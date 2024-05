Mi experiencia como traductor de Nicolas Redondo en un congreso de la Trade Unions

A principios de septiembre de 1975, recibimos una comunicación de la Ejecutiva Confederal de la UGT, donde nos comunicaban que Nicolás Redondo se iba a desplazar como invitado de la Trade Unions al congreso que iban a celebrar en la ciudad costera de Brighton y que para traducirle nos pedía que fuéramos uno de nosotros. Manolo Bonmati me preguntó si yo no tenía inconveniente para ir, a lo que contesté que en absoluto y que para mí era todo un orgullo acompañarle.

Por supuesto, no comuniqué en la reunión que tenía los billetes de avión en línea regular (y es que, en aquel entonces no había la modalidad de los charters que pasaron a ser mucho más económicos), de mi mujer, mi hija y mío para irnos a Galicia a casa de mis suegros. Al final se fueron ellas sin mí y yo acompañé a Nicolás Redondo, con quien tuve una gran experiencia y pasé dos días con él inolvidables, pues era una persona muy sencilla, afable, con gran capacidad y experiencia. Disfruté con los paseos que dábamos después de cenar en el hotel donde estábamos hospedados y, sus conversaciones eran muy amenas e instructivas. Me consta que apreciaba mucho a Manolo Bonmati que pasó a formar parte de su ejecutiva como secretario confederal de Relaciones Internacionales.

Posteriormente lo ví en tres ocasiones y hablamos por teléfono varias veces, como en septiembre de 1988, cuando fui a visitar en su domicilio de Madrid a Luís Gómez Llorente, que era nuestro principal referente por su gran integridad, capacidad y experiencia, habiendo sido el artífice y promotor de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista, la única reconocida en el PSOE. Fue vicepresidente del Congreso de los Diputados entre julio de 1977 y agosto de 1982. Era un extraordinario orador y gran defensor de la enseñanza pública y laica.

Le fui a visitar para ver si le convencía y regresaba a Izquierda Socialista que, sin él, se había quedado bastante huérfana, desde que la abandonó después del Congreso Extraordinario Federal de 1979, pues como socialista autogestionario no estaba de acuerdo con el hiper liderazgo ejercido por Felipe González. No logré ese objetivo, pero si a que colaborará con la Ejecutiva Confederal de la UGT. Me dijo que se lo podía comunicar a Nicolás Redondo, algo que hice nada más salir de su domicilio y éste me dijo que era una buena noticia y pasaron a habilitarle un despacho en la Escuela Julián Besteiro, donde realizo una gran labor pedagógica, escribió muchos ensayos, artículos y varios libros como entre otros: Apuntes sobre el Movimiento Obrero.

El referido congreso estuvo impecablemente organizado. Estaban invitadas varias delegaciones extranjeras y las que, más apoyos y estimación tuvieron fueron las del FLN (Frente de Liberación Nacional de Sudáfrica). La OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y la UGT. Eso se demostró, cuando el presidente del congreso presentó a cada una de estas referidas delegaciones, y todos los delegados puestos en pie les dedicó una muy amplia y sonora ovación.

En la primera semana de 1976, recibimos una circular conjunta de la UGT y el PSOE, que nos pedía a quienes pudiéramos regresar a España, que lo hiciéramos ya que era necesario desplegar nuestra militancia en el interior para constituir ambas organizaciones. No lo pensamos y Manolo regresó el 14 de enero de ese año y Carmen Rodríguez, la hija de Máximo Rodríguez que había estado exiliado en Toulose (Francia) y como diputado en la primera legislatura de 1977, tuvo que formar parte de la mesa como presidente lo hizo posteriormente en marzo. Y yo por haberme comprometido a organizar varias secciones sindicales de importantes hoteles del Centro de Londres regresé en septiembre.

Abandonamos Londres y regresamos a nuestro país, Manolo a Sevilla, Carmen a Madrid y yo a Gran Canaria y desde aquel entonces no paramos de practicar una militancia comprometida y sacrificada, no ya solo por nosotros también, por nuestras familias y es que prácticamente parábamos muy poco en nuestras domicilios.

Al poco de su regreso Carmen Rodríguez pasó a ser la secretaria de Luís Yañez que salió elegido en el XXVII Congreso Federal celebrado entre los días 5 y 8 de diciembre de 1976, como secretario de Relaciones Internacionales, en la ejecutiva liderada por Felipe González de secretario general. Era una compañera muy preparada que dominaba los idiomas inglés y francés y eficiente, e hizo una extraordinaria labor, también cuando colaboró en la misma área con el compañero Emilio Menéndez del Valle.

Nos comprometimos y atendimos a la llamada de nuestras organizaciones y regresamos a España. Después de muchos años viviendo en el extranjero, tuvimos que iniciar una nueva vida, no exenta de bastantes sacrificios, pero por nuestros principios y convicciones merecía la pena. La labor que realizamos quedo muy bien reflejada y en gran medida le dimos un impulso tanto a la UGT como al PSOE.