Las distintas caras de las crisis migratorias

Les escribía a mediados de junio acerca del compromiso de España con los Gobiernos de USA y Canadá, destinado a acoger a determinados inmigrantes, (venezolanos, cubanos y haitianos), que originariamente tuviesen como destino final EE. UU. CANADÁ O ESPAÑA.

Los venezolanos es una de las comunidades que más han aumentado su llegada a España del orden de 300.000.

Según datos de 2022, Estados Unidos, es una de las naciones históricamente con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, aproximadamente con un 20% de su población.

Canadá, con un 21.18% y España alrededor del 15%., completan el triángulo indicado.

No me ha llamado la atención nuestra disposición, ya que España siempre que ha podido ha tenido sus brazos abiertos a Latino América, sino más bien la lógica postura política oportunista de nuestro presidente a la búsqueda de colaborar con los mandamases americano y canadiense casi de siempre con altos déficits.

He seguido con cierto interés las evoluciones de ese proyecto embrionario, denominado MOVILIDAD SEGURA, posiblemente engendrado para despertar esperanzas, pero no exento de incertidumbres para cubanos, haitianos y venezolanos.

Existe una WEB informativa con el nombre de: movilidadsegura.org en la cual se informa pormenorizadamente del procedimiento de acogida a seguir por los postulantes.

Jules Ownby desde Bogotá, en fecha muy reciente, describe en EL PAIS, el escaso éxito del Programa de admisiones de refugiados hasta ahora, con unas 29.000 solicitudes realizadas en Colombia como uno de los países de enlace, donde apenas un 1% han logrado ser contemplados por el Programa.

Actualmente se encuentra cerrado en este lugar el proceso de selección debido a la gran cantidad de solicitudes cursadas por los ciudadanos de las nacionalidades arriba citadas.

Pero, por otro lado, cabría preguntarse si la puesta en marcha del anterior Programa pudiera suponer un alivio de las crisis que vienen acaeciendo en Europa. con Alemania, Reino Unido, Francia y España, como lugares preferidos por la inmigración. Algo utópico en realidad.

A tenor de lo recogido por EPDATA las comunidades autónomas con mayor índice de inmigración en España son: Madrid; Valencia; Cataluña e Islas Baleares.

Canarias por sus características morfológicas según INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, junto a un ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, revelan la llegada de 23.000 migrantes en 2021; y según otros medios informativos.15.500 en 2022, volviendo a ascender en lo que llevamos de 2023, a unos 16.000 y continua su ascenso aprovechando la bonanza de las aguas.

Según un Informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una vez superado el COVID-19, se normaliza el fenómeno estructural, con diferentes ritmos de afluencias.

Vuelven a surgir en estos momentos en Europa notables dificultades, por políticas laxas pretéritas.

Quizás la política de Angela Merkel, también de brazos abiertos mediante el slogan de “bienvenidos amigos”, no equivocado como principio, pero posiblemente incorrectamente aplicado, obliga a rectificar iniciales presupuestos.

Según WEB gubernamental: La Actualidad de Alemania, la política permisiva de acogidas. ha permitido que sean 22.3 millones de personas de origen inmigrante los que viven en Alemania.

Italia, es un ejemplo de asfixia con la Isla de Lampedusa, obligada a adoptar medidas para constituirse en una especie de ESPIGÓN DEFENSIVO ante los miles y miles de refugiados y aspirantes a una vida mejor que no paran de llegar a sus costas, sin freno, al parecer ante el fracaso de algunas medidas que trataban de moderar sus llegadas mediante incentivos financiados por países U.E, en sus lugares de origen. (Senegal, Túnez etc.). Un problema, que no se arregla ni en diez ni en veinte años, so pena de estar subsidiando al país afectado de forma cuasi permanente, por decir algo.

En fin, parece que las justificadas protestas de Italia tienden a suavizarse, entendemos que, con más ayuda financiera a ésta, volviéndose a producir un nuevo deshielo con las iniciales pautas alemanas, a través de un nuevo Reglamento con medidas severas hacia condiciones de asilo y entrada de irregulares.

Finalizando con Alemania y durante la estancia de unos días estudiando el entorno de D. Juan de Austria en su país de origen, pude observar otro concepto de lo que suele denominarse: “adelantados de su tiempo”.

La moneda fraccionaria de céntimos de euros ha desaparecido del tráfico diario en las compras de comercios y supermercados. Es decir, no existen monedas las de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, todo queda redondeado a las monedas de 1 y 2 euros.

¿Para cuándo decidirán las restantes economías del euro dar un paso de este estilo?, ya que, vista la inflación, sólo proporcionará comodidad a los usuarios.