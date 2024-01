Rafa Nadal contra la fragilidad de su cuerpo

Me quedé impresionado. Casi noqueado. Quizá hasta triste. Y al mismo tiempo orgulloso de él, porque aunque no le conozco en persona es para mí -como supongo que para casi todos los lectores de este artículo- alguien “de la familia”, “one of us”. Lo que le pasa, para bien o para mal, me importa.

Me refiero a sus declaraciones en la rueda de prensa en el torneo de Brisbane, después de caer ante un Dimitrov que fue eliminado en la siguiente ronda, exhausto tras la implacable batalla. Aún no sabía que las molestias durante el partido se debían a un desgarro, pequeño, y tenía la esperanza de que se tratase de una simple sobrecarga muscular.

-Es difícil para el cuerpo jugar torneos al más alto nivel, y cuando la situación se complica no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo.

Me impresiona del modo en el que habla de su cuerpo; casi me atrevería a decir que lo hace de una manera muy similar a cuando Fernando Alonso habla de su coche.

El cuerpo de Nadal como algo ajeno a él.

Cuesta entenderlo. Pero quizá sí, quizá para Rafa Nadal su cuerpo sea el vehículo, y su alma el piloto que lo conduce o maneja en los partidos de tenis que lo han convertido en una leyenda inmortal.

Parece que la lesión es pequeña. Y tanto él como la gran legión de sus seguidores confían en que le será posible participar en Roland Garros.

¿Si pudiese cambiar de cuerpo como en la F1 se puede cambiar de coche, aceptaría hacerlo?

A mí me da la impresión de que sí, de que si hubiera unos cuantos “cuerpos Nadal” de repuesto no dudaría en estrenar inmediatamente el siguiente. Tal vez ese sea el futuro, pero de momento sólo tiene un cuerpo. Un cuerpo que ha soportado pruebas formidables cercanas a lo imposible.

Qué tipo tan extraño, tan distinto a cualquier persona de la calle, el gran luchador, egregio deportista, Don Rafael Nadal.

Tigre tigre.