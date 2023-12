Sobre Ayuso, Arroyo, Ateneo de Madrid (Carta Abierta)

Este es uno de esos escritos que no me habría gustado redactar en ningún momento. Menos, en estos días en los cuales, transitoriamente, no me hallo bien de salud. Pero hechos de relevancia -que se conocieron a finales del pasado viernes 15 de diciembre-, sobre la asociación Ateneo de Madrid y son, además, hechos importantes para la Cultura y la Política madrileñas (ergo, españolas también), hacen que yo escriba hoy. Si no, considero que faltaría a mi compromiso con una entidad de la que soy socio desde 2002, de la que he sido integrante de su Junta de Gobierno (2008-2017) cinco elecciones consecutivas para el mismo puesto (caso único, en lo consecutivo, en toda la Historia ateneísta de más de doscientos años) y he sido Secretario Coordinador de actos entre 2010 y junio de 2015, la mayor parte de ese tiempo, con la Presidencia del filósofo marxista Carlos París (fallecido el 31 enero de 2014).

Pero, sobre todo, escribo hoy como persona más votada -tras del sociólogo y politólogo Luis Arroyo-, para el puesto de Presidencia, tanto en 2021 como en este 2023, cuando obtuve el 21% de los votos, como candidato de «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo», la fuerza electoral interna ateneísta que se formó en 2010 y con Carlos París.

Tanto en 2021 como en 2023, hubo también otras varias personas -siempre en su legítimo derecho, naturalmente-, candidatas a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid. Pero tanto en 2021 como en 2023, Luis quedó primero y yo segundo. Y con diferencia en votos apreciable sobre las demás personas legítimas candidatas, señalo. No para «mortificar» a nadie, este dato, sino porque guarda relación con cuanto me propongo exponer.

Voy a hacerla, esta exposición, con unas pocas notas numeradas, que remitirán a enlaces telemáticos al final de este artículo. Ahí podrá comprobarse, en digitales diversos (incluido este mismo), lo que digo, cuanto afirmo. Quienes me conocen, ya saben que no me gusta hablar sin datos, sin pruebas, sin constatación.

- Publicidad -

Comienzo pues con los hechos: desde la tarde del 15 de diciembre, ha sido noticia en muchos periódicos, por ejemplo el tal vez más conocido a nivel nacional, el diario «El País» (ver Enlace 1 al final de este texto), el hecho de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la Sra. Isabel Díaz Ayuso, ha retirado una subvención de 100.000 euros al Ateneo de Madrid.

Sin rodeos, me parece inaceptable, injusto e injustificable. Algo a denunciar en términos argumentales. Yo lo hago hoy aquí. El Ateneo merece -como siempre ha merecido…-, esas y más subvenciones. Porque, siendo una sociedad privada, su servicio siempre ha sido público y abierto al público. Por eso es una injusticia, Sra. Ayuso, por eso.

Públicas son mis diferencias sobre relevantes cuestiones internas del Ateneo con Luis Arroyo Martínez. Él como cabeza del, actualmente, grupo electoral interno del Ateneo más votado (el denominado «Grupo 1820») y yo como cabeza del segundo grupo más votado (que fue el primero entre 2010 y 2015), la ya mencionada «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo».

Pues bien: aquí afirmo, públicamente, que el Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del Ateneo, Luis Arroyo Martínez, tiene todo mi apoyo, sin reservas, y el apoyo de toda «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo», para toda la reivindicación que sea necesaria para lograr y hasta lograr, esa subvención por parte de la Comunidad de Madrid. Todo mi apoyo, reitero. Que es, y lo recuerdo asimismo, el de la segunda fuerza más votada del Ateneo.

