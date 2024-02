El colapso de las corrientes marinas 

Este artículo se lo dedico a aquellas personas que no creen en el Calentamiento Global y en el Cambio Climático de origen antropogénico, y de las consecuencias peligrosísimas del colapso de las corrientes marinas del que escribimos en este artículo.

Sobre el Cambio Climático he escrito varios artículos en este medio, al cuál agradezco.

Espero que los negacionistas del Cambio climático lo lean y lo entiendan, aunque me cabe la duda de que lo entiendan.

Me he apoyado en el Laboratorio del Decrecimiento y en los estudios del investigador y científico Dr. J J González Alemán de la AEMET de España, a los que agradeceré al final su contribución.

De acuerdo con el X del Laboratorio del Decrecimiento, «este artículo de @Jonathanwatts en el diario The Guardian es simplemente demoledor. Anuncia un cambio abrupto en los horizontes climáticos del planeta Tierra que debería estar en el centro de la agenda política internacional.

Es uno de los grandes tipping points(puntos de inflexión) de los que la comunidad científica nos viene advirtiendo desde hace tiempo: «El colapso del sistema de corrientes que ayuda a regular el clima mundial se produciría a tal velocidad que la adaptación sería imposible»

Siguiendo al Laboratorio del Decrecimiento y de acuerdo con su contenido, la AMOC(Circulación de Retorno Meridional del Atlántico) explica el artículo: «es una cinta transportadora marina que transporta calor, carbono y nutrientes desde los trópicos hacia el Círculo Polar Ártico, donde se enfría y se hunde en las profundidades oceánicas».

La explicación es sencilla: debido al Calentamiento Global y al Cambio climático los glaciares de Groenlandia se derriten al igual que la banquisa del Ártico, transportando agua dulce de la Corriente fría de Groenlandia hacia el sur provocando, entre otras, dos cosas: la salinidad del Atlántico N y Centro decrece afectando a la pesca y a la densidad del agua marina y por otro lado, el Gulf Stream(Corriente cálida y húmeda) que hoy todavía llega desde el Golfo de México hasta el fiordo de Trondheim en Noruega llevando agua caliente hacia Europa y un clima templado y precipitaciones.

Cuando el Gulf Stream sea empujado por la corriente fría de Groenlandia este se desplazará hacia las costas ecuatoriales africanas transformando la Circulación atmosférica y Europa se enfría, precipita menos en primavera y otoño y en invierno nevará en toda Europa, y los veranos serán menos calurosos.

Pero esto no significa que se ha acabado el Cambio Climático antropogénico, pues las industrias aprovecharán para quemar más combustibles fósiles y el Dióxido de Carbono se incrementará. Lo malo del caso es que lo que estamos explicando no sucederá en 2050, o a finales del Siglo XXI, sino que al ritmo que lleva la emisión de gases efecto invernadero estas impresiones pueden producirse en el 2030, si los gobiernos mundiales no le ponen solución, pues la temperatura media global está por encima de 1,5 grados centígrados, y el planeta 🌎 se irá al carajos.

En lugar de gastarse miles de millones y billones en buscar un planeta donde vivir, con tantos cohetes 🚀 interespaciales para vivir, claro está los multimillonarios Muns, Apple, y otros de la misma calaña, léase banquer@s, los Zara, Mercadona y «gente pobre». Lo que deben hacer los gobernantes, no es esconder la cabeza bajo el ala como las avestruces, sino luchar de verdad para que no ocurra lo que narramos. Pues si no lo hacen se incrementarán las migraciones, aumentará el hambre, las hambrunas se multiplicarán y la mortalidad se incrementará por el aumento de nuevas enfermedades.

El Laboratorio señala que «esta agitación ayuda a distribuir la energía por la Tierra y modula el impacto del calentamiento global provocado por el hombre.» Es, dicho en bruto, un elemento central del sistema circulatorio de Gaia (el planeta ecofisiológico del que deberíamos hablar desde la escuela).

«Pero el sistema está siendo erosionado por el deshielo más rápido de lo previsto de los glaciares de Groenlandia y las capas de hielo del Ártico, que vierten agua dulce en el mar y obstruyen el hundimiento de las aguas más saladas y cálidas del sur.»

«El artículo también describe sus consecuencias, que enumera:

1. El nivel del mar en el Atlántico subiría un metro en algunas regiones, inundando muchas ciudades costeras.

2. Las estaciones húmeda y seca en el Amazonas se invertirán, lo que podría llevar a la ya debilitada selva tropical más allá de su propio punto de inflexión.

3. Las temperaturas en todo el mundo fluctuaran de forma mucho más errática.

4. El hemisferio sur se calentará.

5. Europa se enfriará drásticamente y tendría menos precipitaciones: «Aunque esto pueda parecer atractivo comparado con la actual tendencia al calentamiento, los cambios se producirían 10 veces más rápido que ahora, haciendo casi imposible la adaptación.»

