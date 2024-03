Australia GP: ¿Max de lo mismo?

Está la afición con el ánimo un poco encogido. La Fórmula 1 tras las dos premios árabes vuelve a un país occidental. Y estamos en principio de temporada, eso supone en teoría que todo está por hacer y decidir y que cualquiera puede ganar en el Gran Premio de Australia en Albert Park.

En teoría…

Se supone…

Pero más bien se supone lo contrario y la teoría la doblega la práctica. Y la práctica nos dice que las apuestas, mentales no las de jugarse la pasta, están a más del 90% a favor de Max Verstappen.

Lo anterior no quiere decir que el 90% de los aficionados quieran de corazón que gane Max Verstappen la carrera en Albert Park. Me atrevo a afirmar aquí que bastantes más de la mitad de los aficionados querrían que ganase cualquier otro en Albert Park antes que Max, pero…

Pero la superioridad del Red Bull ha quedado claramente demostrada en las dos primeras carreras: doblete de sus pilotos. Y la superioridad de Max sobre su compañero desgraciadamente está archi probada; nosotros que somos muy fans de Checo pensamos que si se le diese un monoplaza construido especialmente para su forma de conducir ganaría a Max muchísimas veces, e incluso todas, como se demostró el principio de la temporada pasada.

Pero esos son especulaciones. Y sí, nos queda la ilusión de volver a ver a Carlos Sainz en su lucha personal por la supervivencia: superar a Lewis Hamilton y superar a Charles Leclerc punto y por supuesto nos hace siempre ilusión ver al gran Fernando Alonso: seguimos confiando en que volverá a ganar una carrera y hasta luchará por el mundial.

Pero todo lo anterior son sólo buenas intenciones. Buenos sueños. El amor por la Fórmula 1 que tenemos todas las personas que amamos el Circo, El Gran Circo. Un circo que Liberty Media no es capaz de manejar del modo que le gustaría, porque a Liberty Media lo que le conviene es el espectáculo. Y como espectáculo si sabemos ya quién va a ganar casi seguro el mundial en la tercera carrera, antes de la tercera carrera, poco interés, cuando estemos en mitad de la temporada, nos va a despertar.

Poca gente, ahora que las carreras pueden quedar grabadas con facilidad, se va a levantar a las 5 de la mañana para ver correr a los veinte magníficos en Albert Park. Habría muchísima, imagino, si las dos primeras carreras las hubiesen ganado dos pilotos distintos de dos escuderías distintas. Pero pegarse el madrugón para ver otra vez lo mismo, MAX DE LO MISMO….

Ay, yo no sé tú, fiel lector o lector ocasional de esta sección titulada Las Almas y la Fórmula 1 en Diario16. Yo no sé tú, pero desde luego para ver MAX DE LO MISMO yo no voy el próximo domingo a madrugar.

Tigre Tigre