Luis sabe que hay otras fuerzas ateneístas y con otras dinámicas. Pero la de «Convergencia», la sabe bien. Sabe que nosotros/as somos una fuerza seria. Pensamos en términos institucionales. Ello, también, porque fuimos Gobierno del Ateneo entre los ya citados 2010-2015. No antes, no después. Ahora no lo somos; no tenemos esa responsabilidad, ni para bien ni para mal. Pero lo que no somos, nunca hemos sido, y nunca seremos, es irresponsables. No en «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo». Apoyamos y apoyaremos, cuanto sea menester, al actual Presidente de la Junta de Gobierno del Ateneo en su reivindicación de esos 100.000 euros de la Comunidad de Madrid.

Declarado esto públicamente, y bien claro -que es como a mí me gusta hablar-; «sentado» pues esto bien nítido, entro ahora a otras consideraciones, que guardan no obstante relación y las cuales apoyaré igualmente con base documental disponible en Internet. Atención, por favor:

Perder 100.000 euros es una pésima noticia para el Ateneo de Madrid. Pero no debe ser «el fin del mundo». Pongo un ejemplo documentado, atención, por favor: en 2013, la subvención de la Comunidad de Madrid, pasó de 270.900 euros, a 55.000 (ver Enlace 2 ). Es decir, atención: una pérdida de 215.900 euros. Más del doble de la pérdida actual. Y el Ateneo salió adelante y salió -atención-, sin desvirtuarlo socialmente, sin quitar su Constitución histórica, su Reglamento. Salió adelante, el Ateneo, precisamente, porque no se quitó; no lo quitamos. El Gobierno de «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo» nunca quiso eso. Es más: en los más duros años de la Crisis económica mundial, entre los años 2009 y 2014, el Ateneo de Madrid perdió -atención-, la friolera de 824.000 euros en subvenciones nominativas. Eso también puede comprobarse, por favor, en el referido Enlace 2 al final de este texto. A mí nadie ha tenido que contármelo: yo estaba allí para verlo y actuar en consecuencia; en la Junta de Gobierno presidida por Carlos París y con «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo».

¿Para que informo de esto? Para que nadie se desmoralice, se hunda. Pero también, para que nadie lo use de excusa (mucha atención). El Ateneo puede sobrellevar episodios así, sin desvirtuarse. Es un hecho histórico. Yo soy, perdóneseme que así lo exprese, una «prueba viva» de ello; de que se puede perder casi un millón de euros en subvenciones nominativas, y mantener el Ateneo y en su forma histórica y social. Precisamente (repito), manteniendo y reforzando esa vertiente social. Precisamente…

(Habrá quien me diga: pero recibisteis 1.500.000 euros del Gobierno de España. Y yo diré: ciertísimo y enorme logro. Pero fue subvención específica para obras. No para gastos corrientes, no nominativa. Es decir: el agujero -por esa Crisis mundial-, enorme, lo sufrimos. Pero poco a poco fuimos tapándolo. Lo logramos).

Es cierto que, a diferencia de 2013, cuando la Comunidad de Madrid nos dio, aun en plena Crisis económica, 55.000 euros, ahora la supresión ha sido completa. Eso sí es primera vez en la Historia del Ateneo desde que tiene esa subvención. Y por eso hay que «denunciarlo» y yo lo denuncio.

En el Gobierno del Ateneo del año de 2013, había un Presidente marxista (Carlos París) y un Secretario-Coordinador de Actos también marxista (quien esto escribe). Ello, entre once integrantes de la Junta de Gobierno. No ha obstó para que cierta propaganda nos tildase -como sigue tildando a «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo»-, nos tildase, a secas, como «los comunistas». Bien, vale… pues sépase entonces que al Gobierno del Ateneo de Madrid de «los comunistas» (sic), tampoco le quitó toda la subvención la Comunidad de Madrid ni aún en los peores años de la Crisis económica nacional e internacional. Y no nos la quitó -atención-, «con justicia». Porque el Gobierno de Convergencia, independientemente de que en «Convergencia» estuviésemos -y sigamos-, comunistas, marxistas, socialistas…; «Convergencia» siempre fue y sigue siendo, esencialmente, un «motor» para mantener la forma asociativa, histórica, «tradicional» si se me apura, independiente, del Ateneo de Madrid. Ni más ni menos somos.

