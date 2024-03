María Luisa Sanz, siempre contigo

Hace años me dijeron que te habías muerto, pero ya me conoces y sabes que no creo en esas cosas. Sabré yo que sigues aquí; en ningún momento me has dejado de hacer compañía: tengo el tarjetón de una de tus exposiciones con tu nombre en negrita apoyado sobre el libro de Picasso que utilizo para elevar la pantalla del ordenador.

Sobre tu nombre aparecen los labios de tu personaje principal: LA EMPERATRIZ, y el tintineo de una cortina de cuentas de cristal tras las que finge esconderse.

La Emperatriz, que era tu personaje y que eras tú.

“”Y se enamoran de ella los Tigres”, escribí al poco de conocerte para ti en el catálogo de una exposición. ¿Dónde era la exposición? Cierto que no puedo llamarte por teléfono para que me lo digas, pero sí puedo buscarte en mi interior. Por favor, dime.

¿Pozuelo?

Aquel cuadro fantástico con el grito de ¡THANCH! (me arrepiento de no habérmelo llevado).

Ojalá tuvieran -tengan- magia suficiente mis humildísimas palabras, “mis palabritas” como llamo a la carpeta donde las guardo todas en el ordenador. Ojalá fuese posible que sean capaces de flotar en el mar del tiempo: para que sigáis viviendo en ellas todos mis amigos, todas las personas a las que he amado, admirado y querido.

LA MÍTICA MARÍA LUISA SANZ

María Luisa Sanz. LA REINA DEL POP ESPAÑOL.

Nadie te llegaba a los talones.

No desde mis ojos.

La más grande.

Tus ojos felinos.

Tu marido, “tu chico”, el gran Capa, Joaquín Capa.

Otro queridísimo amigo.

Diego Diamante (o Diego Sánchez-Bustamante) que nos presentó.

Qué regalo de la vida haberte conocido.

Le he dicho a Capa que tiene que dejarme un día ir a tu estudio, que ahora utiliza tu sobrino, el también mítico Luis, y allí escribir un nuevo cuento para ti.

Ah, y también querría buscar aquel cuaderno que dibujaste entero inspirándote en los relatos de EL AÑO DEL CAZADOR. Si lo encuentro le pediré a Capa, a Joaquín, que me la regale o venda… o mire hacia otro lado… o al menos me lo deje fotografiar entero.

María Luisa Sanz.

La Mítica.

La Reina del Pop Español.

Los tigres siguen enamorándose de ti.

http://www.javierpuebla.com/Columnas/2007/2Trimestre/La-reina-del-popart-espa%F1ol.html