23 J: Una dulce derrota socialista

Las mejores reflexiones surgen cuando el ser humano está tranquilo y relajado y así me siento yo en estos momentos.

También satisfecho por el trabajo realizado durante todo el proceso de precampaña y de campaña electoral. Lo estoy porque personalmente, siento que he dado todo lo mejor de mí y cuanto estaba en mi mano. Lo hice por convicción y porque me sentí en la obligación pues hago Política pensando que eso puede ayudar a mejorar la vida de la gente.

El veintitrés de julio nos dejó un resultado bastante claro. Victoria del Partido Popular en escaños pero muy ajustada en votos que le deja en una situación bastante complicada para poder formar gobierno.

Y no quiero quedarme sólo en la frialdad que ofrecen siempre los datos y las cifras. No. También en la zona caliente de las ideas y de los sentimientos donde confluyen pensamientos que nos llevan a comprender que la estrategia diseñada por el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, fue acertada a la vista de los resultados obtenidos.

Recuerdo aquel veintinueve de mayo cuando el Jefe del Ejecutivo Central compareció en el Palacio de la Moncloa para decir a todos los españoles que adelantaba los comicios, algo que encuadré dentro de una estrategia propia de una jugada de ajedrez. También podría hablarse de una partida de cartas donde el jugador, Pedro Sánchez, sabía qué mano llevaba como para saber si podía jugarse un órdago a la grande o no. Se lo jugó y puede que salga ganando.

Y diré por qué puede salir ganando y es que Núñez Feijoo tiene probablemente sólo el apoyo de la Ultraderecha y nada más, pues según van sucediéndose los días, vamos conociendo las negativas del resto de partidos políticos a apoyarle y, creo encontrarle todo el sentido si me apoyo en la idea centralista de la Derecha frente a la que defendemos desde siempre los socialistas y es que desde nuestra fundación allá por el año 1879, nos sentimos federalistas bebiendo de la fuente que significó años atrás la I República Española que estableció esa organización territorial adoptándola de países como Alemania, a través del “Gran Capitán” el canciller Otto Von Bismarck y defendido de nuevo en nuestro país por uno de los padres de la Constitución Española, Gregorio Peces Barba. Y lo digo para dejarlo como información sobre todo para los desmemoriados adrede de la Derecha Española que está asimilando las ideas neofascistas del siglo XXI sin ruborizarse.

Volviendo a nuestro presente y motivo de este artículo, la jugada maestra del Secretario General del PSOE consistió en una movida de piezas que obligaba a retratarse a las Derechas antes de las elecciones generales al menos a nivel municipal donde en ciudades como Toledo, Valladolid y así hasta ciento veintiséis acuerdos en consistorios o en comunidades como Comunidad Valenciana y Extremadura donde María Guardiola en Extremadura o Carlos Velázquez en Toledo no representan a la lista más votada sino a la segunda.

Es por eso que la estrategia de Pedro Sánchez se la marcó claramente el PP pues llegando a estos acuerdos, le daba un argumento poderoso que no podían rebatir de ninguna manera ya que los socialistas hemos defendido siempre la esencia del parlamentarismo donde nuestra Democracia otorga el poder no a quien más votos obtiene sino a quien más apoyos consigue en la cámara de representación ya sea un consistorio, una diputación provincial, parlamento autonómico, nacional o europeo.

Pero no contento con eso, nos encontramos con un candidato del PP que mintió a los españoles mostrando datos erróneos, inexactos o directamente falsos que dejaron pasar los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor en el cara a cara contra Pedro Sánchez pero no Silvia Intxaurrondo en el programa “La Hora de la Uno”, la cual dio una clase magistral de cómo debe ser un periodista aunque eso me entristece y preocupa a la vez, pues no debería ser algo excepcional que un informador nos ofrezca datos e informaciones contrastadas y verificadas sino que eso debería ser lo habitual.

