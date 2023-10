Ya es miembro del muy electo club de pilotos que han conseguido ganar tres campeonatos de Fórmula 1.

En Qatar y en la Sprint, sin ni siquiera ganar la carrera, algo raro para él que ha ganado todas las carreras de esta temporada menos tres.

Por supuesto que:

qué abuso,

por supuesto que: qué aburrimiento de campeonato,

por supuesto que … un montonazo de cosas, pero hoy está arriba del todo y su felicidad es incuestionable y claramente merecida.

¿Quién no querría ser hoy Max Verstappen?

No creo que haya nadie que siendo sincero consigo mismo no quisiera estar hoy en la piel del holandés. Ni siquiera las gentes a las que la Fórmula 1 les importa un bledo, porque ya no es la Fórmula 1: es la fama y la popularidad, el dinero absoluto, el haber dejado huella en la historia.

Y sin embargo -en las Almas y la Fórmula 1 siempre seremos capaces de encontrar un sin embargo- incluso el día en el que Max se ha proclamado tricampeón mundial.

Y ese sin embargo es el camino. ¿Quién habría estado dispuesto a ser el hijo de Jos Verstappen?

«Mi padre me habría cortado los huevos si me hubiesen dejado adelantar» dijo una vez Max cuando acababa de dar el salto a Red Bull.

Max no estaría ahí, no sería tricampeón, sin su padre, sin Jos. Para bien y para mal. Todos los hijos rebeldes que en el mundo han sido y serán habrían mandado a alguien como papá Verstappen a freír espárragos, pero Max fue un buen chico. Parece el más chulo del mundo y el más arrogante del planeta, pero con su padre y con su familia fue un buen chico. Obedeció y se plegó.

Y por eso hoy está ahí. Siendo la envidia del mundo. Y haciendo realidad el sueño de venganza de su padre contra Michael Schumacher; no olvidemos que corrían en el mismo momento y eran rivales los dos.

Los renglones torcidos de Dios.

Caerán mejor o peor, pero hoy se merecen que el universo entero les felicite, a los dos, a Max y a Jos.

Tigre Tigre