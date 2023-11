Feijóo provoca ataques de risa a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a Pedro Sánchez en la primera jornada del Pleno de investidura. “Ya tienen ustedes al presidente que quieren”, ha felicitado a los partidos independentistas que han dado su apoyo al candidato socialista. “Tengan cuidado, no está claro quién será víctima de quién”, les advierte con retranca.

Feijóo ha centrado su discurso en tratar de golpear a Sánchez a cuenta de la amnistía a los encausados por el procés. “No hay esperanza alguna en el actual PSOE”, dijo, y aseveró que el presidente del Gobierno en funciones está acometiendo un cambio del modelo autonómico, “atacando la separación de poderes” y provocando “el mayor retroceso de derechos desde la Transición”. “No solo rechazamos su investidura. Defenderemos a los españoles en todas las instancias para que puedan vivir en una gran nación de ciudadanos libres e iguales”, añadió el dirigente conservador. Muchas soflamas sobre la igualdad pero en ese momento se le debió olvidar al dirigente genovés que su partido votó en contra de la reforma laboral que avanza en igualdad para los trabajadores.

En su turno de respuesta, Pedro Sánchez afeó a Feijóo que Fraga transitara del franquismo a la democracia mientras que el actual dirigente popular ha recorrido el camino inverso, pasando de la democracia al franquismo por sus pactos con los ultras y sumándose a las algaradas callejeras de los neonazis contra la sede socialista de Ferraz. “Y usted dice que en Vox son de centro derecha. Mírelos bien, ¿de verdad cree usted que son de centro derecha?”, ironizó el candidato socialista. Fue un zasca que provocó los aplausos de los diputados de la izquierda. No fue el único revés que tuvo que encajar Feijóo: Sánchez sufrió un ataque de risa en plena tribuna de oradores (una imagen inédita a lo largo de la historia de nuestro parlamentarismo) cuando el líder socialista recordó al gobernante popular que en alguna ocasión ha llegado a definirse como alguien que no fue presidente de España porque no quiso.

Un jefe de la oposición algo difuminado

En un momento de su alocución, Feijóo lanzó una pregunta que provocó la sonrisa de Irene Montero: “¿Es el Gobierno más feminista de la historia y cesa a la ministra de Igualdad?”. Por esa regla de tres del gallego, ningún presidente del Gobierno podría cesar a ninguna ministra sin ser tachado de machista. Patético.

“Señor Sánchez, puede prolongar su presidencia mes a mes, pero nadie puede creer nada de lo que diga”, aseguró Feijóo. Además, cree que el premier socialista debe “pedir perdón a los españoles a los que ha mentido”. “Ha venido a presentarse como un mal menor, pero usted es el mal mayor. Usted, señor Sánchez, es el problema”. Más allá de chascarrillos, retruécanos y juegos de palabras, pocas propuestas sobre el futuro de España.

El jefe de Génova también se ha dirigido a la bancada socialista para interrogarles sobre qué harán cuando las formaciones independentistas “repitan el golpe”. “La amnistía no mejora la convivencia. Si fuese tan buena, ¿por qué no la aprobaron hace tiempo? ¿Es que acaso no se les ocurrió antes? ¿Ahora ha cambiado la Constitución?”, preguntó retóricamente Feijóo. Otra contradicción, ya que lo que no mejora la convivencia bajo ningún concepto es mandar a la Guardia Civil a reprimir catalanes independentistas al grito de a por ellos oé.

“Yo traje una propuesta de Gobierno en solitario, e incluso Vox dijo que no se opondría en un acuerdo entre PP y PSOE, un acuerdo que ustedes rechazaron”, añadió. Al tiempo que agregó: “No se da cuenta de que está haciendo el ridículo”. “¿En nombre de quién habla? Ni siquiera habla en nombre de millones de votantes socialistas a los que mintió. En nuestro nombre, no”, apostilló Feijóo, acompañado por gritos de “no” desde la bancada ‘popular’.

Núñez Feijóo cree que la investidura de Sánchez es “una humillación” y acusa al socialista de “corrupción política”. “No se equivoquen. El señor Sánchez no ha logrado el apoyo de nadie, lo ha comprado con cheques que todos pagaremos”, censuró. Ahí más de uno pensó que los únicos cheques que no se han aclarado todavía son los sobresueldos que se reparten en Génova.

El presidente del PP cree que la mayoría de españoles “no han perdido la razón”. “Por esa mayoría aquí estoy. Yo sí tengo argumentos, no tengo que esconderme detrás de nadie para hacer este discurso”, criticó. Así mismo, defendió su “no a Pedro Sánchez para decir sí a una nación de libres e iguales. Este clamor representa a una mayoría de españoles que ya no es silenciosa”, añadió.

Hubo aplausos de la bancada ‘popular’ a Feijóo, que recordó que Sánchez se negó a intervenir en su sesión de investidura y encargó la interlocución a un portavoz parlamentario, Óscar Puente. “Hay que hacer de la necesidad virtud, buen resumen de la ley de amnistía”, aseguró Feijóo, añadiendo que Sánchez va “a tener que escucharnos cada día”. Media hora de intervención que no ha servido para que la ciudadanía sepa cuáles son las alternativas en política económica y social que pone encima de la mesa el dirigente conservador. Ni tampoco cómo piensa resolver el PP el conflicto catalán.