Yolanda Díaz quiere el aval de los agentes sociales catalanes para la investidura

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha negado esta mañana en Catalunya Radio que haya ya un acuerdo cerrado con las formaciones independentistas para investir al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. “No. Lo que es evidente es que estoy convencida de que vamos a tener el único Gobierno de coalición posible, que es un Gobierno de coalición progresista, liderado por Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar”, ha dicho Díaz. Y ha insistido en que está “segura de que vamos a tener un Gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez”.

No hay acuerdo previo de amnistía

La vicepresidenta en funciones confirma que “no hay acuerdo con los independentistas para la investidura” y replica así al presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ayer aseguró que ese punto ya estaba acordado con el PSOE.

Asimismo, Yolanda Díaz garantiza un gobierno liderado por Pedro Sánchez, PSOE y Sumar: «Lo único posible, progresista y plurinacional.»

Yolanda Díaz y su compromiso con Cataluña

Preguntada por la labor del exdiputado de En Comú Podem Jaume Asens, que ha negociado con el expresidente catalán Carles Puigdemont, Díaz ha dicho: “Quiero dar las gracias al señor [Jaume] Asens, cuyo compromiso por nuestro país es, desde luego, grande. Y le digo más, no es que estemos trabajando, es que lo vamos a conseguir”. Sobre la posible amnistía para los encausados en el procés, Díaz ha dejado entrever que intentará que la apoyen: “Los agentes sociales van a estar siempre a la altura de las circunstancias”. Y ha seguido: “Pasada la investidura de Feijóo, probablemente yo tenga ya contactos, que van a ser unos públicos, otros no, con la representación de los agentes sociales en Cataluña”.

PP y de Vox iban a incendiar Cataluña

La líder de Sumar ha criticado el papel del PP y de Vox en Cataluña. “Si llegan a gobernar el PP y Vox, iban a incendiar Cataluña. No es que lo diga yo, es que lo dijeron ellos. No tienen una política para Cataluña”, ha opinado la vicepresidenta, que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por presentarse a una investidura para la que no cuenta con apoyos.

Díaz ha contado que Asens está en contacto también con Marta Rovira, secretaria general de ERC, que huyó a Suiza tras la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017.

Yolanda Díaz no está negociando la composición del Gobierno

Preguntada por la inclusión de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, en un hipotético Gobierno de coalición, Díaz ha argumentado que no es el momento de hablar de nombres: “No estamos negociando un Ejecutivo, es decir, carteras de un Ejecutivo”.

“No estamos negociando carteras, sino un programa de gobierno para el país que todavía no tenemos; estamos lejos de encontrar el acuerdo. La ciudadanía merece un respeto y quiere saber para qué estaremos en el gobierno.”

Quiere el aval de los agentes sociales

La vicepresidenta promete encontrarse con sindicatos y empresas en Catalunya, tras la investidura de Feijóo. “Voy a viajar a Cataluña. Los agentes sociales me encontrarán siempre porque son actores principales.”

Catalán, vasco y euskera con voz propia en el Congreso

“Fue emocionante, escuchar a Marta Lois citar palabras de Castelao del 31, se me puso la piel de gallina. Nuestro país fue mejor, se pareció más a su gente, con la riqueza lingüística y la diversidad, fuimos ver la España real.”, ha finalizado Yolanda Díaz.