Porque, además, esa forma organizativa histórica, es profundamente republicana, obra de las personas quienes hicieron la Constitución de la II República española e hicieron también lo más fundamental del vigente Reglamento (Estatutos) del Ateneo de Madrid. Por eso -atención…-, a Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo (los/las «comunistas», «marxistas», «socialistas»…), nos basta con mantener esos Estatutos históricos del Ateneo, nos basta.

Como hemos logrado se mantengan ante ya dos fortísimos intentos de quitarlo

Cabe entonces aquí ya una primera pregunta, amigo Luis (es sabido que Luis Arroyo y yo tenemos buena relación en términos personales, más allá de nuestras diferencias en varias cuestiones del Ateneo):

¿Han debilitado o han fortalecido al Ateneo de Madrid esos dos intentos que, legítimamente tú hiciste este año y el pasado, y yo -no menos legítimamente-, combatí en las urnas? ¿Han fortalecido o han debilitado al Ateneo esos dos muy fuertes, aunque fracasados, intentos tuyos? Yo creo, a la vista, que han debilitado al Ateneo. Y no te lo digo, conste, como reproche. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y rectificar.

Hay otros factores a considerar seriamente, creo:

Cuando se insiste un poco demasiado en actividades de pago de entradas, se pierde función pública; la que da derecho a subvención. Hay que considerar esto, en la búsqueda de un equilibrio siempre difícil, que yo lo sé bien, por esos cinco años como Coordinador de Actos del Ateneo.

Pero sobre todo, Luis, y eso lo vengo diciendo y «vengo diciéndotelo» todo el tiempo, es que la Clave -sí: «la clave»-, para la permanencia y supervivencia del Ateneo, es reforzar su componente social, no debilitarlo en un sentido corporativista. «Reforzar su componente social», reitero. Eso yo lo sé por propia experiencia. Por eso el Gobierno de «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo» fue capaz de mantener la forma histórica del Ateneo de Madrid aún durante los más durísimos años de la Crisis económica mundial. Es un hecho. Ya en la Historia.

Y cuanto queremos «Convergencia» y yo quiero es, precisamente, compartir lo aprendido de esa experiencia.

Hay una diferencia, lo admito: en 2013, esos periódicos de grandes grupos mediático-político-empresariales; «El País», «ABC», «El Mundo», «La Razón»… periódicos donde tú tienes buenas amistades (y bien está, mérito), al Gobierno de Convergencia, por lo general, no nos trataban bien («los comunistas», ya se sabe…), y a ti te adoran, lo admito, y no sin envidia.

(Han salido casi todos esos medios ahora en tu defensa, y bien está. No sucedió igual con Carlos París, puede comprobarse)

Pero ya ves…, ello no ha obstado para que, en algunos de sus titulares, el Ateneo de Madrid haya pasado de estar, en cuestión de pocas semanas, de «mejor que nunca» a «luchando por su supervivencia». Literal.

Bueno, quizá -sólo tal vez-, es que no eran tan ni una cosa, ni es tan la otra. En cualquier caso, yo ya te dije que no te fiaras mucho de tus buenas amistades llamadas «liberales», es decir, «neoliberales». Te lo dije, te lo dije..

El hecho que «te» y «os» (en tu «Grupo 1820») descuadra, es que la segunda fuerza más votada, y con un alto porcentaje (un 21%, lo recuerdo) sea, no una situada «a vuestra derecha», sino situada «a vuestra izquierda».

Eso, no entiendo bien por qué, es cuanto más os «descoloca», lo que más casi parecéis temer. No a esa «oposición» que gesticula mucho, que denuncia mucho, etc, etc. No; a esas personas -que tú y yo sabemos son casi todas «liberales»-, no les temes ni les teméis. No os inquietan. A quienes más teméis, no sé por qué, es a «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo».

Tú y tu «Grupo 1820» habéis preferido llegar a acuerdos con «liberales» -es decir, con neoliberales-, antes que con la segunda fuerza electoral del Ateneo, bien que esté a vuestra izquierda, sí.