Se trata de uno de los eventos ecofísiológicos más importantes del Antropoceno. La pregunta es, ¿cómo reaccionan nuestros gobiernos?

La mitigación ya llega tarde para esto, ¿estaremos a la altura de la adaptación necesaria? ¿O dejaremos que nuestros gobiernos continúen como si nada hubiera pasado?

Porque la responsabilidad de actuar con el poder de las instituciones es del gobierno. Pero la responsabilidad de actuar contra el poder cuando este no actúa, siempre ha sido y será de los pueblos. ¿A qué esperamos?»

Cualquiera que tenga un poco de inteligencia estará de acuerdo con el Laboratorio del Decrecimiento

Según el Dr. JJ González Alemán en X, Dr. en Física; Meteorólogo Superior del Estado | Investigador en ciclones, dinámica/modelización atmosférica y cambio climático @AEMET_Esp | Antes @Fisicas_UCM

Ciencia y tecnología de Telde (Canarias) etc, señala que «siguen llegando estudios científicos sobre la posibilidad de un peligroso y considerable evento climático. Esta vez en la prestigiosa revista «Science Advances»: El colapso de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC). Un punto de inflexión del sistema climático, que puede ser «inminente», y que cambiaría radicalmente el clima que conocemos.Y esta vez con evidencias basadas en la física.

Así lo titulan: «La señal de alerta temprana basada en la física muestra que la AMOC está en camino de la inflexión».

El mismo autor nos indica que «la circulación termohalina es parte de la circulación oceánica a escala global impulsada por gradientes de densidad, creados por el calor de la superficie y los flujos de agua dulce (temperatura y salinidad). También se le denomina cinta transportadora global.

Vean la Circulación Termohalina, en el mapa superior y comprenderán lo que dice el Dr. JJ González Alemán.

Dicho Dr., «indica que la circulación de retorno meridional del Atlántico (a lo que llaman AMOC) es la rama de la circulación termohalina en el Océano Atlántico, y juega un papel muy importante en el sistema climático al transportar calor hacia el norte en el Atlántico desde zonas tropicales.

Ver el mapa de AMOC.

Que se «caracteriza por un flujo hacia el norte de aguas cálidas y saladas en las capas superiores del Atlántico, y un flujo hacia el sur de aguas más frías y profundas que forman parte de la circulación termohalina».

Otros «estudios han concluido que esta circulación se debilita a medida que el calentamiento global se profundiza y las aguas superficiales del Atlántico Norte se vuelven menos densas, lo que inhibe la convección invernal.

Algunos ya han avisado que ya está aconteciendo un debilitamiento. Este trabajo del Dr. citado, «en concreto encuentra evidencias sobre el riesgo de un colapso inminente de esta circulación.

Afirmando que habrá una mayor proporción de precipitaciones cayendo en forma de nieve en toda Europa. También hay un aumento en el número de meses con una capa de nieve significativa.

Este mapa de Eurasia nos muestra la cantidad de áreas en las que las nevadas invernales se incrementarán.

A su vez indica el mismo autor que se producirán, fuertes merma de la vegetación y la productividad de los cultivos en Europa en respuesta al enfriamiento y a la disminución del agua disponible.

Merma de la productividad de la agricultura.

Y otros muchos más efectos a nivel global como alteración de los monzones, desecamiento del Amazonas, aumento del deshielo de la Antártida, etc..

Todos estos efectos interaccionarían (se sumarían o se restarían) con los efectos derivados del ya conocido cambio climático antropogénico. Esto es lo que habría que estudiar en mayor profundidad. E incluso podría haber efectos aún desconocidos.

También queda por saber cuánto tiempo faltaría para llegar a ese punto de inflexión, con un gran debilitamiento y posible colapso/parada. Es decir, puede ser dentro los próximos lustros, décadas, o a final de siglo. Pero los últimos estudios están adelantando este tiempo y encontrando evidencias de su inminencia.

Para terminar, en otras palabras, son realmente los datos de observación del Atlántico Sur los que sugieren que la AMOC está camino de la inflexión.

Finalizamos haciendo un llamamiento a los Gobiernos mundiales para que pongan fin al Calentamiento Global y al Cambio Climático, pues saber lo que tienen que hacer lo saben, pero están dominados por las multinacionales y oligopolios y por el capitalismo rabioso que solo busca el enriquecimiento de unos pocos, el empobrecido de la mayoría de la población y la obtención del máximo beneficio con la menor inversión; es decir, invertir un euro para obtener miles, millones de euros, a costa de nóminas que no llegan a fin de mes incluido el SMI.

Por último, mi agradecimiento al Laboratorio del Decrecimiento y al científico Dr. J J González Alemán por permitirme hacer públicos sus conocimientos en este artículo. Gracias sinceras.