Djokovic paga ¿su pretenciosidad?

Antes del partido Novak Djokovic había advertido a Jannik Sinner que se preparase, porque él jamás había dejado de ganar una final en el Open de Australia cuando llegaba a la semifinal.

A partir de hoy es una afirmación que no podrá repetir jamás. Aunque tampoco pensamos que tenga mayor importancia, no creemos de ningún modo que haya perdido por hacerse el gallito. Es normal en el deporte, parte de la guerra psicológica: sacar pecho y subir barbilla antes de mirar al contrario.

TE VOY A DESTROZAR.

Unas veces se cumple y otras no. Pero en realidad, volvemos a decirlo, no creemos que Djokovic haya perdido por su prepotencia ni chulería ni nada similar, sino simplemente porque Jannik Sinner ha sido mejor que él. Y no solo mejor que él, sino mucho, muchísimo, mejor.

Djokovic a lo largo del partido no ha tenido ni una sola oportunidad para romperle el saque a su rival. Ni siquiera un punto de break en todo el partido. Y a punto ha estado de permitir a Sinner que mantuviese la marca que llevaba hasta el duelo entre ambos en el Open de Australia: no perder ni un solo set.

Djokovic la ha quitado un set a Sinner. Pero Sinner le ha quitado a Djokovic la larga imbatibilidad.

Llevaba al serbio dos mil ciento noventa y cinco días desde su última derrota en el Open Australia.

Añadir que la remontada épica en el tercer set – magnífico e inasequible al desaliento Novak Djokovic- nos ha recordado a la de Alcaraz contra Zverev dos días atras. Ambas también han tenido el mismo final: la derrota a manos del rival.

Bravo Djokovic y aún más bravo Sinner. Gracias a los dos por el emocionante partido.