Aún así, mi preocupación sigue ahí puesto que a pesar de que el ex Presidente de la Xunta de Galicia nos mintió, aunque se conocía desde hace tiempo que fue amigo de Marcial Dorado narcotraficante gallego o que durante la gestión en la comunidad del noroeste de España hubo pacientes con Hepatitis C a los que no les llegó el tratamiento de Sovaldi, aunque el actual Presidente del Partido Popular cerró el paritorio en el Hospital de Verín (Orense), aunque el gallego miraba hacia otro lado cuando la droga hundía familias gallegas o hacía oídos sordos y no intervenía en lo que hacía su compañero Baltar y tantas y tantas otras tropelías que suponen un etcétera inquietantemente largo, nunca le ha pasado suficiente factura ni siquiera el 23 de julio.

Y es que aunque haya cierto runrún en la calle Génova donde parece que el ruido de sables parece dispararse empuñado por un ejército de gaviotas encabezado por Isabel Díaz Ayuso, lo cierto y verdad es que no deja de preocuparme que este partido haya conseguido una subida de votos y escaños lo suficientemente importante como para inquietarme por la deriva social que existe en nuestro país pues creo que no se ha premiado lo suficiente al Partido Socialista Obrero Español ni a Sumar a pesar de las políticas de progreso impulsadas desde el Ejecutivo y las situaciones tan duras a las que han tenido que enfrentarse ayudado a su vez por las intervenciones magistrales del ex Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras otros dirigentes del pasado más reciente del PSOE no han comparecido durante la campaña, lo cual dice muy poco de ellos incluso colocándoles cada vez más en la nada de la historia reciente de nuestro país, lo cual debería de avergonzarles pues creo que se debe ser socialista en todo momento de nuestra vida y no cuando nos convenga o cuando estemos en el poder o cuando el candidato o la candidata sea el que hayamos apoyado. Lo siento pero sea el que sea el candidato o la candidata no olvide nadie que ante todo, esa persona es tan compañero o tan compañera como los demás y ya vale de callármelo. Lo siento. Ha llegado el momento de que lo haga.

Dato altamente positivo es que se haya podido frenar en las urnas a la Ultraderecha hasta privar al partido que la representa de la posibilidad de presentar iniciativas parlamentarias o recursos como sí ha sucedido en la legislatura pasada lo cual es algo que debe servirnos para felicitarnos pero no por ello, debemos bajar la guardia todos aquellos que creemos en la democracia, la libertad, la solidaridad, la igualdad y todos aquellos valores que hacen grande a una sociedad plural y diversa como es la nuestra mientras esta formación siga estando presente en la Política Española.

Y hablando de diversidad, es importante hablar de los partidos nacionalistas. Partidos que según sople el viento, para la Derecha son separatistas o son nacionalistas. Son separatistas si quienes alcanzan acuerdos con estas fuerzas políticas es la Izquierda sobre todo el Partido Socialista Obrero Español vertiendo discursos de odio y de ira que, recuerdo, no se proclaman desde hace dos días sino desde siempre primero con Manuel Fraga Iribarne o Blas Piñar (este último no perteneciente la extinta Alianza Popular), después con Antonio Hernández Mancha y sobre todo con José María Aznar, el cual sigue siendo el muñidor en la sombra de todas las sucias artimañas de la Derecha que en muchas ocasiones, rayan diría que hasta lo antidemocrático e ilegal y no creo equivocarme cuando la Justicia reconoció por ejemplo la financiación en B de este partido en las trama Gürtel o Púnica entre otras y sólo son nacionalistas, cuando es el PP el que alcanza acuerdos con estos partidos políticos.

Es por eso que tras estos hechos sobradamente conocidos por todos, creo hacer bien si digo que antes y después del 23 de julio, en la única ley que cree esta Derecha es la del embudo: lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás.

Pero, mientras la mar política cada día se pone más brava, con mareas, rayos, centellas y múltiples tempestades, emerge el barco socialista llegando a la orilla con las redes llenas de esperanza y de justicia social gracias al mejor capitán posible: Pedro Sánchez por mucho que a propios y extraños les duela. Tantas veces han querido matarlo desde dentro y desde fuera, tantas veces el indomable socialista referente en la Política mundial, ha salido fuerte guiando al pueblo por el camino más adecuado para no dejar a nadie atrás.

Y creo que en esas seguiremos estando muy probablemente durante unos cuantos años más…afortunadamente.