Yolanda Díaz tras reunirse con el Rey: “Feijóo irá a una investidura en la que va a fracasar”

Yolanda Díaz ha comparecido en el Congreso de los Diputados después de reunirse con el Felipe VI con motivo de la primera jornada de la ronda de consultas del jefe del Estado con los partidos políticos. La líder de Sumar a asegurado que la “negociación con el PSOE es para apoyar a Pedro Sánchez” y ha confirmado que “Sumar respetará las decisiones que se tomen en relación con los candidatos”.

Yolanda Díaz: La investidura de Feijóo será un fracaso

Díaz considera si o sí que Feijóo va a ir a una investidura de la que va a salir fracasado y ha ironizado que en caso de que acuda, “podremos saber cuál es el proyecto de país que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo”. O sea, ninguno.

El Rey y Yolanda Díaz, este lunes en la Zarzuela

Además, la líder de Sumar considera que hay un profunda crisis en la derecha y la extrema derecha española. Una condena que tiene el presidente del PP y que no sabe cuando se resolverá, pero que en todo caso es muy insondable.

Díaz se ha mostrado muy molestas con ciertos personajes políticos y mediáticos que van por los platos y las emisoras de radio y televisión, insistiendo en que su líder debe ser investido. Por qué lo más importante para la vicepresidenta en funciones, es que “las elecciones no van de la vida de los políticos, va de resolver la vida de la gente”.



Y ha recordado que desde el Ministerio de Trabajo no puede dictar normas ni crear nuevas leyes, imprescindibles para la mejora de la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso considera que es importante llegar a un acuerdo productivo con el partido socialista, acuerdo que ha dado por seguro, pero que todavía está lejos de producirse.

Los españoles han votado bien

Sobre su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y la reedición del gobierno de coalición, la líder de Sumar ha señalado que: “Arropamos esta decisión con una convicción, los españoles han votado bien y no se han equivocado, eran conscientes y deberíamos respetar el mandato y la voz de la ciudadanía y lo que libremente han votado. Los españoles no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral”.

La soledad de Feijóo y sus unicornios azules

“El señor Feijóo está más solo que nunca, está completamente aislado, no tiene posibilidad ninguna, ni números, ni aliados, en política carecer de aliados es materializar la imposibilidad de formar un gobierno para este país”, ha recordado la vicepresidenta en funciones, insistiendo reiteradamente que en ningún caso va a faltar a su discreción.

Los tiempos en política no son iguales a los tiempo de la gente. Las horas se multiplican, igual que los días y las semanas

Los tiempos del señor Casado

Díaz sobre la posibilidad de que Feijóo se presente a la investidura: “La única explicación posible acerca de la decisión de Feijóo de presentarse dimana de esa extensa crisis que tienen las derechas en nuestro país. Temporalmente, esta crisis se circunscribe a los tiempos del señor Casado”.

Yolanda Díaz pide la dimisión de Rubiales

Yolanda Díaz, sobre el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso: “Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer y seguimos pidiendo la dimisión que ha vejado y agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto. Pedimos el cumplimiento de la ley del deporte y que se activen los protocolos. Esta persona debe dimitir”.

Conflicto político en Cataluña

Con respecto a la amnistía en Cataluña, Díaz ha dicho que hay que buscar salidas jurídicas posibles y que cuando existen conflictos solo se puede resolver con el diálogo. “En Cataluña existe un conflicto político, la negociación no va a ser sencilla, ninguna la hay, pero estamos en disposición de conformar el gobierno progresista”.

Desde Sumar vamos a respetar las decisiones que se tomen en relación con los candidatos que se puedan presentar y entendemos que la investidura de Feijóo se debe a la profundidad de la crisis del PP”.

Yolanda Díaz ha sido bastante clara y lo ha dicho reiteradamente ante la insistencia de los periodistas presentes. Ha hablado de la necesidad de poner en marcha la investidura y de respetar la decisión que tome el jefe del Estado sobre la investidura.