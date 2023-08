Las élites «trabajan» para que Feijóo sea presidente «sí o sí»

El argumento del Partido Popular por el que el único presidente legítimo es Alberto Núñez Feijóo por el mero hecho de ser el más votado en las Elecciones Generales es una falacia. Eso sí, demuestra, en primer lugar, que el PP tiene una visión absolutamente parcial de cómo funciona la democracia en España y, en segundo término, que la formación conservadora tiene un sentido patrimonialista del poder.

No en vano, tanto Isabel Díaz Ayuso como Juanma Moreno Bonilla, José Luis Martínez Almeida, Alfonso Fernández Mañueco o María Guardiola, por citar algunos, accedieron al poder sin ser las listas más votadas. En esos casos, para el PP sí que es legítimo. En cambio, no lo es que Pedro Sánchez logre los apoyos necesarios para mantenerse en La Moncloa.

Para sustentar este embuste, hacen mención a que el actual presidente del Gobierno va a pactar con los partidos nacionalistas, independentistas y con Bildu, afirmando que los abertzales son los herederos de ETA. En ningún momento mencionan que ellos, el PP, han alcanzado en poder gracias al apoyo o a pactos con Vox, la formación de extrema derecha en cuyas filas hay falangistas y defensores del franquismo, el régimen que asesinó a cerca de 200.000 personas después de la guerra civil o que encarceló, torturó, esclavizó y persiguió a los hombres y mujeres que defendieron, poniendo en riesgo su vida, el sistema democrático. De eso, ni Feijóo ni sus voceros dicen nada. Esto sería imposible en un país como Alemania, por ejemplo, donde sí tienen claro lo que supuso, por mucho tiempo que haya pasado, el genocidio.

Las élites y el Tamayazo

En España, sin embargo, las élites ya tienen decidido que Feijóo debe ser el próximo presidente del Gobierno. No se trata de una cuestión ideológica o patriótica. A los verdaderos poderosos, los que no son elegidos por el pueblo, les importa muy poco Bildu o Vox, PP o PSOE, Sumar o ERC. Lo único preferente son sus cuentas de explotación, cueste lo que cueste. Por eso, ya se están moviendo y para el PSOE eso es muy peligroso, porque ya hay precedentes.

En Ferraz jamás se puede olvidar lo que sucedió en la Asamblea de Madrid el 30 de junio de 2003, cuando dos diputados socialistas no se presentaron y evitaron un gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. El detonante de esa traición fue la ley del suelo que tenía proyectada aprobar Rafael Simancas para acabar con la especulación inmobiliaria.

Desde el principio se sospechó que Eduardo Tamayo y Teresa Sáez habían recibido dinero de una trama inmobiliaria. Mariano Fernández Bermejo declaró que la investigación fue bloqueada por el fiscal General del Estado Jesús Cardenal, quien había sido nombrado por José María Aznar.

Diez años después el diario Infolibre publicó una serie de documentos, presuntos manuscritos de Tamayo, que muestran la magnitud de la trama y que el Tamayazo fue perfectamente orquestado para evitar que el PSOE recuperara el poder en Madrid. Esos documentos incluían, entre otras cosas, los nombres de la supuesta trama de constructores, promotores y algunos miembros del PSOE.

Feijóo debe ser el presidente

Las clases dominantes tienen en Alberto Núñez Feijóo al hombre que no va a dudar en poner a los poderes democráticos al servicio de los intereses de las élites. Hay un programa oculto, como cada vez que el PP logra llegar a La Moncloa, que no se ha explicitado. Aznar ya ha hablado de políticas de recortes, por más dolor que generen. Y Feijóo no le va a llevar la contraria.

Tal y como hemos analizado en Diario16 durante la campaña electoral, el actual líder del Partido Popular tiene amigos íntimos que son muy poderosos y tienen mucha influencia en España. Esas élites tendrán, por tanto, acceso directo al poder político.

A esas clases privilegiadas lo único que les importa es el resultado final de sus cuentas de explotación y, para lograr grandes beneficios, no dudarán en hacer lo que haga falta, aunque genere dolor en las clases medias y trabajadoras.

Esos grupos de personas que están tan cercanas al líder del PP no han dudado en utilizar métodos de presión muy duros para colocar a los suyos en puestos clave dentro de la Administración del Estado. ¿Por qué no lo van a estar haciendo ahora cuando se están jugando colocar a su títere en La Moncloa? Nunca tuvieron una oportunidad mayor y, evidentemente, no la van a desaprovechar.

Jamás en la historia de España se ha visto tal actividad de cenas y encuentros privados de gente poderosa de este país. Según han informado a Diario16 fuentes de distintos sectores, las reuniones se desarrollan con tanta facilidad como nacen las medusas del «huevo frito» en las aguas cálidas del Mar Menor. Muchos de estos encuentros, aprovechando el periodo vacacional, se están desarrollando en áreas exclusivas de la costa y, sobre todo, en determinadas zonas de las Islas Baleares donde es muy fácil esconderse del escrutinio público en un barco de recreo. La ventaja que tienen estos mediadores de las clases privilegiadas es que nadie los conoce y con unas bermudas blancas, una camisa hawaiana y un sombrero panamá pasan absolutamente desapercibidos.

Las consignas más repetidas son, según confirman las mismas fuentes, «Feijóo debe ser presidente» o «Tenemos que llevar a Alberto a ser presidente».

Cuando no hay escrúpulos, ni se respeta la voluntad de la ciudadanía, no es de extrañar que en esas reuniones se está, presuntamente, buscando la manera de «distraer» a 5 diputados del PSOE, como ya ocurrió con el Tamayazo. Por esta razón, Pedro Sánchez debe estar muy atento a los movimientos que estén realizando los 121 diputados socialistas, no vaya a haber una sorpresa y Feijóo sea investido en segunda vuelta.