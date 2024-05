Cincuenta aniversario de la Revolución de los Claveles

El 25 de abril de 2024 se cumplieron cincuenta años de la Revolución de los Claveles en Portugal.

De este modo se rompió con la Dictadura salazarista, sin disparar un cañón con el pueblo portugués subido en los tanques. Las fuerzas reaccionarias del Ejército de la Dictadura salazarista mataron a 4 civiles.

Bien, trataremos de explicar lo que ocurrió en Portugal del dictador Salazar íntimo amigo del dictador Franco del que escribiremos más adelante.

La Revolución de los Claveles «fue un levantamiento llevado a cabo por militares antifascistas en Portugal el 25 de abril de 1974, que permitió el fin de la dictadura conocida como «régimen del Estado Nuevo», que no convocaba elecciones democráticas desde 1925″, según Tareixa Constenla y la BBC.

Siguiendo a las mismas fuentes, «mediante dicho levantamiento, llegó el fin de una larga dictadura de 48 años y se restauró la democracia en Portugal casi cincuenta años después.

De este modo, fue posible que todas las provincias portuguesas no europeas —excepto Macao y Madeira— lograran su independencia antes de concluir 1975. Como consecuencias del número elevado de soldados portugueses en una guerra violenta en 1961-1974 en Angola, Cabo Verde, Guinea Bisáu, Mozambique y Timor Oriental, el pueblo se negó a ir a la guerra por los miles de soldados muertos; a partir de estos acontecimientos, los militares antifascistas se agruparon en el MFA; en principio se sublevaron militares de baja graduación y más tarde el MFA.

Los conflictos en África habían generado conflictos entre la sociedad civil y la élite militar.

Todo esto mientras el modelo económico propugnado por el Gobierno, basado en la autarquía y en la exportación de materias primas, acompañado por un débil desarrollo industrial y un fuerte mercantilismo en todos los sectores de la economía, hacía que Portugal permaneciera como el país más pobre de Europa Occidental, y generó una fuerte emigración«.

Modelo similar al modelo económico del dictador y genocida Franco.

«En febrero de 1974, el presidente del Gobierno, Marcelo Caetano, muerto ya Salazar fue animado por la vieja guardia del Ejército a destituir al general António de Spínola y a sus apoyos cuando trataba de modificar el curso de la política gubernamental de Defensa en las provincias africanas, que había llegado a ser demasiado costosa para el país.

Spínola publicó, entre tanto, Portugal y el futuro«, de acuerdo con Crónica de Die Zeit, «texto donde Spínola declaraba que el país no debía proseguir la guerra en África sino buscar una «solución política».

Desde ese momento en que se hicieron visibles las divisiones existentes en el seno de la élite del Gobierno, el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), llevó adelante una revolución».

Según la misma fuente, «la organización del MFA se decidió en diciembre de 1973 con la constitución de una Comisión Coordinadora, un secretariado formado por Otelo Saraiva de Carvalho, Vitor Alves y Vasco Lourenço junto a una comisión que se encargó del programa del MFA liderado por Meló Antunes.

El 16 de marzo de 1974, un grupo de oficiales del MFA intentó un levantamiento sublevando un regimiento de infantería en la localidad de Caldas de la Reina, a unos 90 km de Lisboa, con el fin de marchar sobre la capital del país. El llamado Levantamiento de las Caldas fracasó ese mismo día y este simbólicamente, a las 22:55 horas del 24 de abril, con la conocida canción «E depois do Adeus» de Paulo de Carvalho, que había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión unos días atrás quedando en última posición, transmitida por el periodista João Paulo Diniz de la Rádio Emissores Associados de Lisboa, que era el primer aviso para que las tropas se prepararan en sus puestos y sincronizaran relojes».

De este modo llevaron los avances hasta el derrocamiento de la dictadura.

En las horas siguientes, el Gobierno se derrumbó. A partir de las 01:00 horas del 25 de abril, las guarniciones de las principales ciudades (Porto, Santarém, Faro, Braga, Viana do Castelo) decidieron seguir las órdenes del MFA, ocuparon aeropuertos y aeródromos, y tomaron las instalaciones de gobierno civiles. De hecho, fuera de Lisboa la situación discurrió con sorprendente calma, y a lo largo de la madrugada las autoridades fácticas del país perdieron el control del país sin resistencia ignorando totalmente la situación real del país.

