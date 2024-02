La popularidad de Moreno Bonilla toca fondo al mentir en la elección del nombre de su hospital estrella inaugurado cuatro veces mientras adoctrina a los escolares con una fundación ultraderechista

La realidad sociopolítica andaluza rueda por carriles paralelos como si no se tocaran la ‘verdad’ oficial y la que viven a diario sus ciudadanos y la que registran a diario los medios de comunicación en general. Mientras el CIS andaluz otorga al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla una holgadísima mayoría absoluta que aún no encuentra techo ante una oposición política siempre menguante, las actuaciones del ejecutivo monocolor del PP en Andalucía evidencian que el rodillo político no es sinónimo de garantía de éxito. El presidente andaluz vive estos días los más aciagos de su mandato justo cuando cumple cinco años al frente de la Administración autonómica.

La manipulación de un referéndum convocado para los trabajadores del nuevo Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, centro sanitario inaugurado hasta en cuatro ocasiones por el propio Moreno Bonilla en los últimos años, ha sido el colmo de una gestión sanitaria que ha debido sortear en los últimos meses la dimisión de una docena de altos cargos de la Consejería de Salud, mientras su titular, Catalina García, saca pecho sin rubor de unas listas de espera quirúrgicas y diagnósticas desbocadas como prueba de que “el sistema funciona” pese a que asociaciones, sindicatos y oposición política claman contra la gestión de la sanidad pública en Andalucía por parte del ejecutivo de Moreno Bonilla, donde pedir cita con el médico de cabecera es a día de hoy una verdadera odisea y puede demorarse semanas.

El último barómetro del CIS andaluz otorgaba al PP un incremento de hasta cuatro diputados más de los 58 actuales con los que mantiene una holgada mayoría absoluta

El nombre elegido finalmente para el hospital estrella de Moreno Bonilla fue la última opción elegida, la cuarta, en el cacareado “referéndum” convocado públicamente por el propio presidente andaluz entre sus trabajadores sanitarios, aunque ahora diga que fue una consulta “no vinculante”. Finalmente impuso el nombre de esta víctima de ETA pese a la decisión diametralmente opuesta de los sanitarios, según la información adelantada por Javier Ramajo en eldiario.es. “Lo del Hospital Muñoz Cariñanos ilustra bien la manera de hacer las cosas” del Gobierno andaluz, ha asegurado este jueves a Moreno Bonilla la portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el pleno parlamentario.

Esta manipulación ocultada hasta ahora por el Gobierno andaluz en su Consejería más cuestionada se suma a la polémica suscitada por el convenio que la Consejería de Desarrollo Educativo ha firmado recientemente con la fundación ultraderechista Villacisneros para que imparta charlas en los centros escolares andaluces sobre la experiencia del terrorismo de ETA. Este acuerdo de la Administración andaluza con esta fundación ultraderechista para impartir tres charlas por curso académico pretende “difundir los materiales didácticos, relacionados con las víctimas del terrorismo de ETA, elaborados por la Fundación Villacisneros, a través de los canales de comunicación social disponibles”. El ideario de esta fundación comparte en su totalidad la línea partidista de PP y Vox contra el Gobierno central de Pedro Sánchez y EH Bildu. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, ha apostado decididamente por retirar el derecho a votar “a todo el que reciba subvenciones del Estado”. La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha acusado en el pleno parlamentario de este jueves a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, de promover “mítines de ultraderecha en los colegios”.

El último barómetro de enero pasado del ‘CIS andaluz’, el Centro de Estudios Andaluces (Centra), concluye que el PP de Moreno Bonilla ampliaría su mayoría absoluta, y de los 58 diputados que obtuvo en los últimos comicios autonómicos de junio de 2022 pasaría en la actualidad a entre 60 y 62 representantes en el Parlamento de Andalucía. Del mismo modo, este sondeo elaborado por este organismo dependiente de la Consejería de Presidencia otorga al PSOE, principal partido de la oposición, un descenso de hasta cinco escaños respecto a los 30 diputados con que cuenta en estos momentos.