Dónde están «todos» aquellos que dicen salvaguardar a las personas con discapacidad (CERMI, ONCE, COCEMFE…)

Hace pocos días se publicó en el periódico Digital de Castilla la Mancha la noticia que expone como trata la empresa Ilunion a sus trabajadores con discapacidad https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/economia/empresas/20240124/empresa-hace-pasar-frio-trabajadores-discapacidad-guadalajara-ccoo/827417511_0.html, esta es una de las mayores empresas sociales españolas dedicada a la integración laboral de las personas con discapacidad (PCD) que forma parte del Grupo Social ONCE.

En esta noticia se denuncia que Ilunion hace pasar mucho frío durante la jornada laboral a los 400 trabajadores con discapacidad que tiene en una nave de la empresa L’Oreal situada en Guadalajara. Esta empresa social tiene a sus trabajadores en todos los Centros Especiales de Empleo (CEE) de las naves de PEPCO y L’OREAL en Quer, de IDL Logistic en Cabanillas del Campo y NEOVIA), sitos en la provincia de Guadalajara, excepto en el de Multicabanillas el cual gracias a unas denuncias presentadas en la Inspección de Trabajo tiene en regla todas las instalaciones de trabajo. Estos centros citados anteriormente tienen unas condiciones de trabajo que son ilegales, pues una empresa externa ha realizado mediciones, las cuales se han añadido al informe de evaluación de bienestar térmico, que demuestran que las temperaturas de estos locales NO se ajustan a las temperaturas que establece la Ley, demostrando con ello que estos trabajadores NO trabajan en unas condiciones aceptables. En este informe se determina que ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. Esto es más sangrante cuando Ilunion en su página web señala que la empresa se enfoca en proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro, pero vulneran impunemente: los DDHH de las Personas con Discapacidad (PCD), al igual que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) actualmente vigente en varios de sus artículos entre ellos los artículos 17 al 21.

Esta notica no es nueva, en el verano del año 2023 igualmente fue denunciada la empresa social Ilunion por “exponer al calor a 400 trabajadores con discapacidad en Guadalajara” Denuncian a una empresa por exponer al calor a 400 trabajadores con discapacidad en Guadalajara (elespanol.com) tras la emisión de un informe desfavorable en el que daban un mes de plazo a la empresa social para solucionar esta situación.

El Movimiento Por la Discapacidad (MPD) denuncia públicamente esta situación, ¿dónde está el Grupo Social ONCE, del cual la empresa social Ilunion forma parte, CERMI, COCEMFE…? Todos se callan y no dicen nada. Es la segunda denuncia por sufrir los PCD temperaturas que no están que no son las marcadas por la ley para trabajar, la primera por calor y esta segunda por frío.

Con este tipo de denuncias y “pasotismo” se demuestra claramente que las PCD tan sólo somos cada uno de nosotros y nosotras un número para lograr jugosas subvenciones por contratarnos. También nos preguntamos donde están los sindicatos, CCOO en particular, pues el artículo explica que este sindicato denuncia a través de la presidenta del Comité de Empresa. El MPD entiende que un sindicato como CCOO tiene la posibilidad de… “ante peligro grave e inminente” … paralizar el trabajo y comunicar esta situación a la Inspección de Trabajo, pero es muy posible que existan amenazas más o menos encubiertas, conozco algo de eso, como… “ponemos a los 400 trabajadores en las colas del paro” … algo bastante típico en varios CEE, es una de las maneras que tienen de callarnos la boca. Pero los sindicatos deberían de actuar aplicar “mano dura” a través del Comité de Empresa y del Comité de Seguridad y Salud, es necesario la existencia de equipos de seguridad, la mejora de todas las herramientas y utensilios con el fin de garantizar un trabajo sano y seguro para todos los trabajadores y trabajadoras. Es inmoral que empresas de primer orden, como es Ilunion, así como una grandísima parte de los CEE hagan estas cosas, tienen unas enormes ganancias gracias al trabajo que realizan las PCD, reciben una gran cantidad de dinero público a través de subvenciones muy jugosas por contratar a PCD, igualmente obtienen diversas ayudas por ser CEE (la cuota de la seguridad social es gratis, el 50% del suelo de los PCD lo paga el estado…).

Ilunion puede informar que no es el propietario de las instalaciones, pero es igual, están obligados por Ley a aclimatar las instalaciones, porque estamos hablando de personas, no de objetos, personas que vivimos, sentimos, padecemos, reímos, lloramos… que tenemos una particularidad que nos hace ser más vulnerables, la discapacidad, por ellos es imperioso, apremiante que se nos respeten nuestros DDHH, que dejemos de ser ciudadanos de segunda, que no continuemos sufriendo segregación ni explotación, que se nos iguale nuestras nóminas a Salario Mínimo dejando de cobrar el 25% menos por realizar el mismo trabajo que un trabajador si discapacidad pues tenemos las mismas necesidades que toda persona, y si no, que la comida sea un 25% más barata, las hipotecas y alquileres también, la ropa…, que tengamos las mismas opciones para poder acceder a la cultura y al ocio, que podamos disfrutar de una vida independiente y digna…

Desde el MPD mandamos todo nuestro apoyo, a estos 400 trabajadores y al Comité de Empresa, debéis de ser duros y que la Ley se cumpla, pues no es posible que por ser Empresas de Primer Orden en el Mercado Laboral Español hagan lo que les salga de la “peineta”.