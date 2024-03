Djokovic: despeñado

Son las cinco de la noche pero no me resisto a dictar este artículo para mandarlo al periódico, para que cualquier persona que siga el tenis se lo encuentre mañana nada más despertarse.

Ha sido un partido inolvidable. El mejor de los que he visto en Indian Wells hasta el momento en este año.

Un jugador jovencísimo, Luca Nardi, conseguía ganarle el primer set a Novak. Pero claro, todos pensábamos que un chaval de 20 años que además era un lucky loser y que había perdido en la previa contra un Nosequién, no tenía nada que hacer contra Djokovic.

Y en efecto, Djokovic demuestra que es el Goat y se lo come en el segundo set. 6-3.

Es el número de uno y está jugando contra un jugador de veinte años que está en el ciento y pico del ranking ATP.

Pero llega el tercer set. Y quizá es Djokovic que está cansado. O quizá las ganas de ganar del otro, de su rival, del joven Luca Nardi, son infinitas.

Y sí, deben serlo, porque Djokovic no puede. Como si estuviera exhausto, harto, enormemente viejo.

No puede.

Hay juegos larguísimos, de hasta 10 minutos. Y uno de sus juegos larguísimos al final lo pierde el serbio en el tercer set, cuando estaba sirviendo. Y ya a partir de ahí …. Simplemente no se merece la pena más esfuerzo, se desmorona. Se desmorona Novak Djokovic ante lo que quizá sea un nuevo gigante; aunque eso aún no lo sabemos. De momento se ha desmoronado ante un chaval que no era nadie. Luca Nardi.

Luca Nardi que ha ganado no sólo el número uno del mundo sino el número uno más número uno del mundo que nunca ha existido.

No soy fan de Djokovic, y me ha gustado muchísimo el partido, pero también me ha dolido verle perder. DESMORONARSE. Humanos somos todos. También los grandes ídolos.

Tigre Tigre