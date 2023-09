Sánchez afeará mañana a Feijóo que se haya embarcado en una investidura fallida

De la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo no saldrá nada nuevo. Todo será puro teatro. El líder del PP insistirá al presidente del Gobierno en funciones en que “debe gobernar la lista más votada”, mientras que el premier le afeará que se haya embarcado en una investidura fake abocada al fracaso de antemano. “Es necesario respetar la voluntad de las urnas, dar estabilidad a nuestro país y garantizar la igualdad de todos los españoles”, asegura el dirigente conservador.

«Feijóo tiene a España paralizada»

Por su parte, fuentes socialistas esperan que “con esta reunión el PP abandone el insulto diario” al PSOE y que “adopte una senda más constructiva para el país y los españoles y españolas”. Mientras tanto, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo “es muy consciente de que, durante un mes, tiene a España paralizada en unas actuaciones que no sabemos muy bien qué es lo que pretende”, hasta el debate de investidura fijado para los días 26 y 27 de septiembre. En una entrevista en RNE, Robles ha insistido en que “todos somos muy conscientes de que esta es una investidura que está abocada al fracaso, todos, empezando por el señor Feijóo”. “Habla no solamente de reunirse con grupos parlamentarios, sino también con presidentes autonómicos cuando no es la razón de ser de la preparación de una investidura”, ha criticado.

Feijóo delega en terceras personas para los pactos

En el PP se respira ambiente de derrota. El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha reconocido que la investidura de Feijóo es “extraordinariamente complicada” al faltarle cuatro escaños para tener mayoría en el Congreso y ha abogado por “no engañarse”. “Esto es una obviedad”, ha remarcado Sémper durante una entrevista en Onda Cero. “No nos engañemos, no somos tan inocentes, es muy difícil”, ha considerado.

Según fuentes del PP, Feijóo contactó ayer a mediodía con Sánchez a través de WhatsApp para plantearle la idoneidad de mantener un encuentro. En su primer mensaje, Feijóo solicitó a Sánchez mantener una charla telefónica para tratar este asunto. El presidente en funciones coincidió en la conveniencia de celebrar esa reunión pero prefirió que fueran los directores de gabinete de ambos quienes pactaran la fecha, que finalmente se ha acordado para mañana miércoles, a las 10.00 horas, en el Congreso. Además, fuentes del PSOE critican que Feijóo, según medios de comunicación, “no se reunirá personalmente con los partidos políticos a los que pretende pedir apoyo, salvo en el caso del PSOE”. ”Pretende que su investidura, además de fake, se realice por vía de personas interpuestas. Mientras él permanece atrincherado en la planta noble de la sede de Génova, enviará a las reuniones con estos grupos políticos a terceras personas, lo que entendemos como una falta de respeto y consideración a los grupos y sus votantes”, reprochan las citadas fuentes socialistas.