Pero siempre cumplimos lo que decimos. Y también nos votan ateneístas de derechas, no creas, y porque saben que cumplimos y defendemos el modo histórico del Ateneo. Hacen bien, pues.

Pero «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo», como tal, somos quienes somos, y no lo ocultamos: comunistas, socialistas, marxistas, cristianos/as de base…

Pero tú, hecho objetivo, has preferido -en la disyuntiva, «a tu izquierda» o «a tu derecha»-; has preferido «a tu derecha». Liberal, claro. Es decir, neo-liberal. Por ejemplo, has preferido, y has apoyado, a la Sra. Alicia Delibes Liniers para la Sección de Ciencias de la Educación del Ateneo, frente a Jaime Ruiz Reig. «Vale»; en tu perfecto derecho. ¿Y de qué ha servido? ¿De qué sirve? Mira ahora cómo actúan los/las «liberales». Es decir, neo-liberales, mira…

Mantienes la subvención del Ayuntamiento de Madrid y eso está bien. Nosotros/as -«Convergencia»-, la perdimos durante varios años; es cuando estaba la Sra. Ana Botella de Alcaldesa. Pero sobrevivimos, reitero.

(Por cierto, dato curioso, pero fehacientemente histórico: leo ahora en la prensa que la Sra. Ayuso rehúye tus invitaciones para asistir al Ateneo. Lo lamento. Pero, fíjate, aunque fuese -rigurosamente-, en el último mes de Gobierno de Convergencia de Estabilidad Democrática del Ateneo, mayo de 2015, y la Sra. Ayuso aún no fuese Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí ya un puesto político importante, sí que vino y habló en el Ateneo, sí… (Ver Enlace Número 3). Y ello -reitero-, aún cuando estábamos «los comunistas» en el Gobierno del Ateneo, en fin).

Pero eso es sólo anécdota. Lo más importante, y ya voy terminando, es lo siguiente, atención, lo ruego:

Por cualesquiera prejuicios «clasistas» (quiero creer que no), o cálculos de lo (aparentemente), «fácil» y «rápido», o por «miedo al comunismo» (sic); yo qué sé… Por lo que fuere, lo cierto -el hecho objetivo-, es que Luis Arroyo ha priorizado el diálogo -hablo en términos institucionales-, con otros, antes que con quienes representamos a la segunda fuerza electoral y el 21% de los votos.

Yo he escrito más de un artículo, en este mismo medio, «tendiendo», hasta donde la prudencia permite, «la mano». Prudente, ya digo, pero visible. (Ver Enlace número 4).

Había/hay -y eso Luis lo sabe bien-, inclusive una persona, ateneísta de prestigio político y apreciada por las dos partes; dispuesta a hacer de intermediaria y dar fe de las cuestiones. Por natural discreción no diré el nombre de esa persona. Pero existe.

Y esto, desde hace ya algunos meses…

Explorar la posibilidad -bien es cierto, que sólo posibilidad-, de un «gran acuerdo». Varias y distintas personas, de muy relevantes trayectorias, nos conminaban a ello… Y yo tendí mi mano públicamente y hoy vuelvo a hacerlo. Pero por última vez; eso también debo decirlo.

Porque el problema, ya digo, en estos meses, es que Luis Arroyo, en otra estrategia -del todo legítima, conste-, sintiéndose muy seguro -tal vez demasiado, como los hechos han venido a demostrar…-; Luis Arroyo, ha procurado «pequeños acuerdos» y con particulares, y ha priorizado -eso también lo he escrito en este Diario..-, la búsqueda de «lo» liberal/neoliberal (un ejemplo, la ya mencionada Sra. Alicia Delibes, muy recordada sin duda en toda la Educación Pública madrileña, muy recordada…); pero ha priorizado eso -digo-, Luis Arroyo, hasta ahora, a la búsqueda de un gran acuerdo con una fuerza ateneísta que está, bien es cierto, «a su izquierda». Pero es también -igualmente cierto-, la segunda mayor fuerza electoral del Ateneo de Madrid.

