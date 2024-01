“La biografía de las personas corrientes está llena de historias de heroísmo anónimo”

Las novelas de Carla Montero (Madrid, 1973) se cuentan por triunfos y fenómenos indiscutibles de ventas. Además, ha logrado expandir su éxito con traducciones en otros países europeos como Francia, Alemania, Polonia o Italia. El viñedo de la luna, también publicada en Plaza Janés como otras obras anteriores, nos lleva a la Francia ocupada por los nazis. Su protagonista es una refugiada de la guerra civil española, casada con un miembro de la Resistencia francesa que cae en manos de los invasores.

¿Cree que con la publicación de El viñedo de la luna culmina de algún modo un camino ascendente en su camino profesional dentro de la literatura de ficción?

Yo creo que los escritores siempre pensamos que nuestra última obra es la mejor; después de todo, los años de trabajo aportan experiencia y saber hacer. No obstante, yo no diría que El viñedo de la luna es una culminación, pues sería muy desmotivador pensar que es lo mejor que voy a escribir en lo que me queda de carrera profesional. Me gustaría creer que, por muy satisfecha que esté con esta novela, que lo estoy, la mejor de todas aún está por llegar. Digamos que El viñedo de la luna es un peldaño más en este camino ascendente.

¿Estamos probablemente ante su apuesta más épica, donde la protagonista debe afrontar numerosos envites del destino en plena ocupación nazi de Francia? ¿Por qué?

Todas mis novelas tienen una vertiente épica en la medida en que se desarrollan en momentos históricos épicos. A lo largo de estos años de investigación me he dado cuenta de que, cuando se dan las circunstancias para ello (y en un contexto bélico sin duda se dan), la biografía de las personas corrientes a menudo está llena de historias de heroísmo anónimo. Esas son precisamente las que a mí me interesan y con las que creo que los lectores empatizan rápidamente porque nos podemos ver reflejados en ellas. A mí me resulta difícil meterme en la piel de Winston Churchill, por poner un ejemplo, pero enseguida me identifico con una madre que sufre por sus hijos en el frente o que tiene que proteger a su familia de las bombas y alimentarla en tiempos de escasez. En El viñedo de la luna, Aldara, la protagonista, es una más de esas personas corrientes que tuvieron que enfrentarse a situaciones extraordinarias y que, en cierto modo, interpela al lector diciéndole: tú, que eres como yo, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Creo que ahí reside la fuerza de esta historia.

Hasta ahora, el papel de la mujer en los conflictos bélicos del pasado siglo prácticamente siempre ha estado relegado a un segundo plano, cuando en realidad siempre ha sido determinante, precisamente en las situaciones más adversas posibles como estas que narra en su novela. ¿No lo cree así?

Desde luego. Los grandes momentos de la Historia siempre han estado reservados a los hombres o a unas pocas mujeres verdaderamente excepcionales; sin embargo, han sido muchas otras las que han protagonizado momentos dignos de ser contados y, como decía antes, a menudo son mujeres corrientes. En El viñedo de la luna, por ejemplo, se habla de la participación de las mujeres españolas en la Resistencia francesa, un tema prácticamente olvidado por la historiografía, cuando dicha participación fue determinante para el éxito de muchas operaciones contra el nazismo. Se trataba de mujeres jóvenes, a veces sólo niñas, madres, mujeres sin formación y sin recursos, que se lanzan a la lucha, aun teniendo más trabas y más que perder que los hombres precisamente por su condición de mujeres. Me parece muy positivo que todas esas historias se estén recuperando ahora, por supuesto por la historiografía, pero también por parte de la literatura de ficción, que las da a conocer al gran público, es nuestra contribución a hacer justicia con el papel de las mujeres a lo largo de la Historia.

“Me resulta difícil meterme en la piel de Winston Churchill, pero enseguida me identifico con una madre que sufre por sus hijos en el frente”

El amor, el sacrificio y la traición tienen también una importancia decisiva en la trama.

Así es. En realidad, el amor, el sacrificio y la traición están muy presentes en nuestras vidas, no hace falta protagonizar una historia épica para experimentarlos. Son emociones básicas que, de forma más o menos intensa, siempre se manifiestan en las relaciones humanas. Por eso, cuando se apela a ellas, se conecta fácilmente con el lector. Todo el mundo las comprende.

La protagonista es una refugiada de la guerra civil española casada con un francés que cae prisionero de los nazis. ¿Hasta qué punto su traumática experiencia durante el conflicto bélico en España le sirve para afrontar con entereza los problemas que se le suceden en Francia?

En general, la protagonista ha tenido un vida muy complicada desde que nació y eso, obviamente, curte y prepara para afrontar las dificultades. Pero no se puede decir que ella sea una heroína por disposición sino más bien por imposición. Aldara se limita a sobrevivir porque no le queda más remedio, no tiene la opción de rendirse o, al menos, ella no la contempla. La mayor parte de las historias reales con las que me he topado son así, de héroes forjados por la circunstancias.

Aldara, la protagonista, incluso tiene la fortaleza de ingresar en las filas de la Resistencia francesa pese a convivir a diario con los ocupantes. ¿De dónde saca fuerzas para luchar de este modo contra la adversidad?

Aldara es una mujer de buen corazón, leal y con elevado sentido de la justicia. Pero son sobre todo las circunstancias las que le impulsan a enfrentarse a las adversidades. Como decía antes, ella no busca convertirse en heroína, pero, cuando se presenta la ocasión de luchar por lo que cree que es justo, tampoco se esconde. Al final, la fortaleza de Aldara proviene de dos factores: de cómo es ella y de cómo las circunstancias se imponen. Como decía mi abuela: que Dios no nos mande todo lo que el cuerpo aguanta.

¿Qué tiempo dedica a las labores de documentación para armar su novela y lograr que la ambientación histórica sea creíble y veraz?

El proceso de documentación lo divido en dos fases. Una primera, durante la preparación de la novela, en la que hago una investigación en profundidad del momento histórico en el que quiero que se sitúe la trama y de toda la información que necesito para hacer un primer borrador de la novela. Esta fase dura entre dos y cuatro meses dependiendo de la novela. La segunda fase se desarrolla mientras escribo la novela, cuando ya voy a cuestiones y dudas más concretas que van surgiendo según avanza el texto. En total, la labor de documentación se prolonga entre ocho meses y un año.

Preguntar por las claves del éxito de una novela a un escritor es como preguntar a un enólogo por las claves del vino perfecto. Pese a ello, ¿tiene algunos parámetros que pueda compartir aquí para que todos podamos brindar por ello?

Como bien dice, no hay una receta, pero creo que es importante ser auténtico, huir de artificios y de modas, escribir la historia que a uno le gustaría leer, disfrutando del proceso. Si el éxito tiene que llegar llegará, forzarlo sólo da como resultado textos prefabricados que no conectan con la gente. Porque, además, en el éxito influyen multitud de factores que están fuera de nuestro control.