Pese a que desde las 03:00 horas se emitieron continuos llamamientos radiofónicos de los que más tarde serían conocidos como «capitanes de abril» (los oficiales jefes del MFA) a la población, para que permaneciera en sus hogares, y a la policía, para no oponerse a las actividades de las tropas revolucionarias»​.

Según el Especial interactivo Espresso de Lisboa, «al amanecer de ese mismo día miles de civiles portugueses se echaron a las calles en varias localidades, mezclándose con los militares revolucionarios. En el transcurso de la madrugada, los militares rebeldes salieron de sus cuarteles y ocuparon los aeropuertos internacionales de Lisboa y de Oporto, ordenando el cese de los vuelos en todo el espacio aéreo portugués. Unidades de la marina de guerra se adhirieron a la revuelta y tomaron el control de los puertos.

Sobre las 4:00 h el Gobierno toma conocimiento por primera vez de la revuelta y de su magnitud, y se pierde el factor sorpresa, pero las órdenes del presidente Marcelo Caetano y de sus ministros, dictadas durante las tres horas siguientes para detener a los rebeldes por la fuerza no fueron obedecidas​, y las fuerzas del MFA controlaron todos los puntos claves del país a las 09:00 horas toma conocimiento por primera vez de la revuelta y de su magnitud, y se pierde el factor sorpresa, pero las órdenes del presidente Marcelo Caetano y de sus ministros, dictadas durante las tres horas siguientes para detener a los rebeldes por la fuerza no fueron obedecidas​, y las fuerzas del MFA controlaron todos los puntos claves del país a las 09:00 horas«.

Siguiendo a RTVE en un programa titulado: Celeste Caeiro, «en la madrugada del 25, uno de los hitos de aquellas concentraciones fue la marcha de las flores en Lisboa, caracterizada por una multitud pertrechada de claveles, la flor de temporada. Una camarera, Celeste Caeiro, que regresaba a casa cargada de las flores que iban a ser entregadas a los asistentes de un banquete para celebrar el primer aniversario del restaurante de autoservicio «Sir» en la calle Braamcamp (el cual fue suspendido por la situación) no pudo dar el cigarrillo que un soldado le pedía desde un tanque en la plaza del Rossío, justo al inicio del Largo do Carmo, donde los tanques de los sublevados aguardaban nuevas órdenes en una tensa espera desde la madrugada. Como la joven solo llevaba los manojos de claveles, le dio uno. El soldado lo puso en su cañón y los compañeros repitieron el gesto colocándolos en sus fusiles, como símbolo de que no deseaban disparar sus armas, extendiéndose la acción por toda la ciudad​», y según Tereixa Constenla «generando el nombre con que la revuelta pasaría a la historia».

«A partir de entonces Portugal concedió la independencia a esos cinco países y se convirtió en un Estado democrático y de derecho, de acuerdo con Tereixa Constenla.

El enclave de Macao fue devuelto a China en 1999, permaneciendo actualmente la isla de Madeira —de población casi exclusivamente portuguesa— como el único vestigio del poder portugués fuera de Europa.

Desde entonces La Crónica de Die Zeit anuncia que «se produjo también el retorno desde el exilio de los líderes políticos de la oposición: el socialista Mário Soares regresó a suelo portugués el 29 de abril y el comunista Álvaro Cunhal, el 30.

Al año siguiente se convocaron elecciones constituyentes y se estableció una democracia parlamentaria de corte occidental«.

El modelo de Portugal pasando de una Dictadura a una Democracia Parlamentaria sin derramar una gota de sangre ni disparar un tiro.

Vamos casi igual que la dictadura represiva de Franco y la «famosa Transición democrática del 78», en la que se ha demostrado que fue el continuismo franquista el que se impuso a una democracia plena.

Y como USA creyó que Portugal era un país Comunista llegó a pensar en atacar a un régimen legalmente constituido, en este sentido

Arias Navarro le dijo a USA que iba voluntariamente a luchar contra Portugal.

Antes Carrilo fue a Portugal a dar un mitín en favor de los Socialistas no del Partido Comunista.

Franco sacó tanques a las calles sin ninguna convicción para intentar invadir Portugal contra los portugueses demócratas y en favor de la Dictadura Salazarista.

Se ve claramente las diferencias de la Revolución de los Claveles portuguesa y el régimen de la llamada Transición democrática en España: «de aquellos polvos estos lodos».