ADNOC, no podía ocultar su alegría en su primer discurso tras aprobar el texto. Su país se había marcado la organización de esta cumbre como un reto diplomático de primer nivel y llevaban insistiendo semanas en que sería una cumbre ambiciosa y exitosa. Ha celebrado un «cambio de paradigma que tiene el potencial de redefinir nuestras economías» y cree que «pasará la prueba del tiempo». Se ha dirigido a los presentes para decirles: «Las futuras generaciones no sabrán vuestro nombre, pero os deberán su gratitud».

Para el comisario de Acción Climática de la UE, Wopke Hoekstra, «hemos logrado lo que nos habíamos propuesto: mantener el objetivo de 1,5 grados a nuestro alcance y marcar el principio del fin de los combustibles fósiles«, según ha publicado en X (antes Twitter).

Por su parte la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que el texto demuestra que se ha cumplido con el Acuerdo de París y que se puede «ir más allá». En su cuenta de X, Ribera ha enumerado algunas de las cuestiones clave de esta COP28, como los 30 años transcurridos para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, la respuesta a la demanda legítima sobre las pérdidas y los daños causados ​​por el cambio climático, contar con que 1,5 °C guíe una fuerte disminución de las emisiones, elevar el listón de la adaptación y avanzar hacia una resistencia al clima finanzas.

Mientras, el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, ha valorado el acuerdo como «una razón para el optimismo» y, si bien ha reconocido que a muchos les hubiera gustado «un lenguaje más claro» en este sentido, «el texto final es un compromiso».