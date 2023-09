ALCARAZ Y DJOKOVIC: en verdad están jugando ya

Podría parecer que no, y a los espectadores que sólo sean capaces de ver la cáscara de las cosas en efecto les parecerá que no, que DJOKOVIC y ALCARAZ todavía no han empezado a jugar, que para hacerlo tendrán que esperar a ver si ambos llegan a la final del US OPEN.

Pero no. Para cualquiera que sepa mirar con un poco de profundidad, que comprenda lo que es el alma humana, no habrá ninguna duda de que desde el principio del torneo americano sólo han jugado el uno contra el otro.

Pudo parecer que Alcaraz se estaba enfrentando al brillante y peleón tenista británico Daniel Evans; pero ese Daniel Evans sólo era una máscara, sólo era un actor detrás del que se hallaba Novak Djokovic.

Alcaraz, para que sea más fácil de comprender, no se habría esforzado tan al máximo de sus posibilidades simplemente para derrotar a Daniel Evans; es implacable y está decidido a no perder de ninguna manera porque sabe que Evans -o Harris o Koepfer- son sólo soldados del ejército del serbio, peones que hay que derrotar para conseguir llegar a la verdadera cara de su único rival.

Y lo mismo pasa con el serbio, con Novak. Si en el partido contra Laslo Djere no hubiese estado Alcaraz detrás de Djere es muy probable que Djokovic no hubiera luchado tanto y quizá hasta habría acabado derrotado. Pero no podía permitirse que le ganase Alcaraz, ese Alcaraz probablemente invisible para muchos que estaba oculto oculto tras la cara -la máscara- de Laslo Djere.

SÓLO LUCHAN EL UNO CONTRA EL OTRO.

Desde el primer punto y desde la primera ronda que se vieron obligados a jugar en este Grand Slam.

Y me atrevo a decir que cada vez que se encuentran en un torneo sucede así desde que pasó lo de Roland Garros. Allí Alcaraz decidió que -en el futuro- tenía que vencer al serbio a cualquier precio y el Djokovic decidió que haría lo posible y lo imposible -y aún más cosas- para que no le venciese el español.

El enfrentamiento entre ambos puede calificarse de auténtica «guerra mundial».

Sólo puede quedar uno, sólo puede ganar uno.

Ya están cada vez más cerca de verse, de mirarse en los ojos del otro, del temido y odiado y admirado rival. Ya falta menos para que puedan enfrentarse sin necesidad de máscaras interpuestas.

Ambos están en cuartos de final y, o sucede algo muy raro y terrible, o ambos llegarán a la semifinal; y luego a la FINAL.

Porque esto no es sólo tenis, no es sólo estadísticas y récords; es algo más.

Es UN DUELO A MUERTE ENTRE DOS HOMBRES, va más allá del espectáculo y el deporte, se trata ya, y ante todo, de UNA BATALLA PERSONAL.

Todos los demás tenistas que están jugando el US Open 2023, a pesar de su indudable calidad y de que sueñan con llevarse el torneo, son meros comparsas de la gran batalla, la que enfrenta a Novak y Carlos, a Djokovic contra Alcaraz.