Lo que digo es verdad y todos quienes al corriente lo saben. Lo señalo ahora -insisto-, no como «reproche» (la estrategia de cada cual es legítima, reitero), pero sí como «constatación».

He dicho al comienzo de este texto, y lo mantengo, que «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo» vamos a apoyar a Luis Arroyo en reclamar esos 100.000 euros de subvención de la Comunidad de Madrid al Ateneo. Eso, por descontado y sin necesidad de acuerdo ninguno. Digo de nuevo que «Convergencia» somos y siempre hemos sido, una fuerza con alto compromiso institucional ateneísta. «Siempre».

Ahora bien: lo que tampoco vamos a permitir, es que so pretexto de los «100.000 euros de Ayuso», se aproveche, o bien para intentar de nuevo una reforma de tipo corporativista del Ateneo (que ya hemos parado en las urnas por dos veces), o vaciar aún más los bolsillos sociales

(Dato objetivo, en 2021-presente, Gobierno del «Grupo 1820», la cuota periódica que pagamos los socios y las socias, se ha aumentado ya 9 euros, nueve. En 2010-2015, Gobierno de «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo», se subieron solamente 3 euros, tres. Tómese nota, por favor).

Por ello, sigo pensando -como también piensan destacadas personalidades ateneístas y nada sospechosas de ser «de Convergencia»-, la mejor fórmula, lo mejor para el Ateneo, y más en las presentes circustancias, sería explorar un gran Acuerdo; que incumba a todos los ámbitos de la organización ateneísta, entre la primera y la segunda mayores fuerzas socio-electorales del Ateneo de Madrid.

Entre una fuerza -el «Grupo 1820»-, donde hay un buen número de personas quienes se consideran progresistas (aunque también las hay neoliberales) y otra fuerza -«Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo»-, que se sitúa a la izquierda (y donde no hay neoliberales, por cierto).

Eso pareciera lo lógico, lo razonable, lo mejor.

Hoy lo expongo una vez más, por última vez, y más claro que nunca, a tenor de las circustancias.

Para también pública constancia. Y sobre todo, de esas varias personalidades, de insignes trayectorias, que sé y me consta quieren eso por el bien del Ateneo, y ofrecen su interlocución y mediación.

Por mí no quedará. Por «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo», no va a quedar. Está ya dicho aquí y para constancia de todos. Nosotros/as no nos ocultamos…

Pero esto -que debería haber sido así ya desde el verano y se ha «dejado pudrir» por la otra parte, en otros cálculos, en otras estrategias, y (neo) «liberales» (y ha pasado luego cuanto ha pasado…)-; esto, no puede alargarse ya mucho. El año que entra es decisivo. Y, en ese aspecto, cuanto no seamos capaces de hacer de aquí a marzo, ya no podrá ser hecho, en esto.

Y en ese escenario -que no es el cual yo deseo, pero resulta perfectamente posible-, pues ya cada fuerza socio-electoral, sería entonces «solamente» responsable según su situación. Y conste bien claro, que «Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo» no es el Gobierno del Ateneo de Madrid desde junio de 2015 (lo fue entre esa fecha y 2010) y el Gobierno del Ateneo de Madrid desde junio de 2021, encabezado por Luis Arroyo, es el «Grupo 1820».

En sus manos está la cuestión. Dicho claro queda por mi parte. Yo he cumplido.

——

Enlace 1:

https://elpais.com/espana/madrid/2023-12-16/ayuso-senala-al-ateneo-de-madrid-y-abre-una-crisis-cultural-sin-precedentes-al-retirarle-la-ayuda-anual.html

Enlace 2:

https://www.20minutos.es/noticia/1731304/0/ateneo-intenta/subastar-grabados-goya/evitar-cerrar/

Enlace 3:

Enlace 4:

https://www.lavozdigital.es/madrid/20150518/abci-foro-digita-ateneo-madrid-201505181305.html