Empiezo a ver el primer partido de alcarado en Buenos Aires y se me caen los palos del sombrajo. Sacan el primer juego y lo pierde. El último punto por una doble falta. En el juego siguiente consigue romperle el servicio a su rival como el muy desconocido Ugo Carabelli. Pero en el siguiente juego, vuelve a sacar Alcaraz, los tres primeros puntos se los lleva el desconocido Ugo Carabelli, acaba de cometer la segunda doble falta del partido en apenas cinco o diez minutos de juego.

¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Va a perder otra vez el servicio? Sí. Lo pierde. El desconocido Ugo Carabelli le rompe el servicio y consigue juego en blanco.

!Mamá, socorro! Buscamos en la pantalla con la mirada a Ferrero a ver si es capaz de hacer algo para que se despierte su pupilo.

Y para colmo de males Roberto Carretero no está comentando el partido. Es increíble como desperdician a Roberto Carretero. Aunque quizás sea que es tan superior a cualquier otro que prefieren que no se le vea mucho para no poner en evidencia el resto de los comentaristas. En este mundo ser el mejor puede ser lo peor en muchas ocasiones.

Alcaraz comienza el cuarto juego restando. Pierde el primer punto. Me revuelvo incómodo en mi asiento. Pero Alcaraz parece más centrado y gana el juego. 2-2.

Veamos si esta vez es capaz de conservar su propio servicio. A Juan Carlos Ferrero se le ve con cara de mosqueo y de pocos amigos.

40-0 para Alcaraz.

Otra doble falta. 40-15.

Pero esta vez el muro del Palmar gana el juego con un golpe impecable sobre la línea y en la esquina.

¿Ya está? Alcaraz parece muy superior a Ugo Carabelli. Los seguidores del jugador más joven de la historia en conseguir llegar al número uno del ranking ATP se tranquilizan.

Pero ¿en verdad tienen razones para estar tranquilos?

Podría ser que sí

4-2.

Ferrero mantiene la cara seria, casi cabreada. «No te me hagas el moñas, a Carlitos».

Carlitos no se hace el moñas. Ya se ha enterado que está jugando un partido y no entrenando con un colega.

5-2.

Tres bolas de set para Alcaraz al resto. Le basta con la primera.

6-2.

Un set a cero. Esto ya está hecho.

¿Hecho? eso te crees tú, Tigre.

0-15. 0-30. O-40. Tres bolas de break para el llano tan desconocido Ugo Carabelli. Alcaraz salva la primera.

Alcaraz salva la segunda. Pero no es capaz de lograr salvar la tercera. Vuelve a empezar el set con su propio servicio perdido. ¿Será capaz de remontar tan rápido como en la primera manga?

Busco otra vez a Ferrero en la imagen, a ver qué cara tiene, pero las cámaras no le enchufan.

Alcaraz gana los dos primeros puntos restando y por fin podemos volver a ver a Ferrero. No está contento. Alcaraz estrella la pelota contra la red. Ugo está dispuesto a ponérselo complicado. 30-30. Y Alcaraz le ayuda: estrella contra la red un punto que ya tenía ganado. Pierde el juego.

2-0 para Carabelli. Y empieza el tercer juego del set ganando el primer punto. Y también gana el tercero. Y consigue colocarse con cuarenta iguales. ¿Será capaz de argentino de llevarse la segunda manga? Niega Ferrero con la cabeza. 2-1.

En pantalla un tío que se parece a Robert Downey Jr se está comiendo un padrastro de su dedo gordo derecho.

Caravelli siente la presión y comete una doble falta cuando tiene oportunidad de cerrar el juego a su favor y ponerse 3-1.

Ferrero le pide a Carlos alcaldes que piensen y mueven las manos para indicarle que se tranquilice.

Pero no es tan fácil. 40-40 ventaja uno ventaja a otro, ventaja uno ventaja a otro…

A Ferrero se le ve más aburrido que inquieto. Al final, en su séptima oportunidad de break, Alcaraz gana

2-2.

3-2 (con punto de gran campeón cerrando el tercero).

El siguiente lo gana en blanco

4-2.

Está claro que es muy superior; pero no todo el tiempo.

Otro juego en blanco para el murciano.

5-2.

Lucha Carabelli.

5-3.

Pero ya nadie está preocupado ni te considera como posible ganador del encuentro.

Cinco tres y Alcaraz tiene bola de partido.

La desaprovecha.

Ugo Carabelli juega con toda su alma; no tiene nada que perder. Ventaja para él y posibilidad de romperle el servicio al español.

¡Y se le rompe!

No nos enseñan a Juan Carlos Ferrero pero estamos seguros de que no está contento.

Ahora lo vemos. Más que descontento está asombrado. ¿Qué está pasando?

Capaz todavía Carlos Alcaraz de perder el partido.

Pero no.

Impone su tenis y consigue un nuevo Match Point. Saca Ugo. Resta Alcaraz.

Y gana el punto Ugo.

Alcaraz empieza a estar hasta los Hermanos Pequeños.

Pega a la bola con la madera y la manda a las gradas. Ventaja para Carabelli que puede ponerse en 5-5.

Esto aún no ha acabado, señoras y señores.

!5-5!

En tenis nunca se sabe y en cualquier momento salta la Liebre y se convierte en Depredador Implacable. No hay rival pequeño.

Alcaraz se ha puesto nervioso. 0-40.

No puede creérselo Alcaraz y no puede creérselo Ferrero.

Una hora y tres cuartos de partido y puede que aún nos queden otros tres cuartos es que hay que afrontar un tercer set.

Alcaraz juega como un diablo cabreado. Recupera los dos primeros puntos que lleva en contra. Pero aún le falta el tercero. EIS. DEUCE. Cuarenta iguales. ¡Vamos a verlo!

Ventaja Alcaraz. Esta cabreadísimo.

Pierde la ventaja.

Vuelve a recuperarla.

Gana el juego.

6-5.

¿Romperá el servicio a Ugo? ¿Llegarán al tie break? ¿Habrá que jugar un tercer set?

En el tenis todo es posible hasta el último momento.

Alcaraz saca la mejor versión de sí mismo: al Alcaraz que ganó a Djokovic en Wimbledon. Al Alcaraz que ha sido número 1 del mundo y está dispuesta a volver a serlo.

Se coloca en cero cuarenta. Tres bolas más de partido.

Le basta con la primera.

No ha estado mal el espectáculo. Y le ha sentado bien a Carlos Alcaraz que no se lo pusieran fácil y que le obligaran a sacar al Diablo Astuto que tiende a dormirse cuando piensa que no es necesario dejarse el alma en el esfuerzo.

Tigre Tigre